Банкуй, Брагин! У сборной России идеальный расклад на плей-офф МЧМ-2017
Дмитрий Пономаренко – о шансах сборной России на очередной финал молодежного чемпионата мира.
Скажем прямо – расклад на плей-офф у нас просто отличный. Конечно, сборная Дании, с которой россияне встречаются в четвертьфинале – главное открытие этого турнира. И отнестись к ней надо очень серьезно. Победы на финнами и чехами – солидный результат. Можно сказать, переворот в молодежном хоккее.
Однако, будем честны: датчане - это не шведы и не канадцы. А то, что они отлично выступают на нынешнем турнире… Так и тут у наших есть плюс-противоядие от набирающих мощь скандинавов. Как справедливо напомнил главный тренер сборной России Валерий Брагин, мы с ними уже играли. И год назад в плей-офф, и сейчас в контрольном поединке. И оба раза вырывали победы с трудом. Так что никакого недонастроя, которым порой страдает взрослая сборная России, в данном случае просто не может быть. Два раза чуть не обожглись. Поэтому действуем предельно аккуратно, как против словаком. Побеждаем с небольшим счетом, но уверенно. И идем дальше.
Сборной
России, вообще
очень здорово
повезло с группой.
Мы угодили в
сильнейший
квинтет. И очень
хорошо потренировались
в поединках
с двумя лидерами
североамериканск
Да, мы им уступили. Но в турнирном плане ровным счетом ничего из-за этих поражений не потеряли. Третье место в нашей группе, второе или первое – никакой разницы!
Важно, что не четвертое. Битва со шведами в четвертьфинале – это действительно жестко. А все остальное – чехи, швейцарцы, датчане – более щадящие варианты, выбирать среди которых просто бессмысленно.
Таким
образом Брагин
выполнил на
групповом этапе
задачу-минимум,
которая ничем
не отличается
от задачи-максимум
в исполнении
команды США.
И даже хорошо,
что мы североамериканца
Еще я всегда говорю, что для любой сильной сборной самый ответственный поединок – это четвертьфинал. Прошел его – и ты в компании гроссмейстеров. И впереди у тебя два обязательных поединка в битве за медали. И пусть они не всегда оказываются золотыми. Они на всю жизнь. И даже больше – они навсегда войдут в историю.
А проиграл в четвертьфинале… И ты, сразу - главный неудачник. Ты подвел своих болельщиков. Не оправдал их ожиданий…
Вот, допустим, год назад такими неудачниками стали канадцы, вылетевшие из плей-офф в первом раунде плей-офф. И кто теперь вспомнит, что уступили они хозяевам турнира и будущим чемпионам? И что поединок был очень упорным – финны победили с минимальным перевесом 6:5?
Главные матчи чемпионата прошли без канадцев. И это позорно для родоначальников хоккея. Потому что другие мировые лидеры – россияне, шведы, финны и американцы – продолжили битву за медали в полуфинале, а канадцы – нет.
Для пяти ведущих мировых хоккейных держав лидеров на МЧМ такой суровый и требовательный расклад справедлив почти всегда. Не попал в полуфинал – значит, ты хуже всех. Ты – пятый-лишний.
Но только не в этом году! Потому что на нынешнем молодежном чемпионате роль главного неудачника уже определена и шутовской колпак напялен на главного тренера сборной Финляндии. Его команде еще предстоит моральная экзекуция – выступление в утешительном раунде.
Чтоб действующий чемпион мира не попал в плей-офф, да еще и досрочно, после трех матчей в группе. Такого в истории молодежных чемпионатов мира не было никогда!
Россия или Канада могут сейчас вылететь в полуфинале. И да, специалисты сочтут это неудачей.
Однако в историю нынешний МЧМ все равно войдет под названием «финского кошмара». Потому что повторить подобный провал фактически невозможно. Ну если только действующий чемпион когда-нибудь проиграет не только первые три, а все четыре матча в группе.
Как это повлияет на выступление других сборных?
Я думаю, что, как минимум, слегка раскрепостит, снимет напряжение. И поможет все фаворитам выступить в четвертьфинале более уверенно. Показать, на что они способны.
Это в полной мере относится и к сборной России.
Так что, банкуйте, мистер Брагин! Расклад на турнир у нас очень даже приличный. Если не сказать – идеальный. Теперь главное, чтоб козыри в нашей команде нашлись.
Ждем! Напомним, что наши сыграют в плей-офф первыми. Сегодня, в 21.00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция