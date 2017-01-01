Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-20)2 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал2 : 0Кристал Пэлас
Футбол  Уотфорд1 : 4Тоттенхэм
Хоккей  Торонто- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы
Источник: Reuters

Новый год Хосеп Гвардиола встретил в дурном настроении – за несколько часов до него «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:1) - подробнее об этой и других играх тура ЗДЕСЬ. «Советский спорт» объясняет, что не так с игрой «Сити», который рискует оказаться без Лиги чемпионов на следующий сезон из-за принципов главного тренера.

«СИТИ» НЕ БЬЕТ ПО ВОРОТАМ

Матч «Ливерпуля» и «Сити» привлекал внимание, потому что это битва стилей. Команда Юргена Клоппа стремится быстро разворачивать таки, парни Пепа Гвардиолы предпочитают разыгрывать мяч до верного.

«Футбол Клоппа, который он называет хэви-метал, очень агрессивный. «Ливерпуль» умеет переходить в атаку за три-четыре секунды, что очень нравится зрителям. Мне симпатична игра этой команды, несмотря на то, что я предпочитаю другой стиль», - отметил перед встречей Гвардиола.

Преуспел со своим стилем «Ливерпуль». Именно благодаря быстрому переходу в атаку он забил единственный гол в матче. Завладев мячом на правом фланге, Фирмино за пару секунд бросил в прорыв по левой бровке Лаллану. Пробежать и подать на Вейналдума для него было делом техники.

Больше контролируя мяч (57 процентов), по-настоящему голевых моментов «Сити» не создал. «Во втором тайме мы ошибались, но я не могу вспомнить у соперника реальных возможностей забить», - сказал после игры Клопп.

Статистика подтверждает его слова: «горожане» нанесли лишь два удара из штрафной площади!

«СИТИ» КОНТРОЛИРУЕТ МЯЧ, НО ТОЛКУ ОТ ЭТОГО МАЛО

Для «Манчестер Сити» это уже не первая подобная игра.

Таким же неудачным для «горожан» был матч с «Тоттенхэмом», которому они уступили 0:2. Тогда команда Гвардиолы больше контролировала мяч (опять 57 процентов игрового времени), но моменты создавала с трудом. Из штрафной было нанесено четыре удара, два из которых заблокировали соперники. «Тоттенхэм» отвечал быстрыми ответными выпадами.

По похожему сценарию проходила игра с «Челси», которому «Сити» тоже проиграл – 1:3. Обстоятельства схожие: «горожане» больше владели мячом (60 процентов), а соперник проводил быстрые атаки.

Отличие от игр с «Тоттенхэмом»» и «Ливерпулем» одно – «Манчестер Сити» с «Челси» играл острее. Но почти все свои удары из штрафной (семь) «Сити» нанес после фланговых передач, что для них совсем нетипично. Из центра поля лондонцы их вытесняли грамотным расположением.

«СИТИ» ТЕРЯЕТ ОЧКИ С СЕРЕДНЯКАМИ И АУТСАЙДЕРАМИ

Еще более болезненными эти поражения делает то, что и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм», и «Челси» – прямые конкуренты «Сити» в борьбе за самые высокие места. Это признает и Гвардиола: «В чемпионской гонке участвуют шесть команд». Очевидно, в их список тренер также включает «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

О том, что стиль «Манчестер Сити» для побед в больших матчах не лучший, говорят результаты игр претендентов на золото между собой. Больше всех очков собрал «Ливерпуль» – 11. Он не проиграл ни одному из своих прямых конкурентов. Дальше идет «Челси», набравший девять баллов. «Манчестер Сити» в больших матчах взял лишь шесть очков, обыграв «Арсенал» и «МЮ». Команда Моуринью была повержена, когда только осваивала требования нового тренера.

«Ман. Сити» мог бы компенсировать это победами над аутсайдерами и середняками. Но и они научились «горожанам» противостоять. Главное – отдать мяч «Сити» и ждать своего шанса. Со счетом 1:1 команда Гвардиолы сыграла с «Эвертоном», «Мидлсбро» и «Саутемптоном». В матчах с двумя первыми командами «горожане» владели мячом больше 70 процентов времени! Слишком много необязательных потерь. К примеру, «Челси» оступился только с «Суонси» (2:2).

По данным портала whoscored.com, при игре первым номером «Манчестер Сити» забил 23 мяча. Это всего лишь четвертый результат в премьер-лиге. Лидирует «Ливерпуль» (32), следом идут «Челси» и «Арсенал» (29).

«СИТИ» В ПЛЕНУ УПЕРТОСТИ ГВАРДИОЛЫ

Если так пойдет и дальше, в Лигу чемпионов «Сити» могут не пустить «Тоттенхэм», «МЮ» или «Арсенал». Первые две команды участвуют в Лиге Европы и вполне могут сделать ставку на национальный чемпионат. А изменит ли себе команда Гвардиолы… Вряд ли. Он неоднократно заявлял, что никогда не изменит своему стилю игры.

Возникает вопрос: где в таком случае найти резервы для усиления? Состав атакующей линии у «горожан» и так хороший. Нужны центральные полузащитники с мозгами? Пожалуйста – Де Брюйне и Сильва. Требуются люди, способные обыгрывать? Стерлинг и Нолито/Сане тут как тут. Агуэро и вовсе считается одним из лучших бомбардиров мира. Многие клубы позавидуют такому подбору игроков.

Возможно, игра «Сити» в атаке заиграет новыми красками, если удастся найти двух хороших атакующих крайних защитников. Таких в этом сезоне у «горожан» нет. Больше в кадровом плане надеяться не на что.

Интересно, как поведет себя Пеп, если дело дойдет до критического момента? Есть ли предел его упрямости? Это одна из главных интриг второй половины сезона в английском футболе. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сэм Эллардайс: Матч с «Суонси» для нас важнее, чем сегодняшняя игра с «Арсеналом»Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 19-м туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.«Милан», «Лацио» и «Фиорентина» претендуют на ДзадзуИнтерес к нападающему «Ювентуса» Симоне Дзадзе, который выступает за «Вест Хэм» на правах аренды, проявляют несколько клубов серии А. Об этом сообщают итальянские СМИ.АПЛ. 19-й тур. «Уотфорд» уступил «Тоттенхэму», «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и другие матчиВсе матчи английской премьер-лиги на сайте «Советского спорта».Арсен Венгер: Жиру всегда будут помнить благодаря этому голуГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.«Скорпион» от Жиру и подарок для Фергюсона. Главные события 19-го тура АПЛ«Скорпион» от Жиру и подарок для Фергюсона. Главные события 19-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура премьер-лиги, который начался в старом году, а закончился уже в новом.«Ювентус» летом попытается купить Алексиса СанчесаНападающий «Арсенала» Алексис Санчес будет главной трансферной целью «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia.Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьереФорвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Вальтер Маццарри: К сожалению, «Уотфорд» вынужден играть без половины игроков стартового составаГлавный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии (1:4). Он отметил, что на игру команды повлияли травмы.«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом» без Руни и Блинда, но с КэррикомПродолжающие залечивать травмы нападающий Уэйн Руни и защитник Дэйли Блинд не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», сообщает The Sun.«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на третье место в АПЛ«Арсенал» дома взял верх над «Кристал Пэлас» (2:0) в 19-м туре чемпионата Англии.Маурисио Почеттино: Игра «Тоттенхэма» соответствовала очень высоким стандартамГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.«Ливерпуль» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» ФорсбергомПолузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.Харт хочет перейти в «Ливерпуль»Голкипер «Торино» Джо Харт, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», хотел бы вернуться в английскую премьер-лигу. Приоритетным вариантом для него является «Ливерпуль».Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщают португальские СМИ.«МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Ньигеса Сауля, сообщает The Times.Озил пропустит матч c «Кристал Пэлас» из-за гриппаПолузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит матч с «Кристал Пэлас» из-за того, что заболел гриппом, сообщает пресс-служба лондонского клуба.«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли«Уотфорд» дома крупно уступил «Тоттенхэму» (1:4) в 19-м туре чемпионата Англии.Денайер, Коне и Аничебе могут не сыграть за «Сандерленд» в матче против «Ливерпуля» из-за травмПеред матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Сандерленд» испытывает кадровые проблемы. Из-за травм матч могут пропустить защитники Ламине Коне и Джейсон Денайер, а также нападающий Виктор Аничебе.Кейн сделал дубль в своем сотом матче в АПЛПроходящая в эти минуты встреча 19-го тура чемпионата Англии – юбилейная для нападающего «шпор» Гарри Кейна.Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в «Ливерпуль»Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко о возможности перехода полузащитника «Зенита» Олега Шатова в «Ливерпуль». Он отметил, что «Зенит» не готов отпустить игрока.
Главные новости
Футбол
Криштиану Роналду: Хотел бы, чтобы мой сын стал футболистом
Футбол
Представитель Витселя: Аксель хочет отработать свой контракт в «Зените» и не подписывал соглашений с китайскими клубами
Футбол
Арсен Венгер: Жиру всегда будут помнить благодаря этому голу
Футбол
«Ювентус» летом попытается купить Алексиса Санчеса
Футбол
Оливье Жиру: Это был лучший гол в моей карьере
Футбол
«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на третье место в АПЛ
Хоккей
«Виннипег» выставил Бурмистрова на драфт отказов
Футбол
Харт хочет перейти в «Ливерпуль»
Футбол
«Краснодар» интересуется Шишкиным, игрок не поедет на первый сбор «Локомотива»
Футбол
Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости