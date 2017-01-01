Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия (U-20)2 : 0Швейцария (U-20)
Хоккей  Питтсбург2 : 3Монреаль
Футбол  Уотфорд- : -Тоттенхэм
Хоккей  Миннесота2 : 4Коламбус
Хоккей  Россия (U-20)1 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал- : -Кристал Пэлас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фрэмптон — Санта Крус 2 и возвращение Джуды. Что смотреть в январе

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лео Санта Крус и Карл Фрэмптон
Лео Санта Крус и Карл ФрэмптонИсточник: Associated Press

Sovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которыми начнется 2017 год.

Эрисланди Лара (Куба) – Юрий Форман (Израиль)

Место: Хайалиа, Флорида, США
Дата: 13 января
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBА во 2-м полусреднем весе (до 69,7 кг)
Рекорд Лары: 23-2-2, 13 KO
Рекорд Формана: 34-2, 10 KO
Место в рейтинге Boxrec: 2-е и125-е  соответственно
Интрига: Уроженец белорусского Гомеля Юрий Форман сделал себе имя в 2010 году, проиграв Мигелю Котто в бою, где выглядел очень конкурентно до травмы ноги. В принципе на этом его боксерскую биографию можно заканчивать. По сути, он так и не сумел вернуться на прежний уровень. Последние годы он не боксировал более восьми раундов. В пассиве Лары хотя и числятся два поражения и две ничьи – это только лишь судейские просчеты. На самом деле кубинца можно считать небитым боксером и никаких проблем он испытать не должен.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10
Прогноз: Победа Лары нокаутом

Джеймс Дигейл (Великобритания) – Баду Джек (Швеция)

Баду Джек, Флойд Мэйвезер и Джеймс Дигейл
Баду Джек, Флойд Мэйвезер и Джеймс ДигейлИсточник: Associated Press

Место: Бруклин, США
Дата: 14 января
Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)
Рекорд Дигейла: 23-1, 14 KO
Рекорд Джека: 20-1-2, 12 KO
Место в рейтинге Boxrec: 3-е и13-е  соответственно
Интрига: Если бы мы запланировали серию статей о десятке лучших боксерах в каждой весовой категории и начали с тяжей, цикл оборвался именно во втором среднем весе. Уж как то здесь совсем ничего не происходит. Поэтому и призывают Геннадия Головкина набрать вес, ибо явного лидера нет. При этом Новый год начнется с весьма статусного боя именно в этой весовой категории. Джеймс Дигейл и Баду Джек проведут объединительный бой, чтобы началась какая-то движуха. Шансы британца более весомы. Поражение от Джорджа Гроувза он потерпел давно. Да и правда ли это было поражение? Темнокожий швед же после  сенсационных и неубедительных побед над Гроувзом и Энтони Дирреллом, неожиданно завершил ничьей встречу с давно списанном со счетом Лучианом Буте. Зрелища в этом бою никто не обещает. Чего вы хотите от британца и шведа? Но статус обязывает бой посмотреть. Кстати, организатор боя - Флойд Мэйвезер.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10
Прогноз: Победа Дигейла решением судей

Хосе Педраса (Пуэрто-Рико) – Жервонта Дэвис (США)

Место: Бруклин, США
Дата: 14 января
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)
Рекорд Педрасы: 22-0, 12 KO
Рекорд Дэвиса: 16-0, 15 KO
Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 28-е соответственно
Интрига: В 2016 году Педраса запомнился тем, что в одну калитку разнес россиянина Андрея Климова в поединке за вакантный титул IBF.  Далее он победил малоизвестного Эднера Черри и представителя многочисленного клана Смитов – Стивена (у него есть трое братьев-боксеров Лиам, Пол и Каллум). Но при этом пуэрториканец воображение не поразил, а вот 22-летний Дэвис производит впечатление человека с большим будущим. Для столь малой весовой категории у него удивительно много досрочных побед, хотя ни одного стоящего соперника. Нарвется ли Педраса на его нокаутирующий удар или же перетанцует американца? Кто-то точно разменяет ноль в графе поражения.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10
Прогноз: Победа Педрасы решением судей

Евгений Хитров (Украина) - Имманувель Алим (США)

Место: Бруклин, США
Дата: 14 января
Статус:                 Бой за вакантный «серебряный» пояс чемпиона по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг)
Рекорд Хитрова: 14-0, 12 KO
Рекорд Алима: 16-0-1, 9 КО
Место в рейтинге Boxrec: 11-е и 108-е соответственно
Интрига: Стоит поболеть за украинца, который является представителем замечательного поколения этой страны, наряду с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Хитров стал чемпионом мира в любителях в 2011 году и через год должен был становиться олимпийским чемпионом, но был «ограблен» в Лондоне. Судьи по дополнительным показателям отдали победу местному боксеру Энтони Огого, хотя счет был 18:18, а британец еще дважды был в нокдауне. Едва ли Имманувель Алим сможет оказать Хитрову более достойное сопротивление.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10
Прогноз: Победа Хитрова нокаутом

Заб Джуда (США) – соперник не определен

Заб Джуда
Заб ДжудаИсточник: Associated Press

Место: Трентон, США
Дата: 21 января
Статус: рейтинговый бой
Рекорд Джуды: 42-9, 29 KO
Рекорд:  –
Место в рейтинге Boxrec: без рейтинга
Интрига: Да, тот самый, проигравший Косте Цзю, Заб Джуда еще не устал получать по голове. Ему 39 лет и он с 2013 года не выходил на ринг. Но после того, как он помог Флойду Мэйвезеру подготовиться к поединку с Мэнни Пакьяо, он непременно хотел возобновить карьеру. И был к этом неоднократно близок. Но три его боя сорвались. Возможно, теперь получится. Но смотреть только ностальгирующим.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 0 из 10
Прогноз: Бой не состоится

Сесилия Брэкхус (Норвегия) – Клара Свенссон (Швеция)

Сесилия Брэкхус – Клара Свенссон
Сесилия Брэкхус – Клара Свенссон

Место: Осло, Норвегия
Дата: 28 января
Статус: Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Рекорд Брэкхуса: 29-0, 8 KO
Рекорд Свенссона: 17-1, 5 КО
Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 2-е соответственно
Интрига: Лучшее, что может предложить женский бокс, прости его Господи. Сесилия Брэкхус стала чемпионом мира в 2009 году, а с 2014 является абсолютным чемпионом мира. В мужском боксе единственным, кто смог объединить все четыре главных титула, был Бернард Хопкинс, завершивший карьеру в этом декабре. И встретится уроженка Колумбии не  с кем-нибудь, а со вторым номером в своем весе представителем Швеции Кларой Свенссон. Круче, ну просто не может быть.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10
Прогноз: Победа Брэкхус решением судей

Карл Фрэмптон (Великобритания) – Лео Санта Крус (Мексика)

Лео Санта Крус и Карл Фрэмптон
Лео Санта Крус и Карл Фрэмптон

Место: Лас-Вегас, США
Дата: 28 января
Статус: Бой за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг)
Рекорд Фрэмптона: 23-0, 14 KO
Рекорд Круса: 32-1-1, 18 KO
Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 2-е соответственно
Интрига: Матч-реванш. В зрелищном первом поединке победу одержал британский боксер, который был намного быстрее и активнее своего более габаритного соперника. Все же в последних раундах Лео Санта Крус несколько раз сумел «достать» Карла Фрэмптона, что их реванш выглядел логичным продолжением.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10
Прогноз: Победа Фрэмптона решением судей

Деян Златичанин (Черногория) –  Майки Гарсия (США)

Место: Лас-Вегас, США
Дата: 28 января
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг)
Рекорд Златичанина: 22-0, 15 KO
Рекорд Гарсии: 35-0, 29 KO
Место в рейтинге Boxrec: 12-е и 22-е соответственно
Интрига: Конечно, Деяну Златичанину в известной степени повезло, что он стал чемпионом мира. Неожиданно для соперников у него появился удар и поединки с Иваном Редкачем и Франклином Мамани завершились досрочно. Совсем другое дело Майки Гарсия. Из-за судебных тяжб с бывшим промоутером он пропустил два года, но вернулся в летом 2016 года и показал, что не стал хуже, уничтожив Элио Рохаса. Ждем, что бой пройдет под девизом «коротко, но интересно».
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10
Прогноз: Победа Гарсии нокаутом

Ли Селби (Великобритания) – Джонатан Виктор Барруш (Аргентина)

Место: Лас-Вегас, США
Дата: 28 января
Статус:                 Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг)
Рекорд Селби: 23-1, 8 KO
Рекорд Барруша: 41-4-1, 22 KO
Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 13-е соответственно
Интрига: Именно с Ли Селби начался конец карьеры Евгения Градовича и именно титул, когда-то принадлежавший россиянину, будет на кону. Его соперник некогда грозный аргентинец Джонатан Виктор Барруш, который был чемпионом мира по версии WBA, выстоял 12 раундов, но проиграл кубинцу Юриоркису Гамбоа и был нокаутирован вышеупомянутым Гарсией. Когда речь идет о малых весах, возраст имеет огромное значение. Барруш просто не успеет за быстрым Селби.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10
Прогноз: Победа Селби решением судей

Франсиско Варгас (Мексика) – Мигель Берчельт (Мексика)

Место: Индио, США
Дата: 28 января
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)
Рекорд Варгаса: 23-0-2, 17 KO
Рекорд Берчельта: 30-1, 27 KO
Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 14-е соответственно
Интрига: Классическая встреча двух классических мексиканцев, которые умеют бить и делают это эффектно и эффективно. Франсиско Варгаса уже давно провожают на пенсию. 31 год – немало для его веса и бокса, который он показывает. Едва не оступился Варгас в предыдущем поединке – с многоопытным Орландо Салидо. Ничья. Теперь его ждет проверку куда более маститым Мигелем Берчельтом. Но и у этого боксера есть слабость – подбородок. Но рискну поставить именно на него.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10
Прогноз: Победа Берчельта нокаутом

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Советский спорт» вспоминает скандальные боксерские поединки из прошлого.Заб Джуда обвиняется в домашнем насилииЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях 38-летний американец Заб Джуда обвиняется в домашнем насилии.Сауль Альварес: Лара бросает вызов Головкину, но он его не принимаетМексиканец Сауль Альварес считает, что было бы интереснее, если бы Геннадий Головкин вместо боя с Келлом Бруком встретился с Эрисланди Ларой.Профи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на ОлимпиадеПрофи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на ОлимпиадеSovsport.ru прикинул, каким бы был олимпийский турнир по боксу, если бы туда смогли приехать самые лучшие боксеры планеты.Возвращение Пакьяо, уход Чагаева и победа Стивенсона. События в боксе за неделюВозвращение Пакьяо, уход Чагаева и победа Стивенсона. События в боксе за неделюНа минувшей неделе Мэнни Пакьяо объявил о планах вернуться на ринг, Руслан Чагаев завершил карьеру, а Адонис Стивенсон защитил титул WBC.Карл Фрэмптон судейским решением победил Лео Санта Круса и стал чемпионом мира по версии WBAБританский боксер Карл Фрэмптон победил мексиканца Лео Санта Круса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе.«Мешок» Адониса и очередная разминка Уайлдера. 10 боев, которые нужно посмотреть«Мешок» Адониса и очередная разминка Уайлдера. 10 боев, которые нужно посмотреть10 боев, которые нужно посмотреть в июле.Лара защитил чемпионский титул WBA в бою с МартиросяномЧемпион мира во втором полусреднем весе кубинец Эрисланди Лара нанес поражение американскому боксеру Ванесу Мартиросяну.Эрисланди Лара: Альварес струсил, а я готов биться с Головкиным в среднем весеЧемпион мира по версии WBA во втором полусреднем весе кубинец Эрисланди Лара бросил вызов самому титулованному средневесу современности Геннадию Головкину.Эрисланди Лара: После боя с Мартиросяном я хочу бой с ГоловкинымЧемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Эрисланди Лара заявил, что после победы над Ванесом Мартиросяном он намерен встретиться с Геннадием Головкиным.Дигейл защитил титул чемпиона мира в бою с МединойТеперь на счету Дигейла 23 победы (14 досрочно) и 1 поражение. На счету Медины 36 побед (30 досрочно) и 7 поражений (3 досрочно).Баду Джек свел вничью бой с Лучаном БутеТеперь на счету Буте 32 победы (25 досрочно), 3 поражения (1 досрочно) и 1 ничья. На счету Джека 20 побед (12 досрочно), 1 поражение (досрочно) и 2 ничьи.Кабальеро попался с кокаином. Главные события мирового бокса за неделюКабальеро попался с кокаином. Главные события мирового бокса за неделюРой Джонс проведет бой против бойца ММА, поединок Дрозд – Макабу отменен и другие главные события в мире мирового бокса за минувшую неделю.У Джуды сорвался третий подряд бой за последние полгодаБывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях 38-летний американец Заб Джуда, который десять лет назад мечтал встать в один ряд с Мухаммедом Али, должен был выйти на ринг в этот уик-энд Лас-Вегасе против 26-летнего соотечественника Джоша Торреса.Фрэмптон сразится против с Санта Круса летомЧемпион мира по версиям WBA (Super) и IBF в первом полулегком весе 29-летний британец Карл Фрэмптон (22-0, 14КО) переходит в полулегкий вес.Карл Фрэмптон про Шарапову: Пойманных на допинге нужно дисквалифицировать пожизненноЧемпион мира по боксу во втором легчайшем весе по версиям WBA и IBF 29-летний британец Карл Фрэмптон заявил, что российскую теннисистку нужно дисквалифицировать пожизненно за употребление запрещенного вещества мельдония.Лео Санта Крус: Хочу драться с Ломаченко, потому что он лучший в дивизионеУкраинский чемпион по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко может провести объединительный бой с чемпионом мира в полулегком весе по версии WBA мексиканцем Лео Санта-Крусом.Скотт Куигг: Думал, что после удара Фрэмптона у меня отвалилась челюстьАнгличанин Скотт Куигг прокомментировал свое поражение от Карла Фрэмптона в объединительном поединке за титулы IBF и WBA в полулегком весе.Лео Санта Крус нокаутировал Кико МартинесаЧемпион мира по версии WBA в весовой категории до 57,2 кг Лео Санта Крус нанес поражение экс-чемпиону мира испанцу Кико Мартинесу.
Главные новости
Другие
«Советский спорт» поздравляет читателей с Новым годом!
Хоккей
Для настоящих любителей спорта! «Советский спорт» в новогоднюю ночь проведет текстовую трансляцию матча Россия - Словакия (04:00 мск.)
Футбол
АПЛ. 19-й тур. «Челси» обыграл «Сток Сити», «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» и другие матчи
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» принимает «Монреаль» и другие матчи. Онлайн
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
Футбол
Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
MMA
Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает
Шахматы
Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге ФИДЕ
Лыжный спорт
Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь Мюстаире
все новости
Евгений Хитров
Евгений Хитроввсе новости
Хосе Педраса
Хосе Педрасавсе новости
Баду Джек
Баду Джеквсе новости
Джеймс Дигейл
Джеймс Дигейлвсе новости
Юрий Форман
Юрий Форманвсе новости
Ли Селби
Ли Селбивсе новости
Заб Джуда
Заб Джудавсе новости
Эрисланди Лара
Эрисланди Ларавсе новости
Лео Санта Крус
Лео Санта Крусвсе новости
Карл Фрэмптон
Карл Фрэмптонвсе новости