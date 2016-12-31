Молчание Гризманна и феерия Рамоса. Итоги первой половины сезона Примеры (видео)

Серхио Рамос Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет самые интересные события в чемпионате Испании по итогам первой половины текущего сезона.



Словенская трагедия

Один из ключевых игроков мадридского «Атлетико» Ян Облак получил серьезную травму в в матче 15-го тура с «Вильярреалом» (0:3), который состоялся 15 декабря.

В той игре вратарь был заменен на 41-й минуте с подозрением на травму плеча. Облак получил повреждение, пытаясь парировать удар нападающего «Вильярреала».





Позже в стане «матрасников» заявили, что на восстановление игроку сборной Словении понадобится около 4 месяцев.

Это серьезный удар по «Атлетико», ведь команда итак переживает непростой период: «матрасники» расположились на 6-м месте в таблице, уступая лидеру чемпионата – «Реалу» – 9 очков.

К тому же, слухи об уходе главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне негативно сказываются на игре всех футболистов.

Сейчас самое время вспомнить, что Облак, став игроком испанского клуба, долгое время не мог выиграть конкуренцию у другого вратаря команды – Мигеля Анхеля Мойа. Посмотрим, сможет ли словенец вернуть себе место в основе после 4-х месячного перерыва.

Каталонский бардак

Сложно дать однозначную оценку выступлению «Барселоны» в текущем сезоне. Команда Луиса Энрике успела проиграть «Алавесу», «Сельте» и упустить победу в «класико». В каталонском клубе также хватает проблем, но главная – возможный уход Лионеля Месси.

Сообщалось, что игрок сборной Аргентины еще минувшим летом решил покинуть сине-гранатовых, но вот президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу успокоил болельщиков, заявив, что переговоры по новому контракту продолжаются, а Месси завершит карьеру именно в своей родной команде.

Кстати, о контрактах. Под новыми соглашениями подписи поставили Неймар и Луис Суарес. Интересно, что уругвайцу 24 января стукнет тридцать лет, но вот отступные за него по новому контракту составляют 200 млн евро. Видимо, в стане сине-гранатовых раздумывают продать Суареса в китайский клуб. А надо? Он сейчас лидирует в гонке бомбардиров:

¡Suárez y Messi empatan en lo más alto de la tabla de máximos goleadores de #LaLigaSantander con 12 goles! ⚽️🔥 pic.twitter.com/8XqTSzfQju — LaLiga (@LaLiga) 18 декабря 2016 г.

Еще одно интересное событие – стычка Месси с фанатами «Валенсии» на гостевом матче 9-го тура (2:3). Кто-то из поклонников «летучих мышей» бросил бутылку в Неймара, который провоцировал людей, собравшихся на «Месталье», но она угодила в голову аргентинского форварда. Впервые Лионель предстал перед общественностью в таком эмоциональном состоянии.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Испанские СМИ сообщили, что Месси оскорблял болещиков «Валенсии», назвав их «* детьми». В общем, Лионель был в ярости и забил победный мяч на зло всем поклонникам «летучих мышей».

Что еще не так с этой командой? «Барселона» приобрела летом 2015 года у «Севильи» Алейша Видаля. Этот игрок выступал в своей прежней команде на позиции нападающего, Энрике перевел его в крайнего защитника, а потом и вовсе усадил на лавку. В итоге, «Барселона», как сообщают СМИ, договорилась о переходе капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны, которому, 34 года.

Вообще, проблемы в обороне – головоломка для Энрике. Специалист не настоял на продлении контракта с Дани Алвесом и теперь не знает, как наладить игру на этом участке поля. Сначала Энрике ставил туда Дугласа, который ушел в аренду, потом Жереми Матье, высокого и мощного центрального защитника. Позже дело дошло до Видаля, а в одном матче с права в обороне у «Барселоны» играл полузащитник Серхио Роберто...

Полугодие Рамоса и хладнокровие Зидана

«Сливочные» под руководством Зинедина Зидана продолжают выступать без поражений в этом сезоне, а главным героем этого успеха называют молодого французского специалиста.

Но еще больше похвал заслужил капитан команды Серхио Рамос, который в последнее время спасает свою команду в самых сложных ситуациях. Эту точку зрения поддерживает и комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Чернданцев:

Почему?

Вот, например, гол Рамоса в ворота «Барселоны» на 90-й минуте при счете 1:0 в пользу сине-гранатовых:

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Или в ворота «Вильярреал» при счете 1:0 в пользу «желтой субмарины»:





Правда, этот гол был забит в начале второго тайма, а мы привыкли, что Рамос забивает в конце встречи. Но, справедливости ради стоит отметить, что его мяч стал единственным для «Реала» и помог команде сыграть на ничью.

В столичном клубе, как и в «Барселоне», хватает проблем, но Зидан пока справляется. Например, в команде «бунтует» полузащитник Хамес Родригес, купленный за 80 млн евро. Французский специалист дал понять, что недоволен отношением своего подопечного, а его трансферный ценник никак не повлияет но основу «Реала» в любом матче.

Профессором больше

После ухода Унаи Эмери в «ПСЖ», многие думали, что «Севилью» ждет очень неудачный сезон. Особенно это касалось Лиги Европы. Многие начали делать ставки, на какой стадии этого турнира андалусийский клуб поедет домой. Но не тут то было...

Да, «Севильи» в этом сезоне мы не увидим в матчах Лиги Европы, потому что этой команде предстоит выступить в 1/8 финала Лиги чемпионов. Выход в плей-офф турнира не давался Эмери, зато в первый же сезон это сумел сделать Хорхе Сампаоли.

Аргентинский специалист, который до прихода в чемпионат Испании тренировал сборную Чили, уже успел выиграть дважды Кубок Америки и расстроить своего соотечественника Лионеля Месси.

Сейчас его команда занимает третью строчку в чемпионате Испании, уступая одно очко «Барселоне». Пееррасный результат, учитывая конкуренцию с «Атлетико» и великолепную форму «Вильярреала».

Кстати, о «желтой субмарине». Ее игрок, Никола Сансоне из Италии, забил потрясающий гол в ворота «Реал Сосьедада». Пожалуй, лучший на этом отрезке сезона:





Молчание Гризманна

Трагедия, драма, называйте, как хотите, но нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не забивает со 2 октября. Именно в тот осенний день финалист Лиги чемпионов и Евро-2016 поразил ворота «Валенсии», а после этого с ним случилось что-то непонятное...

Может, он до сих пор не может забыть пенальти, нереализованный им в финале Лиги чемпионов с «Реалом»?





Или финал со сборной Португалии на Евро-2016?





Возможно, француз, наслушавшись слухов об уходе Симеоне, решил тоже переехать в другую страну?

Большинство изданий пишут об отъезде нападающего в чемпионат Англии, где он будет выступать за «Манчестер Юнайтед». Что ж, «Атлетико» не привыкать. Эта команда умеет находить нападающих топ-уровня.

«Горжусь тем, что мне удалось сыграть в финале Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это говорит о том, что я нахожусь на правильном пути и мне следует продолжать работу над собой.