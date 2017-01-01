Валерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас Барриос

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг московского клуба.

– «Спартака» подписал защитника «Амкара» Георгия Джикию. Говорилось, что сумма перехода составила двух миллион евро. Нужен ли он «Спартаку»?

– Во-первых, двух миллионов он точно не стоит. В «Спартаке» есть центральные защитники. Их достаточно. Брать еще одного футболиста в нагрузку? Интересно, чья это инициатива. Если это Массимо Каррера хотел его видеть, вопрос снят. У тренера есть свои планы по игроку.

– Но вы сами говорили, что «Спартаку» нужен центральный защитник.

– Но не такого класса! Его место – в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао. Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия?

– Завис в воздухе переход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак». За него требуют пять миллионов евро…

– Ему 32 года. Его физическое состояние под большим вопросом. Нагрузки на игрока его амплуа – огромные. Справится ли Самедов? Громадные сомнения. Ладно, если бы Александру было 25 лет. В «Спартаке» хватает футболистов, которые могут «закрыть» фланги. Вскоре и Андрею Ещенко будет 33 года. Что получится на правом фланге? И опять ж надо знать, кто хочет видеть Самедова в «Спартаке».

– Здесь уже точно Каррера.

– Раз Каррера, я не беру свои слова назад, а просто говорю о том, что не в восторге от такого приобретения. Я просто рационально рассуждаю. Время Самедова ушло.

– Еще говорится, что «Спартак» и «Милан» почти согласовали трансфер нападающего Луиса Адриано, который ранее выступал в «Шахтере». Москвичам нужен нападающий, который за два года в Италии забил четыре гола?

– Опять же. Если Каррера хочет – берите. Я же Адриано не вижу. И говорить о нем, как о возможном усилении – не могу. Статистика же бразильца говорит за себя. И он тоже не молод. Ему 29 лет. Возрастному футболисту тяжело справляться с нагрузками. Как бы не получили нового Лукаса Барриоса. Лучше брать молодежь.

– Назывались фамилии игроков, которые могут прийти на фланг обороны – Роман Шишкин и Кирилл Комбаров.

– Шишкин отпадает сразу. И Кирилл тоже. Они не помощники для команды, которые борется за первое место.

– А полузащитник «Крыльев» Йоан Молло?

– Это уже интереснее. Но как я говорил – играть в «Крыльях» и «Спартаке» - две большие разницы. Мы в этом убедились на примерах Ивелина Попова, Араса Озбилиса и Лоренсо Мельгарехо. Они блистательно играли в «Кубани». Пришли в «Спартак», нужно перестаиваться. Озбилиз сразу «сдулся». Попов и Мельгарехо еще как-то держаться. В «Кубани» они бы остались лидерами и играли на прежнем высоком уровне, а в «Спартаке» они не лидеры, а одни из многих. В «Спартаке» нужно много пахать, поэтому никто из них не является игроком основного состава.

– Еще был интерес к Мемфису Депаю из «Манчестер Юнайтед». По возрасту – в самый раз.

– Да, 22 года. Он еще может раскрыться. 23-24 года – самое оно. В 29 уже не раскроешься. Только одно исключение из этого правила помню. Жора Ярцев в 28 лет пришел в «Спартак» из Костромы и начал забивать. Но это только случай. Депай же молод и если тренеры «Спартака» в нем что-то видят, нужно брать.

– Ромуло скорее всего «Спартак» покинет. Он улетел из России, забрав 15 чемоданов.

– Надо отпускать. У человека нет желания играть в «Спартаке». Не вписался в коллектив. Каждому свое. Я ему желаю успехов и здоровья. Парень по-хорошему скромный. В отдельных играх проявлял себя очень здорово. Но своим в «Спартаке» не стал.

– На его позицию надо брать замену?

– Среднюю линию нужно укреплять. Но это стоит денег. Хотелось бы видеть футболиста уровня Акселя Витселя в «Спартаке». Он бы помог Денису Глушакову в центре поля. Найдут такого игрока – все в центре поля будет в порядке.

– У Боккетти через полгода истекает контракт. «Спартак» хочет его продлить, но итальянца не устраивает зарплата. За него стоит держаться?

– Я бы посоветовал Боккетти не рыпаться. Ему 30 лет. У него русская жена. Это немаловажно. Обустроился он хорошо, а на Западе никому не нужен. Только в России «Рубин» может забрать обратно. Или еще куда-то. Но я бы ему советовал не делать этого. У него стабильная зарплата. Он попросил больше. Ему отказали. И правильно сделали. Не такого он класса игрок. Свои аппетиты нужно соизмерять. Хороший боец, а спешить с уходом из «Спартака» ему не стоит. Все-таки команда будет бороться за медали и это обещает приличные бонусы.

– Тем более не за хорошую игру его отдавали в аренду в «Милан».

– Конечно. Тем более «Спартак» - его команда. В нее он основательно вписался в отличие от многих легионеров. Здесь он как свой. Я бы ему посоветовал еще раз обдувать свою позицию.