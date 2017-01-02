Банкуй, Брагин! У сборной России идеальный расклад на плей-офф МЧМ-2017

Дмитрий Пономаренко – о шансах сборной России на очередной финал молодежного чемпионата мира.

Скажем прямо – расклад на плей-офф у нас просто отличный. Конечно, сборная Дании, с которой россияне встречаются в четвертьфинале – главное открытие этого турнира. И отнестись к ней надо очень серьезно. Победы на финнами и чехами – солидный результат. Можно сказать, переворот в молодежном хоккее.

Однако, будем честны: датчане - это не шведы и не канадцы. А то, что они отлично выступают на нынешнем турнире… Так и тут у наших есть плюс-противоядие от набирающих мощь скандинавов. Как справедливо напомнил главный тренер сборной России Валерий Брагин, мы с ними уже играли. И год назад в плей-офф, и сейчас в контрольном поединке. И оба раза вырывали победы с трудом. Так что никакого недонастроя, которым порой страдает взрослая сборная России, в данном случае просто не может быть. Два раза чуть не обожглись. Поэтому действуем предельно аккуратно, как против словаком. Побеждаем с небольшим счетом, но уверенно. И идем дальше.

Сборной России, вообще очень здорово повезло с группой. Мы угодили в сильнейший квинтет. И очень хорошо потренировались в поединках с двумя лидерами североамериканск ого турнира – сборными Канады и США, которые дома всегда выступают лучше, чем в Европе.

Да, мы им уступили. Но в турнирном плане ровным счетом ничего из-за этих поражений не потеряли. Третье место в нашей группе, второе или первое – никакой разницы!

Важно, что не четвертое. Битва со шведами в четвертьфинале – это действительно жестко. А все остальное – чехи, швейцарцы, датчане – более щадящие варианты, выбирать среди которых просто бессмысленно.

Таким образом Брагин выполнил на групповом этапе задачу-минимум, которая ничем не отличается от задачи-максимум в исполнении команды США. И даже хорошо, что мы североамериканца м проиграли в группе. Встретимся в плей-офф – это тоже обернется плюсом для россиян. На реванш настраиваться всегда сподручней, чем на повторение успеха.

Еще я всегда говорю, что для любой сильной сборной самый ответственный поединок – это четвертьфинал. Прошел его – и ты в компании гроссмейстеров. И впереди у тебя два обязательных поединка в битве за медали. И пусть они не всегда оказываются золотыми. Они на всю жизнь. И даже больше – они навсегда войдут в историю.

А проиграл в четвертьфинале… И ты, сразу - главный неудачник. Ты подвел своих болельщиков. Не оправдал их ожиданий…

Вот, допустим, год назад такими неудачниками стали канадцы, вылетевшие из плей-офф в первом раунде плей-офф. И кто теперь вспомнит, что уступили они хозяевам турнира и будущим чемпионам? И что поединок был очень упорным – финны победили с минимальным перевесом 6:5?

Главные матчи чемпионата прошли без канадцев. И это позорно для родоначальников хоккея. Потому что другие мировые лидеры – россияне, шведы, финны и американцы – продолжили битву за медали в полуфинале, а канадцы – нет.

Для пяти ведущих мировых хоккейных держав лидеров на МЧМ такой суровый и требовательный расклад справедлив почти всегда. Не попал в полуфинал – значит, ты хуже всех. Ты – пятый-лишний.

Но только не в этом году! Потому что на нынешнем молодежном чемпионате роль главного неудачника уже определена и шутовской колпак напялен на главного тренера сборной Финляндии. Его команде еще предстоит моральная экзекуция – выступление в утешительном раунде.

Чтоб действующий чемпион мира не попал в плей-офф, да еще и досрочно, после трех матчей в группе. Такого в истории молодежных чемпионатов мира не было никогда!

Россия или Канада могут сейчас вылететь в полуфинале. И да, специалисты сочтут это неудачей.

Однако в историю нынешний МЧМ все равно войдет под названием «финского кошмара». Потому что повторить подобный провал фактически невозможно. Ну если только действующий чемпион когда-нибудь проиграет не только первые три, а все четыре матча в группе.

Как это повлияет на выступление других сборных?

Я думаю, что, как минимум, слегка раскрепостит, снимет напряжение. И поможет все фаворитам выступить в четвертьфинале более уверенно. Показать, на что они способны.

Это в полной мере относится и к сборной России.

Так что, банкуйте, мистер Брагин! Расклад на турнир у нас очень даже приличный. Если не сказать – идеальный. Теперь главное, чтоб козыри в нашей команде нашлись.

Ждем! Напомним, что наши сыграют в плей-офф первыми. Сегодня, в 21.00 по московскому времени.