«А я говорил Широкову, что не надо заканчивать…». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о последних событиях. футбольного года.

О приходе Сергея Семака на должность главного тренера «Уфы»

- Давайте посмотрим, что получится у Сергея. В «Уфе» доверяют молодым – там работал Колыванов, Гончаренко, теперь вот Семак. Правда, и у Колыванова до этого был опыт работы главным (пусть и в юношеской сборной), и, тем более, у Гончаренко. У Семака опыта работы главным почти нет – если не считать матча, когда он замещал уволенного Спаллетти. Да, Семак был ассистентом и у него, и у Капелло, и у Слуцкого. Но в нашей футбольной действительности , да и в мое время так было, часто получается, что

работа ассистента заключается только в том, чтобы расставить фишки перед тренировкой. Работа главным тренером – совсем другое. И Семаку, у которого, насколько понимаю, отношения с Луческу не сложились, как со Спаллетти, Боашем, можно только пожелать успеха в качестве главного тренера «Уфы».

О переходе Ибрагима Цаллагова из «Крыльев Советов» в «Зенит»

- Внимательно за этим парнем наблюдаю. Еще по молодежной сборной он запомнился. Интересный игрок, но в последнее время у меня появилось ощущение, что Цаллагов остановился в росте. И сейчас не могу сказать, что он станет в чем-то выдающимся игроком.

У «Зенита» же, у меня складывается впечатление, есть некий заказ собрать российских футболистов. Сделать базовую команду для сборной. Тут и Кокорин, и Смольников, и Шатов, и Дзюба, и теперь вот переход Лунева с Цаллаговым. Да, ярких звезд среди них нет, но тем не менее.

Слухи о том, что Цаллагова «Зенит» взял за небольшую сумму, как и Новосельцева из «Ростова»? Тут мне сложно комментировать. Возможно, клубы нашли какую-то лазейку…

О переходе Одила Ахмедова из «Краснодара» в «Шанхай СИПГ»

- Нормальный трансфер. Конечно, это не Халк и китайцы столько денег «Краснодару» не заплатят. Ахмедов в свое время был одним из лучших игроков Азии, мне запомнился красивым голом издали за сборную Узбекистана. Но в «Краснодаре», мне кажется, он несколько заскучал. И тут предложение из Китая… Дали денег игроку, дали денег клубу – и все довольны. Тем более «Краснодар» не особенно и упирался, чтобы Ахмедова оставить. Выбор у клуба есть, тем более в середине поля.

О том, что «Урал» предложил Роману Широкову вернуться в футбол

- А я ему говорил, что не надо заканчивать. Человек, который всю жизнь футболу отдал, ничего больше не умеет. Сборы, перелеты, тренировки иногда надоедают. Но потом, через две недели отдыха, по футболу начинаешь скучать. И идешь в любительскую лигу, как это сделал Роман. Все потому, что любишь футбол.

Я в одной программе на ТВ сказал Роме, чтобы продолжал выступать, он ответил, что не хочется решать вопросы борьбы за выживание. Он самолюбивый игрок, заметный, в тот момент так думал. Теперь мнение могло поменяться.

Пока тобой интересуются, надо играть. Форму наберет. Пас у него никто не отнял. Играя на своей позиции, Широков еще и в сборную может вернуться. Таких игроков, как Роман, не хватает. Тем более Стас Черчесов показал, что, несмотря на омоложение команды, он опытных ребят со счетов не сбрасывает.

О заявлении Квинси Промеса, сообщившего, что «пока из «Спартака» никуда не собирается»

- Потому что Промесу комфортно в «Спартаке». Он же расцвел здесь. И обстановка хорошая в команде. Он чемпионом может стать! И любимцем публики, как тот же Видич, которого до сих пор вспоминают добрым словом.

И потом для Промеса сейчас все же не лучшее время, чтобы уходить – неважненько он первый отрезок чемпионата-то провел. Вот если выиграет чемпионат, дороже стоить будет. И «Спартаку», опять же, прибыль...