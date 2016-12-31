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Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из Шанхая

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из Шанхая
Источник: Instagram

Бразилец развлекается на поле, собирает друзей в команде и продолжает растить мышцы.

Рви всех на поле

В конце июня Халк уехал из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»: толпа встречающих болельщиков, много миллионов евро за трансфер и сразу же статус одной из главных звезд лиги.

9-я минута первого же матча – первый гол в Китае. Вторая игра – из-за травмы только через два месяца – дубль.


В восьми матчах Халк забил пять, и только один раз с его голом «Шанхай» проиграл.

Зови друзей

Второй трансфер из Петербурга в Шанхай – терапевт Эдуардо дос Сантос. В ноябре главным тренером Халка стал Андре Виллаш-Боаш, под Рождество – бразилец отмечает по-европейски – к нему в команду перешел партнер по сборной Оскар.

А еще и Аксель Витсель чуть ли не мечту о «Ювентусе» забросил ради «Шанхая» и китайских денег. Точно про Россию можно будет поговорить с Одилом Ахмедовым – он официально одноклубник Халка.

Оставляй цели на будущее

Команда Халка стала только третьей в чемпионате: проиграли пять очков «Цзянсу Сунин» с Алексом Тейшейрой и Жо и аж двенадцать «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари.

В Азиатской Лиге чемпионов «Шанхай» вообще жестко прихлопнули будущие победители – корейцы из «Чонбука»: 5:0 в ответном матче четвертьфинала после нулевой ничьей.

Боаш, Оскар и Ахмедов нужны Халку и «Шанхаю», чтобы в 2017-м бороться за победу и там, и там.

Качай ноги

Кажется, дальше уже некуда, но физиотерапевт дает в ноги большой мяч, ставит задачу прыгать далеко и высоко.

Focus on my work. Always with the best physio in the world. @eduphysio

Видео опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Езжай отдыхать в Таиланд

Это признак русификации: зимний отпуск на Пхукете. Рождественскую елку Халк нарядил именно там. И бегает по пляжу с мешком песка он тоже на тайском побережье.

Férias???😰💪🏽👍🏽 🙏🏽❤️🙏🏽⚽️

Видео опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Новый чемпионат Китая начнется только 4 марта, за месяц до того последний раунд предварительного этапа Лиги чемпионов.

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