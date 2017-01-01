Александр Овечкин забил гол, а настроила его актриса Вера Глаголева! (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 542-й гол в карьере и поздравил российских болельщиков с Новым годом.

Вот так бывает, что об этом матче я узнал, когда уже сидел за новогодним столом. Как-то упустил, что где-то в Америке в эти минуты играют «Нью-Джерси» и «Вашингтон».



Тут – звонок.

Тот момент, когда новости узнаешь из звонка папы Овечкина: "Саша забил, отдал с NJ. Близко к 1000. Всех россиян с Новым годом, всем привет!" — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 31 декабря 2016 г.

В общем, папа Овечкина – Михаил Викторович – позвонил из Вашингтона и поздравил всех нас с Новым годом. Я уже писал, что внешне он похож на Бориса Ельцина, а по телевизору показывали всякое ретро, так что сложилось полное впечатление, что я вернулся в 1995 год.

Как хорошо что мои родители и брат прилетели к нам и в этот праздник мы вместе!!!❤️ Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 31 2016 в 9:24 PST

Это семья Овечкиных в Вашингтоне. А вот как в Москве за Сашу болели его родственники во главе с любимым тестем и тещей. Посмотрите, знаменитая актриса Вера Глаголева говорит, что это она настроила Овечкина на гол

А когда а Москве приближался Новый год мои родственники во главе с моими любимыми тёщей и тестем смотрели мою игру,и радовались голу и победе! Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 31 2016 в 9:35 PST

Вера Витальевна, а можно так Александра еще раз 40 настроить? Очень хочется, чтобы он взял еще один «Морис Ришар Трофи».



Что вам сказать о матче против «Нью-Джерси»?

«Вашингтон» очень часто нарушал правила, но убил все девять попыток «дьяволов» забить в большинстве. Бригады меньшинства сработали невероятно!

Свой гол Овечкин забил на 32-й минуте, сделав счет 4:1. Там Саша удачно подловил отскок от борта, когда щелкнул Мэтт Нисканен. Ну и переправил шайбу в угол.





Надо сказать, что теперь Овечкин по забитым голам вышел на 30-е место в истории НХЛ. Это его 542-я шайба. И он оторвался от великого Стэна Микиты (541) и теперь приближается к еще более великому Морису Ришару (544).





После матча с Овечкиным поговорил Кирилл Киселев, видеорепортер NHL.com/ru.





- Саша, насколько приятно одержать крупную победу над «Нью-Джерси» (6:2), да еще завершить год на такой ноте?

- Конечно, очень здорово, что мы выиграли. В прошлых двух матчах мы выглядели не очень, уступили два раза. И теперь у нас был настрой только на победу.

- У вас заканчивается 2016 год, а в России уже наступил 2017-й. Мы стоим, говорим на стыке лет. Что хорошего можно взять из прошлого, какие мечты о будущем?

- Хотелось бы побольше побед. Надо постараться и выиграть Кубок Стэнли. А самое главное, чтобы все были здоровы. Остальное – приходящее. Здоровье не прибавляется с годами, только наоборот. Желаю всем не болеть. Чтобы все плохое осталось в старом году, а в новом приходило только хорошее.

Здоровья и тебе, Александр Овечкин! И всем родным. И будем верить, что в этом году ты возьмешь свой Кубок Стэнли.