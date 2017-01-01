Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 3 ОТМонреаль
Футбол  Уотфорд- : -Тоттенхэм
Хоккей  Торонто- : -Детройт
Хоккей  Россия (U-20)2 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал- : -Кристал Пэлас
Хоккей  Вашингтон- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас Барриос

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано
Луис АдрианоИсточник: Associated Press

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг московского клуба.

– «Спартака» подписал защитника «Амкара» Георгия Джикию. Говорилось, что сумма перехода составила двух миллион евро. Нужен ли он «Спартаку»?
– Во-первых, двух миллионов он точно не стоит. В «Спартаке» есть центральные защитники. Их достаточно. Брать еще одного футболиста в нагрузку? Интересно, чья это инициатива. Если это Массимо Каррера хотел его видеть, вопрос снят. У тренера есть свои планы по игроку.

– Но вы сами говорили, что «Спартаку» нужен центральный защитник.
– Но не такого класса! Его место – в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао.  Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия?

– Завис в воздухе переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак». За него требуют пять миллионов евро…
– Ему 32 года. Его физическое состояние под большим вопросом. Нагрузки на игрока его амплуа – огромные. Справится ли Самедов? Громадные сомнения. Ладно, если бы Александру было 25 лет. В «Спартаке» хватает футболистов, которые могут «закрыть» фланги. Вскоре и Андрею Ещенко будет 33 года. Что получится на правом фланге? И опять ж надо знать, кто хочет видеть Самедова в «Спартаке».

– Здесь уже точно Каррера.
– Раз Каррера, я не беру свои слова назад, а просто говорю о том, что не в восторге от такого приобретения. Я просто рационально рассуждаю. Время Самедова ушло.

– Еще говорится, что «Спартак» и «Милан» почти согласовали трансфер нападающего Луиса Адриано, который ранее выступал в «Шахтере». Москвичам нужен нападающий, который за два года в Италии забил четыре гола?
– Опять же. Если Каррера хочет – берите. Я же Адриано не вижу. И говорить о нем, как о возможном усилении – не могу. Статистика же бразильца говорит за себя. И он тоже не молод. Ему 29 лет. Возрастному футболисту тяжело справляться с нагрузками. Как бы не получили нового Лукаса Барриоса. Лучше брать молодежь.

– Назывались фамилии игроков, которые могут прийти на фланг обороны – Роман Шишкин и Кирилл Комбаров.
– Шишкин отпадает сразу. И Кирилл тоже. Они не помощники для команды, которые борется за первое место.

– А полузащитник «Крыльев» Йоан Молло?
– Это уже интереснее. Но как я говорил – играть в «Крыльях» и «Спартаке» - две большие разницы. Мы в этом убедились на примерах Ивелина Попова, Араса Озбилиса и Лоренсо Мельгарехо. Они блистательно играли в «Кубани». Пришли в «Спартак», нужно перестаиваться. Озбилиз сразу «сдулся». Попов и Мельгарехо еще как-то держаться. В «Кубани» они бы остались лидерами и играли на прежнем высоком уровне, а в «Спартаке» они не лидеры, а одни из многих. В «Спартаке» нужно много пахать, поэтому никто из них не является игроком основного состава.

– Еще был интерес к Мемфису Депаю из «Манчестер Юнайтед». По возрасту – в самый раз.
– Да, 22 года. Он еще может раскрыться. 23-24 года – самое оно. В 29 уже не раскроешься. Только одно исключение из этого правила помню. Жора Ярцев в 28 лет пришел в «Спартак» из Костромы и начал забивать. Но это только случай. Депай же молод и если тренеры «Спартака» в нем что-то видят, нужно брать.

– Ромуло скорее всего «Спартак» покинет. Он улетел из России, забрав 15 чемоданов.
– Надо отпускать. У человека нет желания играть в «Спартаке». Не вписался в коллектив. Каждому свое. Я ему желаю успехов и здоровья. Парень по-хорошему скромный. В отдельных играх проявлял себя очень здорово. Но своим в «Спартаке» не стал.

– На его позицию надо брать замену?
– Среднюю линию нужно укреплять. Но это стоит денег. Хотелось бы видеть футболиста уровня Акселя Витселя в «Спартаке». Он бы помог Денису Глушакову в центре поля. Найдут такого игрока – все в центре поля будет в порядке.

– У Боккетти через полгода истекает контракт. «Спартак» хочет его продлить, но итальянца не устраивает зарплата. За него стоит держаться?
– Я бы посоветовал Боккетти не рыпаться. Ему 30 лет. У него русская жена. Это немаловажно. Обустроился он хорошо, а на Западе никому не нужен. Только в России «Рубин» может забрать обратно. Или еще куда-то. Но я бы ему советовал не делать этого.  У него стабильная зарплата. Он попросил больше. Ему отказали. И правильно сделали. Не такого он класса игрок. Свои аппетиты нужно соизмерять. Хороший боец, а спешить с уходом из «Спартака» ему не стоит. Все-таки команда будет бороться за медали и это обещает приличные бонусы.

– Тем более не за хорошую игру его отдавали в аренду в «Милан».
– Конечно. Тем более «Спартак» - его команда. В нее он основательно вписался в отличие от многих легионеров. Здесь он как свой. Я бы ему посоветовал еще раз обдувать свою позицию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: «Братуха» - это у Промеса любимоеДенис Глушаков: «Братуха» - это у Промеса любимоеНовогоднее интервью лучшего игрока первой части сезона.Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Дмитрий Комбаров: Пусть «Спартак» в 2017 году станет чемпиономПолузащитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков поздравили болельщиков с Новым годом.Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»Как сообщает издание Corriere della sera, трансфер 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Алриано обойдется московскому «Спартаку» в 1 млн евро.Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.Евгений Ловчев: Для Промеса сейчас не лучшее время, чтобы уходить из «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен остаться в команде и стать в ее составе чемпионом.Роман Широков: У «Спартака» достаточный отрыв, чтобы стать чемпиономБывший полузащитник «Спартака» Роман Широков проанализировал шанс команды на чемпионство. Он считает, что у красно-белых достаточный отрыв от соперников для завоевания титула.Денис Глушаков: При Каррере появились новые эмоции. Он не давал нам расслаблятьсяПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что изменилось в команде с назначением Массимо Карреры на пост главного тренера.Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подходЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» форварда Эммануэля Эменике.Квинси Промес: Могу заверить вас, что пока я не собираюсь уходить из «Спартака»Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ливерпуля».«Спартак» и «Милан» подписали соглашение по трансферу Луиса АдрианоКак сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский «Спартак» и «Милан» достигли принципиальной договоренности по трансферу нападающего Луиса Адриано.Геннадий Орлов: Молло – это секонд-хенд, который не нужен российскому футболуРоссийский комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Крыльев Советов»Вениамин Мандрыкин: «Краснодар» лучше, чем «Спартак», а «Зенит» сейчас играет вполногиБывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин объяснил, почему на данный момент «Спартак» лидирует в чемпионате России.Денис Глушаков: Год получился тяжелым для «Спартака»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги уходящего года.«Спартак» может приобрести Канунникова и ПолозаМосковский «Спартак» интересуется нападающим «Ростова» Дмитрием Полозом и полузащитником «Рубина» Максимом Канунниковым, сообщает Bobsoccer.Виталий Кафанов: Переходы Лунева и Селихова? Любой вратарь хочет попасть в топ-клубТренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился своим мнением о переходах Александра Селихова и Андрея Лунева в «Спартак» и «Зенит» соответственно.Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве»Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в «Локомотив», а не в «Спартак», как сообщалось ранее.Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубеПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Наиль Измайлов: Новую базу «Спартака» планируем сдать в марте 2017 годаВице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о ходе строительства базы красно-белых в Тушине.«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго«Спартак» сделал албанское «Тиране» предложение о трансфере нападающего Мервейла Ндокайта, сообщает DRCPF.
Главные новости
Футбол
«Локомотив» интересуется Веллитоном, Боли и Мбенгом
Футбол
Василий Уткин: «Урал» опозорил слово «футбол» в этом году
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
Футбол
Валерий Рейнгольд: Не в восторге от возможного возвращения Самедова в «Спартак»
Футбол
АПЛ. 19-й тур. «Челси» обыграл «Сток Сити», «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» и другие матчи
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
Футбол
Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
MMA
Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожает
Шахматы
Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге ФИДЕ
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккеттивсе новости
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости