Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругается

Айрат Мардеев, его машина и представительница местного населения

Победитель «Дакара-2015» рассказывает, почему пришлось отгонять от машины местное население, и как была раскрыта подлость Жерара де Роя.



- Маршрут «Дакара-2017» организаторы назвали самым сложным после переезда гонки в Южную Америку. Это так?

- Они каждый год так говорят! Места те же самые (Аргентина, Боливия), будет много высотных этапов. Обещают много песка, причем нашли его где-то в Боливии на высоте. Если это действительно так, то будет очень сложно. В Боливии и на жестком покрытии непросто, а на песке будет еще сложнее. Добавилась новая страна, Парагвай, но там этапов не будет, только старт гонки. Просто увидим новую страну и посмотрим, как они будут принимать «Дакар». Меньше ралли – больше бездорожья. Посмотрим, как оно будет на самом деле.

- На бездорожье КАМАЗ имеет преимущество, верно?

- Да, любим тяжелое бездорожье и пески, столько лет настраивали машину под это. Сами под это заточены. Этапов чемпионата России по тяжелому бездорожью, похожих на «классику», нет. Однако мы проехали много тестов по извилистым дорогам, чтобы привыкнуть к новым условиям. Нужно ехать быстро везде, и неважно будет ли это тяжелое бездорожье или вообще асфальт. При хорошей подготовке на любом покрытии будешь быстрее всех.

- Чего КАМАЗу не хватило в прошлом году до победы?

- Где-то везения не хватило, где-то терпения, где-то нервов... Все по крупицам собралось, да и де Рой ехал стабильно и хорошо, не как он раньше ездил. Раньше он на каждом этапе ездил на максимуме, боролся за победу, сейчас избрал другую тактику ведения гонки. Проехал стабильно и ровно, показал результат. Можно не выиграть ни один этап, но стать чемпион по времени. В 2013-ом Эдуард Николаев так и выиграл, кстати. Результаты очень плотные, первая десятка на «Дакаре» едет очень плотно. Встал колесо менять – вылетел из десятки. Выбираться оттуда очень тяжело, особенно если будет микст вперемешку с джипами, то очень сложно вылезти с задних позиций. Много пыли, негде обгонять.

- Общий успех зависит от машины и пилота напополам?

- Все 50 на 50. И в экипаже также делится по тридцать три процента на каждого. Один оставшийся процент это случай какой-то. Все в равном количестве важно. Машина может быть очень быстрой, но если ты не готов ехать на ней в том темпе, который она тебе позволяет, то смысла никакого нет. Надо готовить себя к высоте. Высота это такой важный фактор на «Дакаре», и тот, кто меньше потеряет по технике и «физухе», он оказывается на финише в «тройке» лидеров. Высота на многих плохо действует. Разговаривал с джипистами, легендарными пилотами, они имели большие проблемы с этим. И сейчас многие команды готовятся со своими врачами именно к высоте. Мы тоже этим занимаемся очень плотно с инновационным центром ОКР, который занимается нашей горной подготовкой. Три раза в году они к нам приезжают. Двухнедельные тренировки, мучают нас днями и ночами.

Слаженный экипаж, вестибюлярный аппарат, результаты смской

- Удается ли отдохнуть между этапами?

- Перерывы между ними короткие. Финишируем, пока доедешь до бивуака, остается совсем мало времени на сон. Обычно четыре часа, если шесть, то это очень круто. А так 4-5 часов, мы приезжаем, работа же на этом не заканчивается. Обсуждаем прошедший день, осматриваем с механиками машину. Ложимся поздно, встаем рано. Но нужно стараться отключаться от всего хоть какое-то время находить. Физически ты можешь быть к этому готов, за столько лет организм привык. Самое сложное в голове себя подготовить. Многих людей ломает, они перегорают, и все, не может нормально ехать, ошибается очень часто.

- Как подбирался ваш экипаж?

- Наш экипаж это я, штурман Айдар Раисович Беляев и механик Дима Свистунов. С Айдаром Раисовичем ездим вместе с 2011-го года. Он меня знает почти с рождения и к тому же очень близкий друг нашей семьи. Разница в возрасте, он ровесник моего отца, вообще не ощущается, поэтому общаемся абсолютно на равных. С механиком Димой Свистуновым мы тоже ездили вместе чемпионаты России. «Дакар-2015» с ним выиграли, поэтому с ним тоже нет никаких проблем. Он работал в соседнем здании, где располагается научно-техническ ий центр, водителем-испыта телем довольно долгое время. Полностью ему доверяю. Надеюсь, еще не один год проездим вместе. Пробовали его даже на штурманском кресле, и когда-нибудь он перейдет из механиков в штурманы. Штурманские задатки в нем тоже есть.

Дмитрий Свистунов, Айдар Беляев и Айрат Мардеев

- Раз механик может стать штурманом, значит, каждый член экипажа это такой универсальный солдат?

- Ты должен понимать работу каждого. Я сижу за рулем, но у нас был такой опыт, что на одних тестах пилоты садились на место штурмана и диктовали «легенду» трассы. Это очень сильно помогло, я диктовал Эдику Николаеву, он мне. Проехали чуть-чуть, километров двести в роли штурманов, и ты уже понимаешь, что это такое. Когда что-то требуешь от своего штурмана, должен понимать, что он тоже тут сидит не просто так. В каких-то ситуациях легче разобраться вдвоем.

- Теоретически, в рамках регламента, механик или штурман могут сесть на место пилота? Если у того вдруг началась горная болезнь, к примеру.

- Да, внутри экипажа ты как угодно можешь ехать и можешь меняться, все это без проблем. У меня механик имеет категорию для управления грузовиком, и Айдар Раисович, штурман, ее имеет, поэтому если что-то случится, то смогут сесть за руль. В крайних случаях только меняются. Когда у ребят травма спины и механик садится за руль, видели такое в других командах.

- Удается держать связь с близкими и с внешним миром, во время гонки?

- Да, спутниковый интернет всегда с нами. Ездит одна из «техничек» со специальной «тарелкой». Стараюсь не читать никаких новостей и комментариев, ничего во время гонки. Пытаюсь полностью от этого отречься. С семьей удается поговорить каждый вечер. Это тоже очень важно, мне сильно помогает. Понимаешь, что тебя ждут дома и поддерживают. Все результаты я всегда узнаю из дома. На финише спецучастка мне смской приходит таблица с результатами, уже вижу, где, как и что я проехал.

Опека Чагина, крутость Вильягры, подлость де Роя

- Есть какие-то приметы, командные или личные?

- У каждого есть свои талисманы. У меня мягкие игрушки, которые ездят со мной – это подарки от сестренки. Не бреюсь до финиша гонки. После победы в «Дакаре-2015» побрился только после того как вручили приз – «золотого бедуина». В «техничке» перед пресс-конференци ей быстро привел себя в порядок. За это нас Чагин сильно ругает (смеется). Но не лезет, понимает, что у каждого свои тараканы в голове. Ему важно наше психологическое состояние, чтобы мы были в максимально спокойном состоянии. Кому, как не ему, нас понимать, он столько лет сам провел за рулем. Психологическое давление старается свести к минимуму. И внешнее, и со своей стороны, как руководитель, Чагин старается нас от этого всего оберегать.

- Можете помочь сопернику на трассе? Есть между вами взаимовыручка?

- Смотря что произошло. По регламенту ты должен остановиться, если есть угроза жизни пилота. Допустим, лежит джип на боку или на крыше с оторванной подвеской, и ты не видишь никого вокруг машины, ты должен понимать, что экипаж либо внутри без сознания, либо его выкинуло из машины. Время, затраченное на это, тебе возвращают. Раньше этого не было, и ввели данное правило буквально лет пять назад. Каждый сам решал – остановиться или нет. Мы никогда не проедем мимо, если стоит КАМАЗ, независимо от того, что произошло.

- Во время гонки местное население как-то помогает пилотам?

- Любая помощь со стороны запрещена. Если она будет зафиксирована, то за это идет наказание. Местные относятся к нам всегда доброжелательно и хотят помочь. Был даже такой случай, что пришлось отгонять их от машины. Мы меняли колесо, они пытались как-то помочь. Над нами как раз завис вертолет организаторов, который следил за тем, оказывается ли посторонняя помощь. Пытались объяснить им, что это запрещено, но, в конце концов, сдались, их было больше. Они помогли закинуть колесо в машину. Организаторы все поняли, палкой же их отгонять не будешь, и наказание выписывать не стали. Запрет направлен больше на то, чтобы тебе не могли посторонние дать какую-то запчасть.- Есть еще забавные истории с «Дакара»?

- Это они впоследствии забавные (улыбается). А когда в них попадаешь, то совсем не смешно. Был такой случай на «Дакаре-2016». Когда мы застряли в песках, к нам подъехал помочь «капотник» из «Татры». Мы его лично не знали. Он просто увидел, что у нас зацеплена веревка и, несмотря на свои технические проблемы, вызвался помочь. Чтобы вы понимали, у него была пробита одна из трубок двигателя, и его мощность была практически на четверть потеряна. Но он проявил самоотверженност ь, до последнего пытался нас вытянуть, и в итоге застрял сам.

Жители приветствуют КАМАЗ

- Так и остался с вами?

Потом еле выехал, и ему было очень неудобно, что не получилось нас выдернуть, мы слишком крепко засели. Он потом уехал, на финише его поблагодарили. Не ожидали помощи от него, ждали от других, которые проехали мимо. Как оказалось, что они хорошие друзья не только по жизни, но и на трассе мимо не проедут. Таких случаев, в принципе, много. Ребята в Африке помогли девушке , которая упала, починить мотоцикл, подняли его на колеса. Куча таких случаев, когда ты плюешь на свой результат, и останавливаешься для того, чтобы помочь другим. Этой «Татре», которая нам помогала, время никто не вернул. Мы все были в порядке, жизни ничего не угрожало. Очень важно оставаться человеком в любых ситуациях.

- Наверное, это свойственно нашим ребятам.

- И братьям-славянам тоже (улыбается). Иностранцы, конечно, тоже помогают, но есть и негативные случаи. На финальном этапе «Дакара-2014» де Рой проехал рядом с лежащим китайским джипом, а Андрей Каргинов остановился, чтобы помочь. При этом нужно понимать, что борьба между де Роем и Каргиновым за победу в гонке шла до последних метров дистанции. Их разделяло буквально три-четыре минуты. Экипаж Андрея Каргинова решил остановиться для оказания помощи, китайского экипажа, который находился в джипе. Их не было видно. Машина перевернулась и лежала на очень опасной траектории, там где выход из поворота на серпантине.

Китайские пилоты могли получить серьезные травмы. Экипаж Каргинова не проехал мимо, поставил их на колеса, растолкали ребята их машину. Де Рой был очень недоволен, то что нашим вернули время. Было много споров. Когда показали видео, как голландец объезжает чуть ли не прямо по колесу этого джипа… Там очень узкое место, и проехать мимо было практически нереально. После этого де Рой решил не писать протесты и понял, что поступил не совсем корректно по отношению к китайскому экипажу, и к гонке в принципе.

«Советский спорт» благодарит банк ВТБ – генерального спонсора команды «КАМАЗ-мастер» – за помощь при подготовке материала.