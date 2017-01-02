Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити- : -Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд- : -Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»
Источник: «Советский спорт»

Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонки

1 января 2017 года для любого жителя Земли – уже праздник, - первый день нового года. Но для парагвайцев праздник получился двойным – впервые по территории их страны пройдет маршрут легендарного ралли-рейда «Дакар». Традиционно перед самим стартом состоялся так называемый «подиум» - процедура представления всех участников гонки.

Сложно поверить, но даже в Парагвае, который только начинает свое знакомство с «Дакаром», нашлись персональные болельщики российской команды «КАМАЗ-мастер». Еще издали, недалеко от подиума, я заприметил футболку знакомого голубого цвета с буквами ВТБ и лого генерального партнера российской команды. «Наверняка кто-то из сервисной группы – пришел поддержать гонщиков», - промелькнула мысль.

Подойдя ближе, я понял, что в футболке «КАМАЗ-мастер» на пластиковом стуле восседает отнюдь не член команды, а полноватый парагваец, держащий за руку свою супругу в легком белом платье. Он размеренно потягивал мате из своего калебаса, периодически подливая воду из термоса. Где-то за спиной один за другим проносились представленные публике мотоциклисты. 

«Здравствуйте, я из России. Не ожидал в Асунсьоне встретить болельщика КАМАЗа. Откуда у вас эта футболка?» - спросил я у парагвайца.

«Ола!» - обрадовался парагваец, - «Меня зовут Анхель. Я из Асунсьона. Заказал футболку через интернет-аукцион, когда узнал, что «Дакар» в этом году пройдет и в Парагвае. Очень хочу, чтобы КАМАЗ победил. Я за русских всегда болею».

Оказалось, что отец Анхеля работал шофером – водил собственный грузовик. Как вы думаете, что это был за автомобиль? Конечно, КАМАЗ.

Анхель, который болеет за КАМАЗ 

«Машина появилась у нас в семье примерно в конце 80-х годов. Отец купил ее у кого-то, чтобы работать. На кабине было написано не так, как сегодня, - KAMAZ, а русскими буквами. Поэтом все думали, что в конце идет не буква, а цифра три – называли машину КАМАтрес. Ну вы знаете испанские числа: ун, дос, трес…»

Анхель рассказал, как в Парагвае было сложно найти запчасти на КАМАЗ. А ведь от машины зависело, заработает отец денег на всю семью, или нет.

«Мы все молились, чтобы с машиной все было хорошо. Можно сказать, я за КАМАЗ с детства болею. Могу даже помочь что-то починить. Я часто помогал отцу с машиной».

Вечером Анхель уже не сидел на стуле. Он был в первых рядах тех, кто овациями встречал частников гонки – как раз начали представлять грузовики. Только-только закончился дождь, слегка освеживший раскалившийся за день при температуре под 40 градусов город. Наблюдать за ревущими гоночными авто было одно удовольствие.

Каждое действие пилотов приводило публику в экстаз. Поморгал фарами – рев толпы; нажал на клаксон – аплодисменты; завернул с пробуксовкой – название твоей команды начинают скандировать несколько тысяч человек. 

Тем временем, объявлен официальный список участников ралли. От команды «КАМАЗ-мастер» в гонке принимают участие четыре экипажа:

КАМАЗ № 501: Пилот А. Мардеев; штурман А. Беляев; механик Д. Свистунов.

КАМАЗ №505: Пилот Э. Николаев; штурман Е. Яковлев; механик В. Рыбаков.

КАМАЗ №513: Пилот Д. Сотников; штурман Р. Ахмадеев; механик И. Леонов.

КАМАЗ №515: Пилот А. Шибалов; штурман Р. Аматыч, механик И. Романов. 

До старта двухнедельного рейда оставалось меньше суток.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Безопасность «Дакара-2017» обеспечат 22 000 полицейскихОрганизаторы ралли-рейда «Дакар» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в течение гонки, стартующей в столице Парагвая Асунсьоне 2 января 2017 года. Безопасность будут обеспечивать более 20 000 полицейских.Андрей Каргинов: Тренировались, проводили испытания и все ради победы в Africa Race и «Дакаре»Пилот «КАМАЗ-мастер» на Africa Eco Race Андрей Каргинов рассказал о подготовке команды к ралли-марафонам.Сергей Карякин: Надеюсь, что в 2017 году произойдет что-то действительно важноеРоссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал каково это встречать Новый год вдали от дома.Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»Российская команда «КАМАЗ-мастер» прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2017.Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругаетсяПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругаетсяПобедитель «Дакара-2015» рассказывает, почему пришлось отгонять от машины местное население, и как была раскрыта подлость Жерара де Роя.Дневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палаткеДневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палаткеМы начинаем публиковать дневники корреспондента «Советского спорта», который вылетает в Южную Америку освещать главный ралли-рейд планеты.Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017Россия будет представлена во всех пяти классах транспортных средств на ралли-рейде «Дакар», который стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне.8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017»8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017»Накануне очередного ралли «Дакар» «Советский спорт» приводит интересную инфографику предстоящего приключенияПилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесамиПилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесамиПобедитель «Дакара-2014» Андрей Каргинов рассказал, как он провел три дня в пустыне Гоби и что помогло ему выиграть главный ралли-рейд мираБрайс Менцис вынужден пропустить «Дакар-2017»Гонщик пропустит ралли-рейд «Дакар-2017» из-за неудачной попытки прыгнуть на внедорожнике.Сергей Карякин: Выиграть «Дакар» – моя цельРоссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал с какой целью отправляется на ралли-марафон.Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковКрасота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковЗа десять дней до старта ралли-марафона «Дакар-2017» мы собрали самую мощную фотогалерею годаЮта, Ари, маленький Тэтчер и 12 тысяч бутылок. Необычные цифры «Дакара»Юта, Ари, маленький Тэтчер и 12 тысяч бутылок. Необычные цифры «Дакара»Самые известные курьезы и самые необычные цифры прошлых «Дакаров».Карякин показал, как собирается квадрацикл перед «Дакаром»оссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 показал как собиралась его техника перед ралли-марафоном.Сергей Карякин: На «Дакаре» нет времени ни на что кроме гонкиРоссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал о своих планах на ближайшие дни.Карлос Сайнс: «Дакар» интереснее «Формулы-1» и чемпионата мира по раллиПобедитель «Дакара-2010» заявил, что в современном ралли-марафоне «Дакар» больше борьбы за победу, чем в чемпионате мира по ралли (WRC) или в «Формуле-1».Фотоконкурс «Найди свой КАМАЗ». Прими участие!Фотоконкурс «Найди свой КАМАЗ». Прими участие!Выиграй настоящую экипировку пилотов команды «КАМАЗ-мастер»!Команда МАЗа отправилась на «Дакар»Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА сообщает, что местная команда «МАЗ-СПОРТавто» отправила своих пилотов на «Дакар-2017».Штурман «КАМАЗ-мастер» Айдар Беляев: Новый год дома с 90-х годов не встречалШтурман «КАМАЗ-мастер» Айдар Беляев: Новый год дома с 90-х годов не встречалМногократный участник ралли-рейда «Дакар» рассказал «Советскому спорту» об особенностях гонки.КАМАЗ, ты просто космос! 8,5 тонн и тысяча «лошадей» на скорости 163 км/чКАМАЗ, ты просто космос! 8,5 тонн и тысяча «лошадей» на скорости 163 км/ч«Советский спорт» побывал в Набережных Челнах, где собирают КАМАЗы для «Дакара» и узнал, для чего автомобилю авиационные технологии
Главные новости
Футбол
Витсель уезжает в Китай, а Вейналдум ждет Промеса в «Ливерпуле». Главные новости утра
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Коринтианса» Мойзесу
Теннис
Кузнецова вышла во второй круг турнира в Брисбене, где встретится с Касаткиной
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Торонто», Мозгов набрал 6 очков
Хоккей
Артемий Панарин: «Чикаго» переживает спад, потому что Анисимов больше не забивает но три шайбы за игру
Хоккей
День в истории. Олегу Знарку - 54!
Футбол
Это'О может продолжить карьеру в «Халл Сити»
Хоккей
«Вашингтон» на своем льду обыграл «Оттаву»
Футбол
Пауло Дибала: Я не подписывал новый контракт с «Ювентусом»
Хоккей
День в истории. Александру Якушеву - 70!
все новости