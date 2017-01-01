Фрэмптон — Санта Крус 2 и возвращение Джуды. Что смотреть в январе

Лео Санта Крус и Карл Фрэмптон Источник: Associated Press

Sovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которыми начнется 2017 год.

Эрисланди Лара (Куба) – Юрий Форман (Израиль)

Место: Хайалиа, Флорида, США

Дата: 13 января

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBА во 2-м полусреднем весе (до 69,7 кг)

Рекорд Лары: 23-2-2, 13 KO

Рекорд Формана: 34-2, 10 KO

Место в рейтинге Boxrec: 2-е и125-е соответственно

Интрига: Уроженец белорусского Гомеля Юрий Форман сделал себе имя в 2010 году, проиграв Мигелю Котто в бою, где выглядел очень конкурентно до травмы ноги. В принципе на этом его боксерскую биографию можно заканчивать. По сути, он так и не сумел вернуться на прежний уровень. Последние годы он не боксировал более восьми раундов. В пассиве Лары хотя и числятся два поражения и две ничьи – это только лишь судейские просчеты. На самом деле кубинца можно считать небитым боксером и никаких проблем он испытать не должен.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: Победа Лары нокаутом

Джеймс Дигейл (Великобритания) – Баду Джек (Швеция)

Баду Джек, Флойд Мэйвезер и Джеймс Дигейл Источник: Associated Press

Место: Бруклин, США

Дата: 14 января

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

Рекорд Дигейла: 23-1, 14 KO

Рекорд Джека: 20-1-2, 12 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и13-е соответственно

Интрига: Если бы мы запланировали серию статей о десятке лучших боксерах в каждой весовой категории и начали с тяжей, цикл оборвался именно во втором среднем весе. Уж как то здесь совсем ничего не происходит. Поэтому и призывают Геннадия Головкина набрать вес, ибо явного лидера нет. При этом Новый год начнется с весьма статусного боя именно в этой весовой категории. Джеймс Дигейл и Баду Джек проведут объединительный бой, чтобы началась какая-то движуха. Шансы британца более весомы. Поражение от Джорджа Гроувза он потерпел давно. Да и правда ли это было поражение? Темнокожий швед же после сенсационных и неубедительных побед над Гроувзом и Энтони Дирреллом, неожиданно завершил ничьей встречу с давно списанном со счетом Лучианом Буте. Зрелища в этом бою никто не обещает. Чего вы хотите от британца и шведа? Но статус обязывает бой посмотреть. Кстати, организатор боя - Флойд Мэйвезер.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10

Прогноз: Победа Дигейла решением судей

Хосе Педраса (Пуэрто-Рико) – Жервонта Дэвис (США)

Место: Бруклин, США

Дата: 14 января

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Рекорд Педрасы: 22-0, 12 KO

Рекорд Дэвиса: 16-0, 15 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 28-е соответственно

Интрига: В 2016 году Педраса запомнился тем, что в одну калитку разнес россиянина Андрея Климова в поединке за вакантный титул IBF. Далее он победил малоизвестного Эднера Черри и представителя многочисленного клана Смитов – Стивена (у него есть трое братьев-боксеров Лиам, Пол и Каллум). Но при этом пуэрториканец воображение не поразил, а вот 22-летний Дэвис производит впечатление человека с большим будущим. Для столь малой весовой категории у него удивительно много досрочных побед, хотя ни одного стоящего соперника. Нарвется ли Педраса на его нокаутирующий удар или же перетанцует американца? Кто-то точно разменяет ноль в графе поражения.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10

Прогноз: Победа Педрасы решением судей

Евгений Хитров (Украина) - Имманувель Алим (США)

Место: Бруклин, США

Дата: 14 января

Статус: Бой за вакантный «серебряный» пояс чемпиона по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг)

Рекорд Хитрова: 14-0, 12 KO

Рекорд Алима: 16-0-1, 9 КО

Место в рейтинге Boxrec: 11-е и 108-е соответственно

Интрига: Стоит поболеть за украинца, который является представителем замечательного поколения этой страны, наряду с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Хитров стал чемпионом мира в любителях в 2011 году и через год должен был становиться олимпийским чемпионом, но был «ограблен» в Лондоне. Судьи по дополнительным показателям отдали победу местному боксеру Энтони Огого, хотя счет был 18:18, а британец еще дважды был в нокдауне. Едва ли Имманувель Алим сможет оказать Хитрову более достойное сопротивление.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Прогноз: Победа Хитрова нокаутом

Заб Джуда (США) – соперник не определен

Место: Трентон, США

Дата: 21 января

Статус: рейтинговый бой

Рекорд Джуды: 42-9, 29 KO

Рекорд: –

Место в рейтинге Boxrec: без рейтинга

Интрига: Да, тот самый, проигравший Косте Цзю, Заб Джуда еще не устал получать по голове. Ему 39 лет и он с 2013 года не выходил на ринг. Но после того, как он помог Флойду Мэйвезеру подготовиться к поединку с Мэнни Пакьяо, он непременно хотел возобновить карьеру. И был к этом неоднократно близок. Но три его боя сорвались. Возможно, теперь получится. Но смотреть только ностальгирующим.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 0 из 10

Прогноз: Бой не состоится

Сесилия Брэкхус (Норвегия) – Клара Свенссон (Швеция)

Сесилия Брэкхус – Клара Свенссон

Место: Осло, Норвегия

Дата: 28 января

Статус: Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Рекорд Брэкхуса: 29-0, 8 KO

Рекорд Свенссона: 17-1, 5 КО

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 2-е соответственно

Интрига: Лучшее, что может предложить женский бокс, прости его Господи. Сесилия Брэкхус стала чемпионом мира в 2009 году, а с 2014 является абсолютным чемпионом мира. В мужском боксе единственным, кто смог объединить все четыре главных титула, был Бернард Хопкинс, завершивший карьеру в этом декабре. И встретится уроженка Колумбии не с кем-нибудь, а со вторым номером в своем весе представителем Швеции Кларой Свенссон. Круче, ну просто не может быть.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10

Прогноз: Победа Брэкхус решением судей

Карл Фрэмптон (Великобритания) – Лео Санта Крус (Мексика)

Лео Санта Крус и Карл Фрэмптон

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 28 января

Статус: Бой за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг)

Рекорд Фрэмптона: 23-0, 14 KO

Рекорд Круса: 32-1-1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 2-е соответственно

Интрига: Матч-реванш. В зрелищном первом поединке победу одержал британский боксер, который был намного быстрее и активнее своего более габаритного соперника. Все же в последних раундах Лео Санта Крус несколько раз сумел «достать» Карла Фрэмптона, что их реванш выглядел логичным продолжением.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10

Прогноз: Победа Фрэмптона решением судей

Деян Златичанин (Черногория) – Майки Гарсия (США)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 28 января

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг)

Рекорд Златичанина: 22-0, 15 KO

Рекорд Гарсии: 35-0, 29 KO

Место в рейтинге Boxrec: 12-е и 22-е соответственно

Интрига: Конечно, Деяну Златичанину в известной степени повезло, что он стал чемпионом мира. Неожиданно для соперников у него появился удар и поединки с Иваном Редкачем и Франклином Мамани завершились досрочно. Совсем другое дело Майки Гарсия. Из-за судебных тяжб с бывшим промоутером он пропустил два года, но вернулся в летом 2016 года и показал, что не стал хуже, уничтожив Элио Рохаса. Ждем, что бой пройдет под девизом «коротко, но интересно».

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10

Прогноз: Победа Гарсии нокаутом

Ли Селби (Великобритания) – Джонатан Виктор Барруш (Аргентина)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 28 января

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг)

Рекорд Селби: 23-1, 8 KO

Рекорд Барруша: 41-4-1, 22 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 13-е соответственно

Интрига: Именно с Ли Селби начался конец карьеры Евгения Градовича и именно титул, когда-то принадлежавший россиянину, будет на кону. Его соперник некогда грозный аргентинец Джонатан Виктор Барруш, который был чемпионом мира по версии WBA, выстоял 12 раундов, но проиграл кубинцу Юриоркису Гамбоа и был нокаутирован вышеупомянутым Гарсией. Когда речь идет о малых весах, возраст имеет огромное значение. Барруш просто не успеет за быстрым Селби.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: Победа Селби решением судей

Франсиско Варгас (Мексика) – Мигель Берчельт (Мексика)

Место: Индио, США

Дата: 28 января

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Рекорд Варгаса: 23-0-2, 17 KO

Рекорд Берчельта: 30-1, 27 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 14-е соответственно

Интрига: Классическая встреча двух классических мексиканцев, которые умеют бить и делают это эффектно и эффективно. Франсиско Варгаса уже давно провожают на пенсию. 31 год – немало для его веса и бокса, который он показывает. Едва не оступился Варгас в предыдущем поединке – с многоопытным Орландо Салидо. Ничья. Теперь его ждет проверку куда более маститым Мигелем Берчельтом. Но и у этого боксера есть слабость – подбородок. Но рискну поставить именно на него.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10

Прогноз: Победа Берчельта нокаутом