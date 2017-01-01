Сергей Бобровский: Раньше были проблемы. Но я сбросил вес, и теперь все хорошо
Сергей Бобровский помог «Коламбусу» одержать 15-ю победу подряд, а после матча дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Поле.
«Миннесота» против «Коламбуса».
Раньше этот матч не вызвал бы особого ажиотажа и шумихи. Но кто мог представить еще месяц назад, что эта игра станет одной из главных историй НХЛ этого сезона? К этому дню оба соперника подошли с космическими беспроигрышными сериями. «Коламбус» одержал 14 побед подряд, «Миннесота» - 12 побед. Как говорится, никто не хотел уступать.
Бобровский любит играть в Миннесоте, на этой арене он всегда в ударе. Вот и после этой встречи Зак Паризе будет видеть Сергея в кошмарных снах. В одном из моментов в первом периоде Паризе думал, что перед ним пустые ворота и ничто не может помешать ему забить первый гол. Но Бобровский умудрился нырнуть от одной штанги к другой и ловушкой остановил шайбу, вытащив ее из пустого угла. Паризе не поверил своим глазам! И качал головой, изучая повтор на большом экране. А одноклубники Бобровского поняли, что их голкипер в полном порядке, и спокойнее пошли вперед.
Исход матча – 28 сейвов Бобровского и 24-я победа в сезоне (4:2). 15-я победа подряд «Коламбуса» и крах беспроигрышной серии «Миннесоты».
when you see the @NHL standings pic.twitter.com/AFa9tzzKib— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) 1 января 2017 г.
После матча Сергей Бобровский дал интервью вашему корреспонденту.
- Каково это - играть в канун Нового года?
- В принципе это обычная встреча регулярного чемпионата, на которую надо настраиваться как на любую другую. Но конечно в мыслях то, что праздник совсем близко. И от этого игра получается предпраздничной, какой-то особенной – как для болельщиков, так и для игроков. Стадион был громкий, атмосфера – как в плей-офф.
- Вы успеваете к новогоднему столу?
- Посмотрим, мы торопимся. Но надеюсь, что задержки не будет, и мы успеем.
- А были случаи, когда приходилось встречать Новый год в самолете?
- Было в автобусе. Прилетели в Финикс на игру – и Новый год застал нас в автобусе по дороге в гостиницу.
- Какие любимые блюда у вас на новогоднем столе?
- Люблю все, что приготовит жена. Она у меня хорошо готовит, старается, - улыбается Сергей.
- Как вы отмечали Рождество?
- В кругу друзей. К нам в гости приезжали Димка Орлов, Лешка Марченко. Отметили за русским праздничным столом американское Рождество, благо были три дня выходных.
- Что вы попросили у Санты?
- Об этом рассказывать не буду – секрет. Еще не сбудется!
- До рекорда НХЛ осталось всего немного – 17 побед подряд в сезоне 1992-93 одержал «Питтсбург». У вас уже 15 побед. Вы думаете о том, что можете войти в историю?
- Я не суеверный, но только бы не сглазить. Сезон длинный, и еще много предстоит сыграть матчей. Мы стараемся не думать про беспроигрышную серию. Готовимся к каждому поединку, не размышляя о прошлых победах. Нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше – вперед, к новым победам.
- «Коламбус» обыгрывал «Монреаль» (10:0), «Питтсбург» (7:1). Что означают подобные крупные победы для команды?
- Любая победа достается нелегко. Не имеет значения, с крупным счетом или с минимальным. Все выкладываются по максимуму, отдаются без остатка. Конечно же, победителем быть гораздо приятнее, нежели побежденным.
- Вы провели 31 матч из 35 в этом сезоне. Вспоминая вашу прошлую историю травм, возникает вопрос – как вы выдерживаете эту нагрузку?
- Да, грустно вспоминать о проблемах в прошлом сезоне. Летом я пересмотрел процесс тренировок. Сбросил вес, чтобы облегчить нагрузку на мышцы. Пока все идет хорошо. Чувствую себя прекрасно.
- У вас такая же статистика, как в сезоне 2013-14, когда вы завоевали «Везина Трофи» - приз лучшему вратарю НХЛ…
- Я не думаю, что это моя личная статистика. Команда – единое целое. Выигрыши, как и проигрыши – командные достижения. Нападающие забивают, защитники хорошо отрабатывают, помогают мне, блокируют много бросков. Соответственно и моя работа от этого легче.
- Вы можете провести больше 70 матчей за сезон. Только семь вратарей в истории НХЛ добивались подобного.
- Давайте не будем загадывать и забегать так далеко вперед. Мы просто идем день за днем. Сегодня день отработали, завтра – новый день. Я очень люблю играть в хоккей. Для меня каждая игра – это большая честь и радость защищать ворота «Коламбуса», наслаждаться хоккеем.
Матч
Миннесота - Коламбус - 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Голы:
Эткинсон (Дубински), 10:05 (0:1). Джонсон (Саад, Веннберг), 23:29 (0:2). Эткинсон (Мюррей, Нутиваара), 23:44 (0:3). Гранлунд (Койву, Спарджон), 25:58 (1:3 - бол.). Джонс (Фолиньо, Саад), 37:35 (1:4). Цукер (Гранлунд, Спарджон), 40:24 (2:4).
Место и дата
01 января 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция