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«Скорпион» от Жиру и подарок для Фергюсона. Главные события 19-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Скорпион» от Жиру и подарок для Фергюсона. Главные события 19-го тура АПЛ
Источник: Reuters

 «Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура премьер-лиги, который начался в старом году, а закончился уже в новом.

«СКОРПИОН» ОТ ЖИРУ

Что-то невероятное происходит в Англии в эти праздничные дни. В BoxingDay сумасшедший гол «ударом скорпиона» забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян (пусть в том моменте и был офсайд).


А в первый день нового года схожий трюк провернул нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, поразивший таким образом ворота «КристалПэлас».


К слову, француз забил победный гол в ворота «Вест Бромвича» и в предыдущем туре. Действительно, кому быть героем в Новый год, как не человеку по имени Оливье? Кстати, матчи с «дроздами» и «КристалПэлас» стали первыми в этом чемпионате, в которых Жиру выходил в стартовом составе «канониров». Но француз уже заявил, что, несмотря на недостаток практики, в январе никуда из «Арсенала» уходить не собирается.

ПРЕССИНГ И КОНТРПРЕССИНГ

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», начинавшийся 31 декабря в 20.30 по московскому времени, казалось бы, должен был отвлечь публику от нарезки салатов и просмотра «Иронии судьбы». Все же Юрген Клопп против Пепа Гвардиола – это афиша.

Но игра не стала новогодним фейерверком, как того можно было бы ожидать. Всего три удара в створ ворот за 90 минут – красноречивый показатель. «Ливерпулю» для победы хватило всего одного попадания в цель – в исполнении Джорджиньо Вайналдума на 8-й минуте.

При этом те, кто ценит в футболе не только голы и моменты, пожалуй, должны были остаться довольны. Наблюдать за тем, как команды прессинговали друг друга и выходили из-под этого прессинга, было действительно интересно. И Клопп в этих шахматах оказался сильнее. Например, «Ливерпуль» полностью выключил из игры Серхио Агуэро – форвард «Сити» за весь матч ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной.

Немец, к слову, вообще умеет готовить свою команду к встречам с топ-соперниками. С тех пор, как Клопп возглавил «красных» в октябре 2015 года, «Ливерпуль» провел 13 таких матчей – с «МЮ», «Сити», «Арсеналом», «Челси» и «Тоттенхэмом» - и проиграл всего однажды: «Юнайтед» со счетом 0:1 в прошлом сезоне.

13 – СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

«Челси» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате, в веселой предновогодней перестрелке победив на своем поле «Сток Сити». 13 побед подряд в ходе одного сезона – повторение рекордапремьер-лиги. В сезоне-2001/02 это удалось «Арсеналу». «Канонирам» же принадлежит абсолютное достижение – 14 выигрышей, но эта серия растянулась и на сезон-2002/03.

«Мы должны думать не о количестве побед, а о главной цели – чемпионстве. Если мы не возьмем титул, все эти рекорды будут никому не нужны», - главный тренер «Челси» Антонио Конте, ставший после истории с посиделками в пабе любимцем всех спортивных журналистов Лондона, как всегда твердо стоит на ногах.

В матче со «Сток Сити» Конте, несмотря на возвращение в основу отбывшего дисквалификацию Нголо Канте оставил в стартовом составе Сеска Фабрегаса, и испанец стал одним из главных героев матча, сделав две голевые передачи.

Тем самым хавбек достиг рубежа в 100 результативных пасов в премьер-лиге. Больше только у Райана Гиггза – 162, Фрэнка Лэмпарда – 102 и Уэйна Руни - 101. И нет сомнений, что уже очень скоро Фабрагес выйдет на второе место в списке. Кстати, на то, чтобы сделать 100 передач, испанцу понадобилось всего 293 матча.

ПОДАРОК ФЕРГЮСОНУ И ПОУЧЕНИЯ ОТ МОУРИНЬЮ

«Манчестер Юнайтед» не мог проиграть «Мидлсбро» 31 декабря. Просто потому, что в этот день исполнялось 75 лет Алексу Фергюсону. Сэр Алекс, разумеется, был на трибуне «Олд Траффорд» в компании других почетных ветеранов. Минуте на 80-й, когда камера выхватила легендарного тренера, его лицо было зеленого цвета – «красные дьяволы», несмотря на уйму созданных моментов (голевой удар Антони Марсьяля стал для «МЮ» аж 31-м в этой встрече), «горели» 0:1. Но все в итоге закончилось хорошо – 2:1.

«Очень доволен, что нам удалось порадовать его сегодня», - сказал после игры главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.

А уже после матча принялся учить жизни Марсьяля, чей агент заявил, что изучает возможности перехода своего клиента в «Севилью».

«У него есть все для того, чтобы стать суперзвездой. Но он должен слушать меня, а не своего агента. Он должен брать пример с Мхитаряна. Я говорил тому, что он должен больше работать. Я разговаривал с Мхитаряном почти каждый день. И сейчас его агент звонит мне и говорит: «Слушай, с тобой Генрих стал сильнее как игрок, продолжай». Так же и Марсьяль должен слушать меня, слушать, что я говорю ему на тренировках и внимать всему, что я пытаюсь донести до него», - сказал Моуринью.

Посмотрим, прислушается ли Марсьяль к советам португальца.

ТОНУЩИЕ «ЛЕБЕДИ»

За те пять с половиной лет, что «Суонси» выступает в премьер-лиге, команда успела полюбиться почти всем болельщикам за яркий, симпатичный, комбинационный футбол. С «лебедями», кто бы их ни тренировал – Брендан Роджерс, Микаэль Лаудруп или Гэри Монк – никогда не было скучно. Вот типичный пример:


Ныне «Суонси» стоит навылет. И у команды будет уже третий главный тренер в этом сезоне. После поражения от «ВестХэма» (1:4) в прошлом туре в отставку был отправлен американец Боб Брэдли, возглавлявший «лебедей» 85 дней или 11 матчей. Главным претендентом на ставший вакантным пост считался РайанГиггз, который осенью и зимой аж дважды проходил собеседование с членами правления клуба. Но в итоге выбор пал на Пола Клемента, входившего в тренерский штаб Карло Анчелотти в «Баварии». Забавно, что его кандидатура уже рассматривалась боссами «Суонси», но те остановили выбор на Брэдли. О чем, надо полагать, пожалели.

Ну а пока бесхозные «лебеди» были разгромлены дома «Борнмутом» - 0:3. О том, насколько плохой это результат, говорит то, что для «вишенок» это всего вторая выездная победа в сезоне.

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