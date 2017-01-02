«Феденька и The Killers желают вам...». Как игроки РФПЛ провели первый день года
«Советский спорт» собрал первую символическую сборную 2017 года. От каждого клуба РФПЛ мы выбрали по игроку и посмотрели, кто и как провел первый день нового года.
Клуб: «Спартак»
Игрок: Денис Глушаков
Место: Подмосковье
Денис Глушаков проводит отпуск и новогодние праздники в Подмосковье. Он нянчится с дочками, слушает песни Ирины Аллегровой, ходит в баню и режет жирного донского леща казацкой шашкой. Не исключено, что этой шашкой Денис может искусно нашинковать и оливье!
Клуб: «Зенит»
Игрок: Юрий Лодыгин
Место: неизвестно
Юрий Лодыгин вместе с женой и дочкой сердечно поздравил всех с Новым годом. И, возможно, отыскал здесь даже замок на свои ворота.
Клуб: ЦСКА
Игрок: Сергей Игнашевич
Место: Итальянские Альпы
Камбоджа, какие-то экзотические острова, теперь вот Альпы... Сергей и Наталья Игнашеивичи объехали и облетели полсвета. Но ведь известно - милее белорусской деревни, где тогда еще Сережка Игнашевич ездил на сенокос, гонял на дискотеку с пацанами на мотоцикле и даже впервые попробовал самогон, вряд ли есть место на Земле.
Клуб: «Терек»
Игрок: Беким Балай
Место: неизвестно
Лучший бомбардир «Терека», похоже, встретил Новый год в Бразилии. Возможно, в Рио-де-Жанейро. И дресс-код соответствующий - все в белых штанах.
Клуб: «Краснодар»
Игрок: Федор Смолов
Место: неизвестно
Федор, он же Феденька, Смолов новый год встретил в компании группы The Killers. В этом сезоне у лучшего бомбардира чемпионата с прицелом и правда порядок.
Клуб: «Амкар»
Игрок: Брайан Идову
Место: Нью-Йорк
Брайан Идову отправился в Нью-Йорк и в центре столкнулся с Евгением Савиным. Так много бывших и нынешних игроков «Амкара» одновременно на Таймс-сквер не было никогда.
Клуб: «Ростов»
Игрок: Кристиан Нобоа
Место: неизвестно
Капитан Америка, Бэтмэн, Пикачу встретили Кристиана и Ольгу Нобоа и попросили селфи. Новый год удался!
Клуб: «Уфа»
Игрок: Азмат Засеев
Место: Владикавказ
Азамат Засеев встречал праздник в тесном семейном кругу - и одержал первую победу в году!
Клуб: «Рубин»
Игрок: Рубен Рочина
Место: неизвестно
Рубен Рочина творчески подошел ко встрече Нового года и изобразил себя. Так как русским языком испанец владеет пока не в совершенстве, он попытался объяснится и на пальцах.
Клуб: «Локомотив»
Игроки: Алексей и Антон Миранчуки
Место: неизвестно
Братья Миранчуки по-русски точно лучше Рочины говорят, но объясняться предпочитают тоже с помощью пальцев.
Клуб: «Анжи»
Игрок: Янник Боли
Место: неизвестно
Новогоднее фото в инстаграме нападающего «Анжи». Но эффектнее всего все-таки получилась сумочка на столе.
Клуб: «Крылья Советов»
Игрок: Йоан Молло
Место: неизвестно
Первая новогодняя фотография так себе. Но слова! Молло желает нам почаще говорить близким, как мы их любим. Блестяще, Йоан!
Клуб: «Урал»
Игрок: Георгий Чантурия
Место: неизвестно
Вообще-то это еще предновогодняя карточка, но пейзаж больно хорош. Кажется, это Грузия. Ну, как не запостить это фото?! А Георгию - скорейшего выздоровления после травмы.
Клуб: «Оренбург»
Игрок: -
Место: неизвестно
Так как игроки клуба были не слишком активны в соцсеятх в первый день нового года, публикуем фото из клубного аккаунта в инстаграм. Это лучшая обувь системы «осень-весна»!
Клуб: «Арсенал»
Игрок: Максим Беляев
Место: неизвестно
Максим Беляев в спокойной и размеренной обстановке размышляет, как там заснеженно-слякотная Тула, «Арсенал» на предпоследнем месте...
Клуб: «Томь»
Игрок: Кирилл Ковальчук
Место: Одесса
В «Томи» все плохо, но Кирилл Ковальчук не унывает - он запел. С Даном Баланом. Теперь если не в футбол - так на сцену!