Сергей Бобровский: Раньше были проблемы. Но я сбросил вес, и теперь все хорошо

Сергей Бобровский помог «Коламбусу» одержать 15-ю победу подряд, а после матча дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Поле.

«Миннесота» против «Коламбуса».



Раньше этот матч не вызвал бы особого ажиотажа и шумихи. Но кто мог представить еще месяц назад, что эта игра станет одной из главных историй НХЛ этого сезона? К этому дню оба соперника подошли с космическими беспроигрышными сериями. «Коламбус» одержал 14 побед подряд, «Миннесота» - 12 побед. Как говорится, никто не хотел уступать.

Бобровский любит играть в Миннесоте, на этой арене он всегда в ударе. Вот и после этой встречи Зак Паризе будет видеть Сергея в кошмарных снах. В одном из моментов в первом периоде Паризе думал, что перед ним пустые ворота и ничто не может помешать ему забить первый гол. Но Бобровский умудрился нырнуть от одной штанги к другой и ловушкой остановил шайбу, вытащив ее из пустого угла. Паризе не поверил своим глазам! И качал головой, изучая повтор на большом экране. А одноклубники Бобровского поняли, что их голкипер в полном порядке, и спокойнее пошли вперед.

Исход матча – 28 сейвов Бобровского и 24-я победа в сезоне (4:2). 15-я победа подряд «Коламбуса» и крах беспроигрышной серии «Миннесоты».

when you see the @NHL standings pic.twitter.com/AFa9tzzKib