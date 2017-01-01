Артур Ахматхузин: Мой подвиг – не пример для молодежи

Не все знают, что ключевую роль в победе сборной России в командном турнире рапиристов на Играх в Рио сыграл спортсмен с титановым протезом в тазобедренном суставе и железным характером. Теперь уже лейтенант Российской Армии 28-летний Артур Ахматхузин впервые подробно рассказал о том, как за два года до Олимпиады в Бразилии перенес две сложные операции, заново учился ходить, фехтовать и сумел переломить ход финального поединка с французами.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Артур АХМАТХУЗИН Родился 21 мая 1988 года в Нефтекамске. Специализация: рапирист. Воспитанник СДЮСШОР № 23 г. Уфы. Тренеры: Рамиль Аюпов, Ильгар Мамедов. Представляет ЦСКА. Лейтенант ВС РФ. В сборной России с 2005 года (дебютировал на первенстве мира среди кадетов 2005). Заслуженный мастер спорта. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях (2016), двукратный серебряный призёр чемпионата мира (2013 – личная рапира, 2015 – командная рапира), бронзовый призёр чемпионата мира (2015 – личная рапира). Чемпион Европы (2016, командная рапира). Два высших образования. Женат. Воспитывает сына.

В финале командного турнира рапиристов на Играх в Рио сборная России по всем статьям уступала соперникам - 30:35. До конца поединка оставалось два боя. Французы, поверившие в победу, выпустили на дорожку запасного рапириста против Артура Ахматхузина и просчитались. Российский фехтовальщик совершил великий перелом, победив в предпоследней дуэли поединка - 10:3, и вывел нашу команду вперед – 40:38. А затем так яростно подбадривал у дорожки Алексея Черемисинова, что проиграть кому-либо россиянам в этот день было совершенно невозможно. Так сборная России впервые за 20 лет выиграла олимпийское золото в командной рапире. Эмоции захлестнули Ахматхузина и всю Россию. Сразу после финала мне и в голову не могло прийти, что еще два года назад врачи настоятельно рекомендовали Артуру подумать о завершении спортивной карьеры.

О спортивном подвиге ученика мне рассказал главный тренер сборной России и личный тренер Артура - Ильгар Мамедов.

- На чемпионате мира в Будапеште в 2013 году Ахматхузин уступил в финале личного турнира рапиристов американцу Чэмли-Уотсону Майлсу. Попечитель сборной России Алишер Усманов поинтересовался, что помешало Артуру взять золото. Я ответил, что спортсмен физически не может проводить флеш-атаки, потому что у него от рождения некроз суставов. Попечитель дал задание срочно искать лучшую клинику. Нашли в Нью-Йорке. Усманов перечислил на операцию Артура 150 тысяч долларов. В феврале 2014-го Артуру вставили в бедро искусственный протез, и уже на чемпионате мира - 2015 в Москве он стал вторым в команде, а также занял третье место в личном первенстве. Героизм Артура в том, что он вернулся после такой операции в большой спорт, а победа на Олимпиаде в его случае – просто полет в космос! – сказал мне Мамедов.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

После общения с тренером тут же позвонил Ахматхузину.

- Артур, вы осознаете, что совершили спортивный подвиг, завоевав олимпийское золото с протезом в бедре, что вы - пример для подражания? В 2013 году в Будапеште на чемпионате мира мне и в голову не могло прийти, что вы фехтуете не в полную силу.

- Если каждый ребенок, несмотря на противопоказания врачей, будет в ущерб своему здоровью продолжать спортивную карьеру, что в том хорошего? Да, вероятно, какие-то моральные качества я проявил, когда восстанавливался после операции. Но не думаю, что моя история, мой личный выбор, взвешенный и абсолютно обоснованный – пример для подражания.

- Операция вам была необходима?

- Меня к операции не занятия спортом привели, просто у меня такая патология. Некроз головки бедренной кости. Тазобедренный сустав так износился, что при ходьбе я начал сильно хромать, и естественно, не мог фехтовать в полную силу. Поэтому несложно понять, насколько я благодарен Алишеру Бурхановичу. Благодаря операции я смог реализовать свою мечту — завоевать золотую олимпийскую медаль.

- Вам поменяли сустав на правой ноге?

- Да. Он стерся сильнее, чем на левой. На левом бедре сустав не менял, хирурги просто его «чистили», равняли. За один день мне сделали две операции.

- Почему вы решились на операцию в Нью-Йорке?

- После чемпионата мира в Венгрии, я ездил на консультации в Италию, в Германию, потом отправился в Америку к ведущим специалистам в этой области. В моей спортивной судьбе сыграл значимую роль Ильгар Яшарович Мамедов. В той сложной ситуации он был со мной постоянно на связи. Операцию решено было в Нью-Йорке в Специальном хирургическом госпитале (Hospital for Special Surgery).

- Кто вам делал операции?

- Два врача. Один конкретно занимается эндопротезированием, к тому моменту у него было более трех тысяч подобных операций. Я узнал, что некоторые спортсмены, которые у него оперировались, продолжили свою карьеру. Второй врач — доктор Келли хороший мастер по артроскопии, сделал уникальную, ювелирную операцию. Благодарен судьбе, что встретил таких профессионалов.

- После Олимпиады в Рио общались с этими врачами?

- Да. У меня очень хорошие отношения с ними сложились, каждый год езжу в Америку. Врачи они оценивают, как ведут себя суставы после специальной фехтовальной нагрузки. Слава Богу, все в порядке и противопоказаний для занятий спортом нет. Мои суставы держат нагрузку.

- Выходит, ваш протез золотой?

- Только в переносном смысле. Да, благодаря протезу я выиграл золотую олимпийскую медаль, но изготовлен он из других металлов, более прочных.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

- Как восстанавливались после операций?

- Два месяца ходил на костылях. Беспокоили воспалительные процессы. На Иваньковском шоссе есть реабилитационный центр, который возглавляет профессор Владимир Юрьевич Преображенский. Там отличная команда специалистов. Они помогли мне. Насколько правильно проведена реабилитация, восстановлены движения и разработан сустав - зависит дальнейшая его эксплуатация. Сразу после операции противопоказано приседать или выполнять тяжелые упражнения.

Все шло поэтапно. Бассейн, эластичные резинки, неостимуляторы, которые электрическими разрядами сокращают мышцы, чтобы они были в тонусе. Когда крутишь

велосипед, разрабатывается сустав. Потом начал прибавлять нагрузку, брал индивидуальные уроки фехтования - стоя на месте, чтобы рука вспомнила фехтовальные движения. В октябре, через восемь месяцев после операций, я начал фехтовать в спарринге.

- Руки быстро вспомнили рапиру?

- Это как с велосипедом. Если научился на нем кататься, этот навык уже не забудешь. В начале 2015 года я начал выступать на соревнованиях внутрироссийских, а затем на международных. Прошел отбор на чемпионат Европы и на чемпионат мира. В июле на чемпионате мира в Москве в личном первенстве я завоевал «бронзу», а в команде мы заняли второе место. То есть, через полтора года после операций я набрал оптимальные кондиции. Большая моральная поддержка близких, родных, всего тренерского штаба сборной России и партнеров по команде — это давало мне силу и уверенность в то, что могу вернуться на прежний уровень. Когда ты понимаешь, что ты нужен - это подбадривает и мотивирует.

КОМАНДА ДРУЗЕЙ

- Французы так были уверены в своей победе, что ведя в счете 35:30 на предпоследний бой против вас выставили запасного?

- Вполне допускаю. В командных соревнованиях французы традиционно сильны, они имели комфортный задел перед предпоследним боем. Впрочем, замененный француз (Жереми Кадо) свой второй бой в финале провел неудачно. Мой соперник - Тони Элиссе, вышедший на замену со скамейки, оказался в сложной ситуации. Для него это первые Игры, первый бой за день, к тому же это предпоследняя дуэль олимпийского финала. В такой ситуации запасному сложно поймать нужный эмоциональный подъем, почувствовать ритм встречи.

В тот момент я понял, на каких моментах могу сыграть и принести пользу команде. К тому у нашей есть опыт переворачивать ход поединков в свою пользу, а это придает уверенности в трудных ситуациях.

«ФИНАЛ НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЛ НИ РАЗУ»

- Вы часто просматриваете финальный поединок?

- Ни разу. Зачем? Любоваться: «Вот я! Смотри, какой хороший!»? Я все помню. Перед последним третьим кругом наш тренер Стефано Чериони мне сказал: «Это твой бой, ты победишь». Мы горим - 30 35. Я выхожу на бой, а мысли в голове: счет не критичный, мы не проиграли, пока не нанесен последний укол. Мой соперник, вышедший на замену, еще не до конца чувствовал дистанцию и глубину атаки. Он шел вперед и пролетал точку.

- Какую точку?

- Куда может меня уколоть. Значит, не контролирует дистанцию, и я решил на этом сыграть, «ломая» эту точку. То есть проводил контратаки на его выпадах.

Пожалуй, мой третий бой показался переломным в поединке, мы получили психологическое преимущество, и Леша Черемисинов довел дело до победы. Но один бой не решает исход всей встречи. Рад, что смог внести свою лепту, помочь команде.

- Когда вы закончили свой третий бой и вывели вперед сборную России - 40:38, то издали такой рык, что аж мурашки побежали по коже у телезрителей. Казалось, притронься к вам рукою в тот момент – сгоришь в огне. Каким образом вы себя вводите в такое эмоциональное состояние?

- Это отрабатывается годами.

- Такое нельзя отрепетировать.

- Меня заводит то, что я фехтую не за себя, а за команду. Настрой такой: «кто поможет команде, если не ты?». Отдаешь все силы борьбе, чтобы после боя честно смотреть в глаза своим ребятам.

- Когда вы спустились с дорожки после боя, то подошли к Чериони и начали так яростно подбадривать Черемисинова, что проиграть он просто не мог.

- На мой взгляд, если проиграл свой бой, ты не имеешь права сидеть и расстраиваться за свой личный провал. Ты должен все забыть и продолжать максимально работать на команду.

- Боевой настрой – это хорошо. Но зачем портить дорожку кулаками после победы над французами? Было ощущение, что в тот момент вы всю «Арену Кариока 3» разнесете.

- Понимаете, каждый из нас троих за эти четыре года прошел большой путь, мы были постоянно друг у друга на виду, видели, как много каждый тренируется. Никто не сачковал. Все горели. И, наконец, момент триумфа. Сложно в такой ситуации контролировать эмоции. Напряжение зашкаливало, нас было невозможно остановить.

«ИТАЛЬЯНЦЫ СДЕЛАЛИ НАС СИЛЬНЕЕ»

- Золотые медали в командных соревнованиях на Играх в Рио завоевали трое: Алексей Черемисинов, вы и Тимур Сафин.

- Наша команда, это не только три человека, которые фехтовали в финале. Команда — это сложный симбиоз внутренних отношений. Ребята, не выступившие на Играх, все равно нас поддерживали. Это Дима Жеребченко, Дима Ригин, Леша Хованский, Тимур Арсланов, Рома Куц, Дима Трофимов, Саша Пивоваров. В сборной России - отличный коллектив! Хочу поблагодарить итальянских специалистов, Стефано Чериони, Джованни Бортолазо, Маурицио Дзомпорелли. За четыре года совместной работы мы сдружились с ними, благодаря итальянцам наша команда рапиристов стала сильнее, и я сожалею, что эти иностранные специалисты после Игр в Рио покидают сборную России.

- На замене у сборной России в командном турнире рапиристов на Играх в Рио был Дима Жеребченко, который мог завоевать золотую медаль, если бы заменил по ходу турнира кого-то из вашей тройки.

- Кого из спортсменов выпускать на дорожку решает тренер.

- Черемисинов, Сафин и вы - три товарища или три друга?

- Мы – друзья. Постоянно общаемся. Всех ребят вижу гораздо чаще, чем родственников. Потому что мы постоянно на сборах. Тимур Сафин в нашей тройке – самый молодой (24 года), Алексей – самый опытный (31 год). Оба - невероятно работоспособные. Леша железобетонный капитан команды – всегда заканчивает поединки в командных соревнованиях, потому что максимально сконцентрирован в стрессовых ситуациях. В Рио он очень уверенно провел все свои заключительные бои. Он ни разу не дал слабину, отработал на 150% процентов. Пока у Тимура Сафина недостаточно опыта, чтобы заканчивать поединки, но думаю, в будущем именно он будет заканчивать поединки сборной России. Мне психологически легче выходить на предпоследний бой, в этом качестве я максимально эффективен для команды. В сборной Италии есть потрясающий спортсмен Андрее Касара, который никогда не заканчивает поединки в команде, но тоже может очень много пользы принести на другом номере. Хотя по технической базе и опыту проведенных боев Касара - выдающийся спортсмен.

«НЕТ, Я НЕ КИБОРГ»

- Ваши недруги могут заявить, что ваш искусственный протез дал сборной России дополнительные преимущества, а Ахматхузин – просто непобедимый киборг.

- Нет, я не киборг. Протез не дал мне сверхспособностей. После тех операций меньше всего хотел, чтобы тренерский штаб сборной России смотрел на меня как на больного и делал поблажки. Поэтому тренировался без жалости к себе, наравне с другими. Ребята не должны сомневаться в тебе. «Ага, у него такая ситуация, он поменял ногу». Не было таких разговоров в команде, была уверенность коллектива в своих силах. Понимаю, что моя ситуация уникальная, но в этом нет ничего сверхъестественного. У каждого есть проблемы, и все стараются их решать.

- Но ведь сославшись на здоровье, вы могли отступить от мечты выиграть Олимпиаду. Почему не отступили? Что вас мотивировало? Слава, забота о благосостоянии семьи?

- Люблю фехтование в принципе, мне нравится соревновательный процесс. Совру, если скажу, что только ради любви к своему виду спорта я продолжаю тренировки. Спасибо еще раз нашему попечителю, с помощью фехтования теперь можно неплохо заработать. Он мне дал шанс выиграть эту олимпийскую медаль, я им воспользовался.

«МНЕ НАДО ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕМЬЮ»

- В полной мере насладились олимпийским успехом?

- Абсолютно. На чествовании победителей и призеров Игр в Рио министр обороны России Сергей Шойгу торжественно вручил вам погоны лейтенанта.

- В детстве я с восторгом смотрел на спортсменов с гербом армейского клуба на груди. Носить офицерскую форму, представлять клуб ЦСКА — для меня это дорого.

- А Черемисинов Алексей уже капитан Российской Армии…

-А Ильгар Яшарович Мамедов - полковник. Значит, есть на кого равняться.

- После победы на Олимпиаде ваше благосостояние заметно улучшилось?

- Попечитель сборной России после Олимпиады выделил мне средства на приобретение квартиры. Для меня сейчас важно устроить быт, поэтому сейчас я решаю свои жилищные вопросы. Пока продолжаю снимать квартиру в Химках, в пяти минутах от олимпийской тренировочной базы в Новогорске.

- Когда решите квартирный вопрос, будет свадьба?

- Мы с супругой официально находимся в браке, нашему сыну Давиду скоро полгода, но свадьбы пока не было. Во время подготовки к Олимпийским играм было не до торжеств, и отложили этот праздник, наверное, до лета.

-Ваша супруга – рапиристка Юлия Рашидова четыре выигрывала «серебро» на Универсиаде. Почему она завершила спортивную карьеру?

- Юлия - сильный спортсмен, чемпионка мира по юниорам. Если она захочет продолжать заниматься фехтованием, я не будут препятствовать. Став мамой, Юля с удовольствием занимается домашними делами, а мне надо обеспечивать семью.

- Вы намерены продолжать спортивную карьеру?

- Я хочу выступать. Сейчас мне дали возможность залечить свои болячки. Затем хочу полностью погрузиться в тренировочный процесс. Сейчас я поддерживаю физическую форму, но пока нет соревновательной практики.

-Вы читали «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого?

- Нет. Стоит прочесть?

- Думаю, вы точно оцените.