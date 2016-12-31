Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из Шанхая
Бразилец
развлекается на поле, собирает друзей в команде и продолжает растить мышцы.
Рви всех на поле
В конце июня Халк уехал из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»:
толпа встречающих болельщиков, много миллионов евро
за трансфер и сразу же статус одной из главных звезд лиги.
9-я минута первого же матча – первый гол в Китае.
Вторая игра – из-за травмы только через два месяца – дубль.
В восьми матчах Халк забил пять, и только один раз с
его голом «Шанхай» проиграл.
Зови друзей
Второй трансфер из Петербурга в Шанхай – терапевт Эдуардо
дос Сантос. В ноябре главным тренером Халка стал Андре Виллаш-Боаш, под
Рождество – бразилец отмечает по-европейски – к нему в команду перешел партнер по сборной Оскар.
А еще и Аксель Витсель чуть ли не мечту о «Ювентусе»
забросил ради «Шанхая» и китайских денег. Точно про Россию можно будет
поговорить с Одилом Ахмедовым – он официально одноклубник Халка.
Оставляй цели на будущее
Команда Халка стала только третьей в чемпионате:
проиграли пять очков «Цзянсу Сунин» с Алексом Тейшейрой и Жо и аж двенадцать «Гуанчжоу
Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари.
В Азиатской Лиге чемпионов «Шанхай» вообще жестко
прихлопнули будущие победители – корейцы из «Чонбука»: 5:0 в ответном матче четвертьфинала
после нулевой ничьей.
Боаш, Оскар и Ахмедов нужны Халку и «Шанхаю», чтобы в
2017-м бороться за победу и там, и там.
Качай ноги
Кажется, дальше уже некуда, но физиотерапевт дает в ноги большой мяч, ставит задачу прыгать далеко и высоко.
Езжай отдыхать в Таиланд
Это признак русификации: зимний отпуск на Пхукете.
Рождественскую елку Халк нарядил именно там. И бегает по пляжу с мешком песка
он тоже на тайском побережье.
Новый чемпионат Китая начнется только 4 марта, за
месяц до того последний раунд предварительного этапа Лиги чемпионов.