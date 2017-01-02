«Феденька и The Killers желают вам...». Как игроки РФПЛ провели первый день года

Федор Смолов Источник: Instagram

«Советский спорт» собрал первую символическую сборную 2017 года. От каждого клуба РФПЛ мы выбрали по игроку и посмотрели, кто и как провел первый день нового года.

Клуб: «Спартак»

Игрок: Денис Глушаков

Место: Подмосковье



Денис Глушаков проводит отпуск и новогодние праздники в Подмосковье. Он нянчится с дочками, слушает песни Ирины Аллегровой, ходит в баню и режет жирного донского леща казацкой шашкой. Не исключено, что этой шашкой Денис может искусно нашинковать и оливье!

Клуб: «Зенит»

Игрок: Юрий Лодыгин

Место: неизвестно

Юрий Лодыгин вместе с женой и дочкой сердечно поздравил всех с Новым годом. И, возможно, отыскал здесь даже замок на свои ворота.

С Новым Годом!!!Καλη Χρόνια!!!Happy new year!!! Фото опубликовано Yury Lodygin (@lodygin1) Дек 31 2016 в 3:28 PST

Клуб: ЦСКА

Игрок: Сергей Игнашевич

Место: Итальянские Альпы

Камбоджа, какие-то экзотические острова, теперь вот Альпы... Сергей и Наталья Игнашеивичи объехали и облетели полсвета. Но ведь известно - милее белорусской деревни, где тогда еще Сережка Игнашевич ездил на сенокос, гонял на дискотеку с пацанами на мотоцикле и даже впервые попробовал самогон, вряд ли есть место на Земле.

С Новым годом!!! 🎄 Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich) Янв 1 2017 в 7:07 PST

Клуб: «Терек»

Игрок: Беким Балай

Место: неизвестно

Лучший бомбардир «Терека», похоже, встретил Новый год в Бразилии. Возможно, в Рио-де-Жанейро. И дресс-код соответствующий - все в белых штанах.

Happy New Year 2017 🎉🎊🎉🎊 Фото опубликовано bekim-balaj👻 (@bekimbalaj) Дек 31 2016 в 6:53 PST

Клуб: «Краснодар»

Игрок: Федор Смолов

Место: неизвестно

Федор, он же Феденька, Смолов новый год встретил в компании группы The Killers. В этом сезоне у лучшего бомбардира чемпионата с прицелом и правда порядок.

Феденька и The Killers желают всем классного 2017🔝👏🏼🇷🇺#mrbrightside2016 Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 31 2016 в 10:18 PST

Клуб: «Амкар»

Игрок: Брайан Идову

Место: Нью-Йорк

Брайан Идову отправился в Нью-Йорк и в центре столкнулся с Евгением Савиным. Так много бывших и нынешних игроков «Амкара» одновременно на Таймс-сквер не было никогда.

Happy New Year in NY!🎄🍾🌃🎉🔝 Фото опубликовано Bryan Idovu (@idovubryan) Дек 31 2016 в 10:19 PST

Клуб: «Ростов»

Игрок: Кристиан Нобоа

Место: неизвестно

Капитан Америка, Бэтмэн, Пикачу встретили Кристиана и Ольгу Нобоа и попросили селфи. Новый год удался!

Feliz año 2017 happy new year 😘⚽ Фото опубликовано Cristhian (@cristhian_noboa) Дек 31 2016 в 7:40 PST

Клуб: «Уфа»

Игрок: Азмат Засеев

Место: Владикавказ

Азамат Засеев встречал праздник в тесном семейном кругу - и одержал первую победу в году!

И кто же первый вырубился?)))))))))))) Фото опубликовано Azamat Zaseev (@zaseev13) Дек 31 2016 в 6:20 PST

Клуб: «Рубин»

Игрок: Рубен Рочина

Место: неизвестно

Рубен Рочина творчески подошел ко встрече Нового года и изобразил себя. Так как русским языком испанец владеет пока не в совершенстве, он попытался объяснится и на пальцах.

‪Os deseo a todos un feliz año nuevo!!!! 🍇I wish you all a happy new year!!!! 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣‬ Фото опубликовано Rubén Rochina (@rubenrochina) Дек 31 2016 в 2:14 PST

Клуб: «Локомотив»

Игроки: Алексей и Антон Миранчуки

Место: неизвестно

Братья Миранчуки по-русски точно лучше Рочины говорят, но объясняться предпочитают тоже с помощью пальцев.

Home 😊 #2017 Фото опубликовано Alexey Miranchuk (@miranchuk) Янв 1 2017 в 5:14 PST

Клуб: «Анжи»

Игрок: Янник Боли

Место: неизвестно

Новогоднее фото в инстаграме нападающего «Анжи». Но эффектнее всего все-таки получилась сумочка на столе.

Фото опубликовано Yannick Boli (@yanmag94) Дек 31 2016 в 7:50 PST

Клуб: «Крылья Советов»

Игрок: Йоан Молло

Место: неизвестно

Первая новогодняя фотография так себе. Но слова! Молло желает нам почаще говорить близким, как мы их любим. Блестяще, Йоан!

Just wish you happy new year enjoy every moment workhard and don't forget to tell "I love you" for all people in your life 😁😁❤ Фото опубликовано Yohan Mollo (@mollooffficial) Дек 31 2016 в 2:01 PST

Клуб: «Урал»

Игрок: Георгий Чантурия

Место: неизвестно

Вообще-то это еще предновогодняя карточка, но пейзаж больно хорош. Кажется, это Грузия. Ну, как не запостить это фото?! А Георгию - скорейшего выздоровления после травмы.

real friands 🎶🎵🏔how many of us, how many jealous? real friends🎶 @37gk Фото опубликовано Giorgi Chanturia (@chanturia_11) Дек 30 2016 в 2:47 PST

Клуб: «Оренбург»

Игрок: -

Место: неизвестно

Так как игроки клуба были не слишком активны в соцсеятх в первый день нового года, публикуем фото из клубного аккаунта в инстаграм. Это лучшая обувь системы «осень-весна»!

Сегодня #футбол :) Фото опубликовано Футбольный Клуб "Оренбург" (@fcorenburg) Дек 5 2016 в 1:11 PST

Клуб: «Арсенал»

Игрок: Максим Беляев

Место: неизвестно

Максим Беляев в спокойной и размеренной обстановке размышляет, как там заснеженно-слякотная Тула, «Арсенал» на предпоследнем месте...

Клуб: «Томь»

Игрок: Кирилл Ковальчук

Место: Одесса

В «Томи» все плохо, но Кирилл Ковальчук не унывает - он запел. С Даном Баланом. Теперь если не в футбол - так на сцену!