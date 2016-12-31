Карлсен психанул, убежав от Карякина на церемонии. Наказать его штрафом! (видео)

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков об интересном происшествии на чемпионате мира по шахматам в Катаре.

Вчера мы уже рассказывали, что после 21 партии Сергей Карякин набрал 16,5 очка – и стал чемпионом мира по блицу. Вслед за ним финишировал Магнус Карлсен, которого с этим титулом подрезали.

Более того, Карякин обыграл Карлсена в очной партии, причем она получилась очень изнурительной и завершилась на 97-м ходу.





И что было потом?

Шахматисты, которые вошли в тройку, встали на пьедестал. По центру стоял какой-то шейх – видимо, главный организатор. Из-под потолка летят золотые блестки, звучит торжественная музыка. Поверьте, в Дохе хотели сделать все очень красиво.

А как поступил Магнус Карлсен?

В его руках – букет. Вокруг у всех хорошее настроение. Но Карлсен морщится, а потом машет рукой и… убегает с пьедестала. Прямо в разгар церемонии!

Невероятно.

Сразу вспоминается, как на чемпионате мира по классическим шахматам, после поражения в партии от Карякина, Магнус Карлсен ждал соперника на пресс-конференции.





Что-то Сергей задерживался. И вот скучавший в кресле Карлсен внезапно вскочил, точно так же замахал руками и убежал. За что был оштрафован на 10% процентов от гонорара. Потом его команда судилась, скостила штраф до 5%. Но все равно это солидные деньги – 27,5 тысяч евро. И вот эти деньги норвежец потерял из-за своего психоза.

Эти два случая, которые произошли именно после поражений, четко показывают – под давлением Магнус Карлсен ломается. Может, у него блестящий аналитический ум. Но вот психика слабая.

Помню, в декабре я разговаривал с Карякиным и затронул эту тему. Вот что Сергей мне тогда ответил:

«Год назад во время большого шахматного турнира в Вейк-ан-Зее было решено устроить футбольный матч. И вот Магнус по его итогам был признан самым грязным игроком. Фантастически грубо играл! Всех толкал, делал жесткие подкаты.

Просто Карлсен не скрывает, что он очень азартен в любых играх. Он спокойно может разбить джойстик, если уступает в «Play Station». Или бросить с досады баскетбольный мяч. Правда, он быстро остывает».

Вы знаете, после этого случая я почти уверен, что Сергей Карякин отберет у Магнуса Карлсена чемпионскую корону и в классических шахматах. Хороший совет ему дает Николай Добронравов: «Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы».

Ну а Магнуса Карлсена за поведение в Катаре – наказать! Отберите у него премиальные. Это ведь было награждение его соперника. Вспомните, как наши хоккеисты случайно (!) ушли со льда перед гимном сборной Канады, которая победила нас на чемпионате мира-2015. Какой после этого был скандал. Мы потом извинились: ну вот так получилось, ребята.

Извинится ли Карлсен?