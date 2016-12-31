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Финская катастрофа! Молодежная сборная Суоми досрочно потеряла шансы на плей-офф

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Швейцарцы одолели датчан, уступая три шайбы
Швейцарцы одолели датчан, уступая три шайбыИсточник: IIHF

Чемпион мира сложил полномочия уже после трех матчей на МЧМ-2017. Сегодня швейцарцы поставили крест на последней надежде финской сборной.

Мы все так увлеклись описками недостатков в своей национальной команде, что едва не просмотрели главных неудачников нынешнего турнира. А, между тем, действующий чемпион мира уже сейчас потерпел фиаско на первенстве планеты и сложил свои полномочия даже не сыграв все свои матчи в группе!

Напомним, что 27 декабря финны прилично удивили своих болельщиков, уступив чехам – 1:2. Затем последовало сенсационное поражение от датчан 2:3. И, наконец, уже вполне закономерное поражение от лидеров группы «А» шведов – 1:3. Положение чемпионов здорово усугублялось тем, что они хоть и уступили все свои поединки в борьбе, но при этом не заработали ни одного очка! Тогда как все их соперники по группе успели набрать турнирные баллы. И при случаи охотно делились ими, переводя игру в дополнительное время

- То, что финны играют так плохо, просто удивительно, - заявил в разговоре со мной двукратный олимпийский чемпион, эксперт «Советского спорта» Борис Майоров. – Три поражения кряду. Логичного объяснения этому просто нет. У финнов молодежный хоккей всегда был на отличном уровне. И вдруг такой провал. Тут можно только философски вздохнуть и вспомнить, что жизнь развивается по синусоиде. Спады сменяются подъемами и наоборот. Вот финский хоккей и оказался сейчас, мягко говоря, не на подъеме.

К 31 декабря ситуация в группе «А» приняла для финнов по-настоящему угрожающий характер. Шведов, набравших после трех матчей девять очков, чехов и датчан (по пять очков) сборная Суоми не могла нагнать уже не при каких обстоятельствах. Вся их надежда была на швейцарцев, имевших в активе два очка и с которыми финнам предстояла очная ставка.

Однако у этой команды был еще матч в запасе – против датчан. И швейцарцы в нем не упустили своего шанса на плей-офф. В начале поединка финны вздохнули было с облегчением – когда датчане на 14-й минуте повели 3:0. Но затем скандинавы упустили все свое преимущество, проиграв в итоге 4:5 по буллитам.

А финны, соответственно, заранее вылетели из борьбы. Теперь поединок со сборной Швейцарии их уже не спасет. Прощай, плей-офф!

Напомним, что сборная России на молодежном чемпионате мира в свою очередь уступила канадцам – 3:5 и сборной США – 2:3, но обыграла латышей – 9:1. Первого января наша команда сразится со сборной Словакии. Задача россиян – подняться в таблице выше, чтобы избежать встречи со шведами в четвертьфинале.

Матч

Швейцария (U-20) - Дания (U-20) - 5:4 Б. (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Тру (Гатц Нильсен), 0:20 (0:1). Блихфельд (Гатц Нильсен, Кристенсен), 3:45 (0:2). Андерсен (Фром, Вейкель), 13:40 (0:3 - бол.). Хишер (Зигенталер, Риат), 17:56 (1:3). Фром (Тру, Рондберг), 20:28 (1:4). Зендер (Вебер, Гросс), 26:29 (2:4). Эггенбергер (Прассль, Миранда), 32:26 (3:4). Зендер (Зигенталер, Ин-Альбон), 43:35 (4:4).

Победный буллит:

Миранда - 5:4.

Место и дата

31 декабря 01:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция



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