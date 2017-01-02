«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»

Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонки

1 января 2017 года для любого жителя Земли – уже праздник, - первый день нового года. Но для парагвайцев праздник получился двойным – впервые по территории их страны пройдет маршрут легендарного ралли-рейда «Дакар». Традиционно перед самим стартом состоялся так называемый «подиум» - процедура представления всех участников гонки.

Сложно поверить, но даже в Парагвае, который только начинает свое знакомство с «Дакаром», нашлись персональные болельщики российской команды «КАМАЗ-мастер». Еще издали, недалеко от подиума, я заприметил футболку знакомого голубого цвета с буквами ВТБ и лого генерального партнера российской команды. «Наверняка кто-то из сервисной группы – пришел поддержать гонщиков», - промелькнула мысль.

Подойдя ближе, я понял, что в футболке «КАМАЗ-мастер» на пластиковом стуле восседает отнюдь не член команды, а полноватый парагваец, держащий за руку свою супругу в легком белом платье. Он размеренно потягивал мате из своего калебаса, периодически подливая воду из термоса. Где-то за спиной один за другим проносились представленные публике мотоциклисты.

«Здравствуйте, я из России. Не ожидал в Асунсьоне встретить болельщика КАМАЗа. Откуда у вас эта футболка?» - спросил я у парагвайца.

«Ола!» - обрадовался парагваец, - «Меня зовут Анхель. Я из Асунсьона. Заказал футболку через интернет-аукцион, когда узнал, что «Дакар» в этом году пройдет и в Парагвае. Очень хочу, чтобы КАМАЗ победил. Я за русских всегда болею».

Оказалось, что отец Анхеля работал шофером – водил собственный грузовик. Как вы думаете, что это был за автомобиль? Конечно, КАМАЗ.

Анхель, который болеет за КАМАЗ

«Машина появилась у нас в семье примерно в конце 80-х годов. Отец купил ее у кого-то, чтобы работать. На кабине было написано не так, как сегодня, - KAMAZ, а русскими буквами. Поэтом все думали, что в конце идет не буква, а цифра три – называли машину КАМАтрес. Ну вы знаете испанские числа: ун, дос, трес…»

Анхель рассказал, как в Парагвае было сложно найти запчасти на КАМАЗ. А ведь от машины зависело, заработает отец денег на всю семью, или нет.

«Мы все молились, чтобы с машиной все было хорошо. Можно сказать, я за КАМАЗ с детства болею. Могу даже помочь что-то починить. Я часто помогал отцу с машиной».

Вечером Анхель уже не сидел на стуле. Он был в первых рядах тех, кто овациями встречал частников гонки – как раз начали представлять грузовики. Только-только закончился дождь, слегка освеживший раскалившийся за день при температуре под 40 градусов город. Наблюдать за ревущими гоночными авто было одно удовольствие.

Каждое действие пилотов приводило публику в экстаз. Поморгал фарами – рев толпы; нажал на клаксон – аплодисменты; завернул с пробуксовкой – название твоей команды начинают скандировать несколько тысяч человек.

Тем временем, объявлен официальный список участников ралли. От команды «КАМАЗ-мастер» в гонке принимают участие четыре экипажа:

КАМАЗ № 501: Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.

КАМАЗ №505: Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.

КАМАЗ №513: Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Леонов.

КАМАЗ №515: Пилот А. Шибалов; штурман Р. Аматыч, механик И. Романов.

До старта двухнедельного рейда оставалось меньше суток.