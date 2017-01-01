Александр Овечкин забил гол, а настроила его актриса Вера Глаголева! (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 542-й гол в карьере и поздравил российских болельщиков с Новым годом.
Вот так бывает, что об этом матче я узнал, когда уже сидел за новогодним столом. Как-то упустил, что где-то в Америке в эти минуты играют «Нью-Джерси» и «Вашингтон».
Тут – звонок.
Тот момент, когда новости узнаешь из звонка папы Овечкина: "Саша забил, отдал с NJ. Близко к 1000. Всех россиян с Новым годом, всем привет!"— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 31 декабря 2016 г.
В общем, папа Овечкина – Михаил Викторович – позвонил из Вашингтона и поздравил всех нас с Новым годом. Я уже писал, что внешне он похож на Бориса Ельцина, а по телевизору показывали всякое ретро, так что сложилось полное впечатление, что я вернулся в 1995 год.
Это семья Овечкиных в Вашингтоне. А вот как в Москве за Сашу болели его родственники во главе с любимым тестем и тещей. Посмотрите, знаменитая актриса Вера Глаголева говорит, что это она настроила Овечкина на гол
Вера Витальевна, а можно так Александра еще раз 40 настроить? Очень хочется, чтобы он взял еще один «Морис Ришар Трофи».
Что вам сказать о матче против «Нью-Джерси»?
«Вашингтон» очень часто нарушал правила, но убил все девять попыток «дьяволов» забить в большинстве. Бригады меньшинства сработали невероятно!
Свой гол Овечкин забил на 32-й минуте, сделав счет 4:1. Там Саша удачно подловил отскок от борта, когда щелкнул Мэтт Нисканен. Ну и переправил шайбу в угол.
Надо сказать, что теперь Овечкин по забитым голам вышел на 30-е место в истории НХЛ. Это его 542-я шайба. И он оторвался от великого Стэна Микиты (541) и теперь приближается к еще более великому Морису Ришару (544).
После матча с Овечкиным поговорил Кирилл Киселев, видеорепортер NHL.com/ru.
- Саша, насколько приятно одержать крупную победу над «Нью-Джерси» (6:2), да еще завершить год на такой ноте?
- Конечно, очень здорово, что мы выиграли. В прошлых двух матчах мы выглядели не очень, уступили два раза. И теперь у нас был настрой только на победу.
- У вас заканчивается 2016 год, а в России уже наступил 2017-й. Мы стоим, говорим на стыке лет. Что хорошего можно взять из прошлого, какие мечты о будущем?
- Хотелось бы побольше побед. Надо постараться и выиграть Кубок Стэнли. А самое главное, чтобы все были здоровы. Остальное – приходящее. Здоровье не прибавляется с годами, только наоборот. Желаю всем не болеть. Чтобы все плохое осталось в старом году, а в новом приходило только хорошее.
Здоровья и тебе, Александр Овечкин! И всем родным. И будем верить, что в этом году ты возьмешь свой Кубок Стэнли.
Матч
Вашингтон - Нью-Джерси - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Паренто 21:05 (0:1). Уинник (Бигл, Карлсон), 43:50 (1:1 - мен.).
Победный буллит:
Йозефсон - 1:2.
Место и дата
30 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция