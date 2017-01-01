Забавные и курьезные моменты первой части сезона КХЛ 2016/17 (видео)

На время короткого перерыва в КХЛ «Советский спорт» представляет видеоподборку курьезных моментов регулярного чемпионата с августа по декабрь.

Томми Тайми («Куньлунь»)

Финский защитник «Куньлуня» Томми Тайми рукой отправляет шайбу в ворота своей команды.





Ярослав Альшевский («Куньлунь»)

Нападающий китайского клуба Ярослав Альшевский заработал удаления во время исполнения буллита в ворота «Нефтехимика».





Андрей Гаврилов («Салават Юлаев»)

В простой ситуации ошибся голкипер уфимцев Андрей Гаврилов: не справившись с броском, он выложил шайбу прямо на клюшку нападающему новокузнецкого «Металлурга» Кириллу Семенову. И та рикошетом от клюшки защитника «Салавата» Максима Гончарова красиво перелетела вратаря уфимской команды.





Павел Порядин («Нефтехимик»)

Несколько секунд борьбы за воротами, и шайба от клюшки нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина взлетает в воздух. Защитник хозяев Кирилл Лямин в попытке поймать ее рукой сделал только хуже…





Алексей Красиков («Сибирь»)

Автором курьезной шайбы стал форвард «Автомобилиста» Александр Торченюк. А его невольным помощником - голкипер «Сибири» Алексей Красиков. Нападающий екатеринбуржцев просто вбросил шайбу в зону соперника. И та, отлетев от борта и срикошетив от щитков вратаря, заползла в ворота.





Михаил Науменков (ЦСКА)

Перехватив шайбу у соперника, защитник московских армейцев Михаил Науменков сделал бросок в сторону собственных ворот… и, к удивлению голкипера красно-синих Ильи Сорокина, попал точно в «девятку».





Богдан Якимов («Нефтехимик»)

Нападающий «Нефтехимика» Богдан Якимов прервал передачу капитана «Магнитки» Сергея Мозякина... и влетел с шайбой в собственные ворота. Голкипер Иван Лисутин лишь развел руками.





Максим Карпов («Динамо» Мск)

Комичный момент произошел во время матча «Салавата Юлаева» с «Динамо». Уфимцы забили гол и уже начали его праздновать. Вратарь «Салавата» Андрей Гаврилов был также уверен, что игра остановлена и отвернулся от площадки попить воды из бутылки, лежащей на воротах. На стоящего спиной к центру поля вратаря выкатились нападающие Алексей Сопин и Максим Карпов. Но поразить ворота москвичи так и не смогли.





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