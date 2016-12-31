Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Словакия (U-20)4 : 2Латвия (U-20)
Футбол  Челси- : -Сток Сити
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Чехия (U-20)
Хоккей  Канада- : -Лугано
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Сити
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карлсен психанул, убежав от Карякина на церемонии. Наказать его штрафом! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен
Магнус КарлсенИсточник: Twitter.com

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков об интересном происшествии на чемпионате мира по шахматам в Катаре.

Вчера мы уже рассказывали, что после 21 партии Сергей Карякин набрал 16,5 очка – и стал чемпионом мира по блицу. Вслед за ним финишировал Магнус Карлсен, которого с этим титулом подрезали.

Более того, Карякин обыграл Карлсена в очной партии, причем она получилась очень изнурительной и завершилась на 97-м ходу.


И что было потом?

Шахматисты, которые вошли в тройку, встали на пьедестал. По центру стоял какой-то шейх – видимо, главный организатор. Из-под потолка летят золотые блестки, звучит торжественная музыка. Поверьте, в Дохе хотели сделать все очень красиво.

А как поступил Магнус Карлсен?

В его руках – букет. Вокруг у всех хорошее настроение. Но Карлсен морщится, а потом машет рукой и… убегает с пьедестала. Прямо в разгар церемонии!

Невероятно.

Сразу вспоминается, как на чемпионате мира по классическим шахматам, после поражения в партии от Карякина, Магнус Карлсен ждал соперника на пресс-конференции.


Что-то Сергей задерживался. И вот скучавший в кресле Карлсен внезапно вскочил, точно так же замахал руками и убежал. За что был оштрафован на 10% процентов от гонорара. Потом его команда судилась, скостила штраф до 5%. Но все равно это солидные деньги – 27,5 тысяч евро. И вот эти деньги норвежец потерял из-за своего психоза.

Эти два случая, которые произошли именно после поражений, четко показывают – под давлением Магнус Карлсен ломается. Может, у него блестящий аналитический ум. Но вот психика слабая.

Помню, в декабре я разговаривал с Карякиным и затронул эту тему. Вот что Сергей мне тогда ответил:

«Год назад во время большого шахматного турнира в Вейк-ан-Зее было решено устроить футбольный матч. И вот Магнус по его итогам был признан самым грязным игроком. Фантастически грубо играл! Всех толкал, делал жесткие подкаты.

Просто Карлсен не скрывает, что он очень азартен в любых играх. Он спокойно может разбить джойстик, если уступает в «Play Station». Или бросить с досады баскетбольный мяч. Правда, он быстро остывает».

Вы знаете, после этого случая я почти уверен, что Сергей Карякин отберет у Магнуса Карлсена чемпионскую корону и в классических шахматах. Хороший совет ему дает Николай Добронравов: «Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы».

Ну а Магнуса Карлсена за поведение в Катаре – наказать! Отберите у него премиальные. Это ведь было награждение его соперника. Вспомните, как наши хоккеисты случайно (!) ушли со льда перед гимном сборной Канады, которая победила нас на чемпионате мира-2015. Какой после этого был скандал. Мы потом извинились: ну вот так получилось, ребята.

Извинится ли Карлсен?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зачем мне полковник? Я уже генерал». Занимательные истории из жизни Карпова«Зачем мне полковник? Я уже генерал». Занимательные истории из жизни КарповаСегодня в качестве новогоднего чтива «Советский спорт» предлагает вашему вниманию занимательные истории из жизни Анатолия Евгеньевича.Сергей Карякин: Не в этот раз, мистер Карлсен!Российский гроссмейстер Сергей Карякин иронично прокомментировал свою победу в чемпионате мира по блицу. Напомним, что он опередил норвежца Магнуса Карлсена.Тренер Карякина: Сергей очень уверенно провел всю дистанциюЛичный тренер российского шахматиста Сергея Карякина Юрий Дохоян прокомментировал выступление своего подопечного на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар). Напомним, что Сергей стал чемпионом.Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали ОИ-2016 в РиоЮрист Артем Пацев, представляющий интересы российского боксера Миши Алояна, рассказал, что его клиент подал апелляцию на решение лишить его серебряной медали ОИ—2016 в Рио-де-Жанейро.«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицуОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности, как Сергей Карякин стал чемпионом мира в Катаре.Карякин стал чемпионом мира по блицуВ Дохе (Катар) прошел чемпионат мира по шахматам в блице. Чемпионский титул у мужчин завоевал россиянин Сергей Карякин.97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке – и победил!97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке – и победил!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о главной сенсации дня – победе Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном.Сергей Карякин: На протяжении 20 дней после прилета из Нью-Йорка у меня было полное безумиеРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Катаре.Владимир Путин: Карякин достойно представлял Россию в матче за шахматную коронуПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции высказал свое мнение по поводу развития шахмат в России.У Карякина сперли ладью на матче с болельщиками «Спартака» (видео)У Карякина сперли ладью на матче с болельщиками «Спартака» (видео)В перерыве ретро-поединка «Спартака» с «Локомотивом» гроссмейстер Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры поклонникам красно-белых.Сергей Карякин: Выиграю турнир и пройдусь на руках. Обещаю! (видео)Сергей Карякин: Выиграю турнир и пройдусь на руках. Обещаю! (видео)Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что хоккей похож на шахматы. И через «Советский спорт» приглашает известных игроков на свои матчи.Сергей Карякин: Хочу познакомиться с Овечкиным, Малкиным, Дацюком, КовальчукомСергей Карякин: Хочу познакомиться с Овечкиным, Малкиным, Дацюком, КовальчукомВице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин рассказал о любви к мастерам клюшки и шайбы.Сергей Карякин посетит матч Евролиги ЦСКА - «Барселона»Российский шахматист Сергей Карякин посетит матч Евролиги между столичным ЦСКА и «Барселоной», об этом сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин.Сергей Карякин: Это я отдал голевой пас ГлушаковуСергей Карякин: Это я отдал голевой пас ГлушаковуЗанимательный диалог Сергея Карякина и Евгения Касперского. И не только.Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.Сергей Карякин: Первый компьютер? Откладывал деньги, которые давали на мороженноеСегодня в Москве состоялся брифинг, посвященный заключению спонсорского договора между «Лабораторией Касперского» и участником матча на первенство мира по шахматам гроссмейстером Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетСергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспортуСергей Карякин: Я очень люблю играть в «Героев силы и магии». Но не на деньгиСергей Карякин: Я очень люблю играть в «Героев силы и магии». Но не на деньгиВице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин признался в редакции «Советского спорта», что любит рубиться в компьютерные игры.Сергей Карякин: Глушаков – мой любимый футболистНа пресс-конференции Сергея Карякина и Евгения Касперского, где было заявлено о спонсорской поддержке Карякина «Лабораторией Касперского», российский шахматист ответил на многочисленные вопросы, причем не только о шахматах, но и о «Спартаке», за который давно болеет.Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Сегодня в матче «Спартак» – «Ак Барс» символическое вбрасывание проведет вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.
Главные новости
Футбол
Манипуляции с допинг-пробой Сотниковой, чемпионство Карякина и Семак – наставник «Уфы». Главные новости утра
Футбол
Евгений Ловчев: Для Промеса сейчас не лучшее время, чтобы уходить из «Спартака»
MMA
Неизвестные совершили нападение на Расула Мирзаева
Хоккей
Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия – команды одного уровня. У нас есть шанс
Хоккей
Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причина
Футбол
«Валенсия»: Решение Пранделли удивило руководство, специалист покинул клуб в непростое время
MMA
Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешно защитила чемпионский титул UFC
Футбол
Антонио Конте: Китай предлагает фантастические условия, но вы должны уважать себя
Футбол
Василий Уткин: Новогодние ролики ЦСКА перечеркивают провал публичной политики
Футбол
Константин Генич: «Томь» «почти похоронили», неужели вторым клубом будет «Анжи»? Что происходит?
все новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости