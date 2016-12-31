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Так выпьем же за... Новогодние поздравления клубам РФПЛ

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

2017-й настает, 2016-й уходит и машет ручкой 16-ти клубам российской премьер-лиги.

Так выпьем же за то, чтобы «Спартак» сохранил главное, за что ему сейчас многие симпатизируют - квадратные глаза; за то, что из команды только думающей красно-белые превратились в команду хотящую и горящую; за то, чтобы тренеры в «Спартаке» вечно не жалели парадных штанов, а бороздили ими газон после каждого гола; чтобы футбольная мысль доминировала в клубе над любой другой, даже над бизнесом, ведь это бизнес следует за победами, но никогда — наоборот. За «Спартак»!

Так выпьем же за то, чтобы игра «Зенита» с каждым днем становилась не только мощней, но и красивей; чтобы у клуба не заканчивались деньги, и их количество неизменно перерастало в качество; чтобы свои молодые тянулись за чужими и дотягивались до них; чтобы Дзюба бесконечно шутил, а остальные, включая тренеров, улыбались; чтобы «Зениту» хронически везло на трансферные скидки; чтобы его новый стадион стал символом не большого смеха, а большого футбола. За «Зенит»!

Так выпьем же за то, чтобы космос становился для ЦСКА все ближе, но и земля не уходила из-под ног; чтобы команда не растеряла главное завоевание последних лет — самоотверженный и умный футбол; чтобы армейские тренеры всегда получали в подарок обещанных бегемотов; чтобы у Акинфеева осенью прервалась та самая серия или хотя бы имелась возможность ее прервать; чтобы кто-нибудь прочел команде курс лекций про общение с прессой, намекнув: домашняя посещаемость зависит и от этого тоже. За ЦСКА!

Так выпьем же за то, чтобы «Терек» без громкоговорителя играл так же, как с ним; чтобы команда сохранила нынешний курс на футбольность; чтобы чеченские игроки появились в списке кандидатов в сборную; чтобы каждый визит грозненцев в Екатеринбург не приравнивался автоматически к смене уральского тренера; чтобы сама идея выпить за «Терек» не показалась никому шайтанской. За «Терек»!

Так выпьем же за то, чтобы «Краснодар» оставался таким, какой он есть, только более матерым; чтобы в стадо быков влились молодые телята от производителя; чтобы умопомрачительная арена изгоняла из себя семечки смеясь, а не гневаясь; чтобы к Игорю Шалимову не являлись в страшных снах дублеры «Ниццы», а к Роберту Евдокимову — краснодарские журналисты. За «Краснодар»!

Так выпьем же за то, чтобы «Амкар» оставался футбольным мачо и без Джикия с Селиховым; чтобы Гаджи Гаджиев и на восьмом десятке лет продолжал доказывать независимость мастерства от возраста; чтобы миллионная Пермь делегировала на матчи чуть больше, чем 6 тысяч горожан; чтобы футбол «Амкара» был для них бальзамом, а для соперников — аммиаком и карбамидами. За «Амкар»!

Так выпьем же за то, чтобы «Ростов» не перестал быть полигоном передовой тренерской мысли; чтобы клуб сумел догнать команду по уровню профессионализма; чтобы у него, наконец, появился хозяин, а не бесконечно сменяющие друг друга пользователи; чтобы Европа продолжала всякий раз вздрагивать при упоминании фамилии Бердыев; чтобы Калачев и Сесар Навас законсервировались в нынешней поре хотя бы еще лет на десять. За «Ростов»!

Так выпьем же за то, чтобы «Уфа» открыла стране тренера Семака и сохранила футбольную адекватность. За «Уфу»!

Так выпьем же за эксперимент «Рубина» по инсталляции в татарские реалии испанской футбольной культуры; похоже, там не все безнадежно. За «Рубин»!

Так выпьем же за стремление «Локомотива» к почетному званию «Клуб с человеческим лицом». За «Локомотив»!

Так выпьем же за «Анжи», команду, которую долго матросили, потом бросили, и еще неизвестно, что лучше; за папаху по Сеньке; за смысл, а не бессмыслицу. За «Анжи»!

Так выпьем же за «Крылья Советов», дарящих под Новый год «Зениту» Цаллагова, а Цаллагову - «Зенит»; громящих «Спартак» со Скрипченко, но без скрипа; живущих не благодаря, а вопреки, но живущих! За «Крылья Советов»!

Так выпьем же за «Урал», на редкость нескучный клуб с такими же рекламными паузами в перерывах домашних матчей; с отдельными результатами, удивляющими не только букмекеров, но и собственных игроков; с перспективой превратиться когда-нибудь из команды-донора в по-настоящему большой футбольный проект большого города. За «Урал»!

Так выпьем же за «Оренбург», опровергающий тезис: «Где «Газпром» - там богатство»; за смелость попыток создать из ничего сносный, а порой и интересный футбол. За «Оренбург»!

Так выпьем же за «Арсенал», которому каждый забитый гол (6) приносит в этом сезоне по два очка (12); где не считают частую смену клубных элит препятствием развитию, но не ошеломляют пока самим развитием; где закладывались первые краеугольные предметы в широко известный ныне багаж Аленичева. За «Арсенал»!

Так выпьем же за «Томь»! Не чокаясь пока рано, поэтому просто выпьем. При всей печали происходящих там событий, томская честность - лучше, чем выпрыгивание из последних штанов. Жаль только, что сначала было выпрыгивание, а потом уже честность. Лучше бы сразу. За «Томь»!

С Наступающим, клубы! Футбола вам, болельщики!

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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