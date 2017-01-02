Туяна Дашидоржиева: Замуж? Только после игр в Токио-2020

На Играх в Рио команда российских лучниц добилась лучшего результата в истории – выиграла серебро. Самая юная участница той команды – спортсменка из ЦСКА чемпионка мира и просто забайкальская красавица 20-летняя Туяна Дашидоржиева накануне Нового 2017 года после «Бала олимпийцев» в столице, рассказала «Советскому спорту», как благодаря луку и стрелам из Золушки превратилась в принцессу и поделилась планами на следующее четырехлетие.

Прямо во время бала серебряный призер Олимпиады в Пекине, пловец сборной России Александр Сухоруков сделал предложение олимпийской чемпионке Игр-2016 Маргарите Мамун. Гимнастка ответила согласием. Александр опустился перед Маргаритой на колено. Рита поцеловала любимого, когда он надел ей на палец кольцо.



На бал в столицу из Читы красавица Туяна Дашидоржиева прибыла в очаровательном синем платье, хотя предложений руки и сердца в этот вечер не ждала.

ПОСЛЕ БАЛА

- Туяна, в каком образе вы хотели предстать в этом наряде?

- Я всегда хочу быть только собой. У меня и в спорте нет кумиров.

- На балу олимпийцев, наверное, все девушки позавидовали Маргарите Мамун…

- Нет, я не завистливый человек.

- Если бы вам сделал предложение выйти замуж на балу спортивный принц, вы послушали бы тренера, а не свое сердце?

- Сердце мое не камень, но если бы мне сделал предложение достойный человек, наверное, сказала бы: «да, но надо подождать замужества до окончания Олимпиады в Токио-2020». Мне мой тренер такие условия ставит. Чтобы за эти четыре года до Токио ни замуж, ни рожать.

- Ваши подруги по сборной России, с которыми вы выиграли серебро в Рио, тоже планируют выступить на следующих Играх?

- Не знаю. Инна Степанова долго ждала, не рожала до 26 лет, и вот в октябре вышла замуж. До следующей Олимпиады ей нужно будет и родить, и восстановиться. Ксении Перовой – 27. Она родила дочку в 2015 году, а через три месяца поехала с нами на чемпионат мира, где мы одержали победу. Надеюсь, что когда-нибудь я так же смогу: родить, быстро восстановиться и продолжить стрелять. Для этого нужен очень сильный характер. Я поражаюсь тому, как быстро Ксения восстановилась и вошла в наши ряды. Весь год после чемпионата мира она с нами выезжала на сборы, соревнования, и практически не видела дочку Кристину. Это тяжело… Я восхищаюсь упорством и целеустремленностью своих подруг, с которыми мне повезло быть в одной команде.

- То есть, вы вместе еще не обсуждали – продолжите ли вы стрелять втроем в одной команде?

- Обсуждали, конечно. Ладно, я еще молодая, я понимаю, что мне еще стрелять и стрелять. Это мой взгляд на ситуацию, за других говорить не берусь. Надеюсь, Ксения и Инна продолжат выступать.

«ЗА ТРИ ГОДА Я СТАЛА ТОЧНЕЕ»

- С возрастом лучник становится только точнее?

- Как говорят более опытные спортсменки: чем ты старше, тем психологически тяжелее стрелять.

- Почему?

- Потому что приходит много молодых, дерзких. А ты уже в возрасте, через столько испытаний прошел, а стрелять надо на том же уровне. Поддерживать свой статус. Все в среднем стреляют хорошо, поэтому тебе надо все время быть на шаг впереди конкурентов. Пока ты молодой, ты можешь выбирать, стрелять или заняться чем-то другим. Когда ты взрослый и всю жизнь посвятил стрельбе, ты понимаешь, что у тебя другого выбора нет.

- В 20 лет вы стреляете лучше, чем в 17?

- Да. Прогресс ощутимый. В 17 лет я за 36 выстрелов на дистанции 70 метров по большой мишени набирала в среднем 310 баллов из 360, а сейчас на тренировочных сборах дохожу до 340. Мой минимум сейчас 320 балла, а три года назад я могла и до 290 опуститься. На Олимпиаде при ветре я стреляла на 322 балла. В тишь могу выбить до 340 баллов, чего никак не ожидала бы от себя в 17 лет.

- Это лучшие показатели в сборной России?

- У нас в команде в основном все так стреляют. Сейчас, когда я вспоминаю себя 18-летней, то думаю, что могла выигрывать все и вся. Тогда я мало верила в себя.

- Кореянки, получается, вообще не мажут?

- На соревнованиях они показывают стрельбу за 340 баллов, а дома, наверное, и 350 выбивают. То есть, только 10 девяток могут себе позволить в серии из 36 выстрелов.

- Почему корейские лучницы – лучшие в мире?

- Количество выстрелов у них больше, тренеры с ними работают чаще. Мы шесть стрел перед соревнованиями отбираем, полагаясь на свои ощущения во время стрельбы, а кореянкам помогает тестировать стрелы специальный автомат.

ЦИТАТА «Имя Туяна – бурятское. Оно означает – лучик, первый луч солнца. Перед стрельбой я читаю буддийские молитвы (мантры). Так приучили мои родители и бабушка. Это успокаивает меня. Стрельба из лука — это очень больно. У профессиональных лучников постоянно болят локти, суставы, спина, горят пальцы». Туяна Дашидоржиева

«ТЕХНИКА СТРЕЛЬБЫ ВАЖНЕЕ ЗРЕНИЯ»

- Расстояние лучника до мишени 70 метров — это же ужас, как далеко. Зрению лучника позавидует горный орел?

- Не должен прицел доминировать в стрельбе из лука. Точность зависит от техники. Рекордсмен мира, трехкратный олимпийский чемпион (Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012) кореец Им Донг-Хью имел зрение «минус три», но стрелял без линз и без очков, и бил мировые рекорды.

- За счет чего?

- У нас много мелочей. Как пальцы поставил, как голову наклонил — два миллиметра в ту или другую сторону могут повлиять на точность. Повернул чуть руку, уперся в лук не той точкой. Напрягаться при стрельбе ни в коем случае нельзя, но и расслабляться тоже. У каждого лучника своя техника, многое зависит от конституции тела. У кого-то рука до конца не выпрямляется, кто-то не может загнуть себя так, чтобы «встать в плоскость». Главное в нашем деле – точно стрелять. Конечно, есть стандарт техники, который разработали корейцы, где расписали в книжке каждую мелочь, положение тела, его «геометрию». Мы стараемся приблизиться к этому стандарту.

- Но вас и так называют идеальным стрелком.

- Так говорят новички, которые смотрят на тебя, как на кумира. Я много вижу недостатков в своей стрельбе. И не только на видео. В основном ты ощущаешь эти недостатки. Бывает, выстрелил и понял, какую ошибку совершил. Можешь даже точно сказать, в какую сторону стрела улетит.

УРОКИ СВЕТЛАНЫ ЖИГЖИТОВОЙ

- Ваш тренер Светлана Жигжитова говорила: «спокойные по характеру ребята имеют гораздо больше шансов задержаться в стрельбе из лука». Это про вас?

- Да, я очень спокойный человек.

- Еще одна фраза Жигжитовой: «ребята сейчас какие-то другие и у них другие ценности, которые я не всегда понимаю. Бывает так, родители не могут позволить себе покупать ребенку новые стрелы, но при этом телефон у ребенка очень дорогой». Родители покупали вам дорогие стрелы или телефон?

- Мне нужны были стрелы, а не телефон, но средств у родителей не было.

Тренер мне очень помогла, давала в долг на инвентарь. Я расплатилась только спустя пару лет, когда стала получать зарплату. Тренер видела во мне потенциал, но на слово никто не верил, что в 13 лет я могу хорошо стрелять. Специалисты сомневались, стоит ли меня включать в сборную Забайкальского края. Мне нужно было, чтобы обо мне узнали в стране, для этого надо было ездить на соревнования. С деньгами на поездки мне помогали мои дедушки и бабушки. Семья у нас большая - все родственники одалживали.

- Когда Светлана Жигжитова впервые сказала, что у вас талант?

- Мне кажется, она видит потенциал совсем не во многих учениках, но в то же время не говорит им об этом. Первые два-три года занятий она и мне не говорила. По ребенку заметно, что для него важно: сотовый телефон или точная стрельба из лука.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Светлана Жигжитова (ЦСКА), личный тренер Дашидоржиевой: – Надеюсь, у Туяны еще три Олимпиады впереди.

«В ДЕТСТВЕ СПРАШИВАЛИ: «ТЫ ЦЕЛИТЬСЯ УСПЕВАЕШЬ?»

- Чем вас манили лук и стрелы?

- Мне понравилось побеждать. Проснулся спортивный азарт. Стрельба из лука - в первую очередь это моя реализация, благодаря ей показываю миру, кто я, какая я, свой темперамент, характер…

- Как можно стреляя из лука показать свой характер?

- Точная стрельба демонстрирует силу воли лучника. Кто-то в напряженный момент попадает в «десятку», кто-то не может. Всегда хотела, чтобы люди смотрели на меня и поражались: как она может так уверенно попадать в кульминационные моменты состязаний.

- Вы стреляете молниеносно…

- С 13 лет я очень быстро стреляла. Мне говорили: «Ты вообще целиться успеваешь?». Когда человек выпускает стрелу за стрелой, у него нет сомнений. Это моя фишка. Я люблю так стрелять. Правда, сейчас делаю это чуть медленнее, чем раньше. Мне кажется, это грубая ошибка - долго целиться между выстрелами. Когда я выхожу на линию, то уже настроена на все выстрелы, которые должны произойти.

- Лук ваш где?

- Дома, в Чите. На балу же я не стреляла. Зато в детстве ставила лук возле кровати, чуть ли не спать с ним ложилась. Мне так нравилось, что у меня есть свой собственный лук, пусть и для начинающих. Первый лук мне купили за 30 тыс. руб., потом за 40, потом за 50 тыс. Сейчас мой лук стоит примерно 250 тыс. руб., а с остальными запчастями - 300 тыс. Накануне Игр в Рио мне приобрел его ЦСКА, который я давно представляю. Лук хранится в кейсе, кейс под замком.

«С 70 МЕТРОВ МОГУ ПОПАСТЬ В МОНЕТУ»

- На расстоянии 70 метров вы можете попасть, как говорится, белке в глаз?

- С 70 метров могу попасть стрелой в монету, но, не с первого раза.

- А со ста метров?

- Раньше у мужчин лучников была дистанция 90 метров, я пробовала стрелять на такое расстояние — и тоже попадала в цель, правда не так кучно.

- Какой диаметр «десятки» на мишени в стрельбе из лука?

- 12 сантиметров.

- Чем хорошая стрела отличается от плохой?

- Во-первых, стрелы. Карбоновые стрелы могут попасть в деревяшку, после чего летят неточно. Наконечник стрелы может сломаться, перья рвутся - гнутся.

- День без стрельбы - и руки чешутся, так хочется стрелять?

- Мне нравится ощущение выстрела. Охота ощутить, как ты стреляешь всем телом, но не суставами. Потому что суставы болят. Представила, как стреляю, и заболело плечо. Когда натягиваю тетиву, у меня в правом плече хрустов пять-шесть происходит. Бывает, что поболит плечо, сделают массаж, физиопроцедуры — и все проходит. Думаю, это все потому, что когда я пришла во взрослую сборную, то резко начала много стрелять. Да и лук у меня самый тяжелый в нашей женской сборной.

- По весу?

- По натяжению тетивы. На моем луке она - 18,5 кг. Сделала МРТ — оказалось, там между суставами в плече какая-то жидкость скапливается после нагрузок. Сейчас травматолог, к которому я хочу обратиться, в командировке. Один раз на сборах - заболело плечо, не могла резко поднять руку. Дня три-четыре не брала в руки лук. Моя подруга в какой-то момент даже не смогла натягивать лук, после чего лежала в больнице и не стреляла четыре месяца. Мне повезло, что быстро вернулась в строй, потому что перед Олимпиадой были мысли: вдруг не смогу стрелять и всех подведу. Девчонкам в команде перед Рио я не говорила, что плечо сильно болит.

СТОП-ФРАЗА: «ЦЕЛИ НЕ МЕНЯЮТСЯ»

- Кто лидер в вашей команде, которая выиграла чемпионат мира и олимпийское серебро в Рио?

- Лидера нет как такового. Кто лучше подготовлен, тот идет первым стрелять. Первый обязан сделать хороший почин. Существует мнение, если первый номер попал, скажем, в «восьмерку», то и остальные члены команды туда направят стрелы. Поэтому, когда стреляешь первой - надо уверенно попасть в «десятку». В Рио первой стреляла я. Так решил тренер. Инна и Ксюша старше меня, но разница в возрасте во время общения с ними не чувствую. Понятное дело, что я еще студентка, а у них уже семьи, но все равно мы общаемся, можно сказать, как ровесницы.

- То есть, в вашей команде вы не на правах падчерицы?

- Нет. Считаю, что как только вошла в состав команды, то показала себя с сильной стороны, поэтому ко мне относятся хорошо и тренеры, и спортсмены.

- Когда во время соревнований кто-то из вас теряет уверенность в себе и мажет, мажет, мажет, какие действия предпринимают его подруги?

- Кого-то подбадривают: «Давай, вперед», а кого-то нужно просто не трогать — человек сам придет в норму. Нужно знать человека, как он ведет себя в стрессовых ситуациях. На Играх в Рио мы подготовили себя к стрессовой ситуации — у нас было стоп-фраза.

- Что за стоп-фраза?

- Как только замечали, что у кого-то глаза в тупик смотрят, начинали орать: «Цели не меняются», и обязательно били по ладошкам. Это возвращало в тонус. Раньше мы подбадривали друг друга разными словечками, а перед Рио Ксения Перова предложила использовать слова Президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Николаевича Ешеева. Это его коронная фраза.

- У других команд тоже есть стоп-фразы?

- Не знаю.

«О МАНИ ПАДМЕ ХУМ»

- Журналисты писали, что перед тем, как стрелять, вы читаете мантры…

- Да, я - буддистка. Репортеры меня спросили: читаю ли я мантры? Ответила: да. Потом читаю заголовок, что, дескать, только мантры мне и помогают… Да, помогают, но и в себя я верю.

- Какую мантру чаще всего повторяете?

- «О мани падме хум». Она притягивает все хорошее к человеку.

- Уверен, что не только мантры и «стоп-фраза» помогли российским лучницам выиграть чемпионат мира и серебро в Рио…

- Победа – это совокупность многих вещей. Это работа тренеров, спортсменов. Нам помогали добиться успеха специалисты инновационного центра, научная группа, психолог, врач, массажисты. Я не суеверный человек, но мне кажется, когда ты отдаешь людям больше тепла, доброты, помогаешь другим людям, часто говоришь «спасибо», тебе возвращается добро. Наш президент федерации говорит, что когда мелкие желание не исполняются, большое осуществится.

- Поясните.

- Запрещая себе маленькую радость - ты себя закаливаешь, и тогда большая радость придет к тебе. Допустим, хочется мне сейчас «посидеть» в сотовом телефоне, но ты говоришь себе: нет, не буду портить зрение, возьму телефон в руки через полчаса и лишь на пять минуточек. Или, допустим, идешь на тренировку и говоришь: «Я не буду пить воду».

- И три часа без воды?

- Три — три с половиной. На сборах – две тренировки. Первая с 9 утра до 13, потом обед, вторая - с 15 до 19. В таком режиме работаешь 4-5 дней, потом день отдыха. В Чите у меня одна тренировка в день и учеба в институте. Сначала я училась на психолога в Забайкальском государственном университете, сейчас перевелась на спортивный факультет. Четвертый курс.

- Где самые лучшие условия подготовки лучников в России?

- В Бронницах. Скоро будут строить лукодром в Чите и в Улан-Удэ.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

- После Игр в Рио вам улучшили жилищные условия, но зачем вам четырехкомнатная квартира в центре Читы, если вы там редко бываете?

- В этой квартире живут мама с папой и младший брат. Родители очень радуются, что у меня что-то получается, потому что в нашем роду не было известных людей. После того. Как мы выиграли серебро в Рио, папа ушел в другую комнату и заплакал. Я хочу, чтобы мои родители жили в достатке. На BMW X4, которую мне подарили после Рио, катается отец. Недавно я сама сдала на права, куплю автомобиль и буду ездить.

- Зачем вам еще один автомобиль? После Игр в Рио у вас есть машина, квартира, Чего еще желать?

- Я с родителями живу. Поэтому нужно две машины и две квартиры. Надо заработать еще на одну квартиру и машину заработать.

- Пусть будущий муж зарабатывает.

- Пусть это будет его собственность. Не хочу ни от кого зависеть.

- Как зовут брата?

- Пурбо. Ему девять лет. Меня, наверное, больше всех слушает. Многие говорят, у нас трогательные отношения. Жаль, что мы редко видимся. Стрелять Курго хочет из лука, но ему пока рано. Через год-два может быть. Соревнования более-менее серьезные начинаются с 13 лет, и важно, чтобы ребенок раньше времени не перегорел.

- Вы с братом знаете бурятский язык?

- Брат не знает, он вырос в городе, а я разговариваю с акцентом.

- Вероятно, знаете бурятский язык, потому что часто в детстве гостили у бабушек с дедушками в селе в Цаган-Челутае, где родились. Большое село?

- Человек 700, наверное, там проживает. Приехала после Олимпиады к своей родне - меня встречало все село. Был банкет, подавали буузы (позы) – это кушанье типа мантов. Я сама их могу лепить, да не помню, когда последний раз готовила.

ПУТЬ ЗОЛУШКИ

- Сейчас вы отдыхаете после сезона?

- Нет, тренируюсь, но не так усиленно, как на сборах. Даже натяжку лука слабее сделали. Сезон у нас начинается в конце января и длится до осени. Главный старт - чемпионат мира в октябре. Будут промежуточные соревнования, этапы Кубка мира.

- Как вам удалось из Золушки выйти в принцессы – взойти на олимпийский пьедестал?

- Для этого через многое пришлось пройти. На этом пути вокруг тебя много злости и зависти, возникнут проблемы со здоровьем. Но я надеюсь, что я справлюсь с трудностями, и поднимусь еще выше. Конечно, серебро на Олимпиаде — это что-то нереальное, но сейчас в моем возрасте, мне кажется, это просто ступень, через которую я переступила и иду дальше.

- Когда спортсмен добивается высот, зачастую забывает о работе… Рестораны, ночные клубы, презентации. Вас не манит гламурная жизнь?

- Нет. В моей жизни после Рио ничего не изменилось. Не стараюсь одеваться в супердорогих магазинах. Иногда приятно ощутить, конечно, что можешь себе позволить что-то красивое.

ПРО КОЛЬЦА, МУЗЕЙ И МОЗОЛИ

- Насколько сильны три ваших пальца правой руки, которыми вы натягиваете лук?

- Про силу сложно сказать, но они заметно толще, чем пальцы левой руки. Также у всех лучников есть специфические мозоли. Кто резко начинает стрелять больше обычного, у того мозоли кровоточат.

- Как боретесь с мозолями?

- Делаем ванночки, замачиваем пальцы в соляном растворе.

- Мне казалось, что лучница не может иметь красивые ногти...

- Слишком длинные мешают стрельбе, все время их подстригаю.

- Золотое кольцо, которое вам вручили на балу олимпийцев, будете снимать во время соревнований?

- Кольца мешают стрельбе. Буду дома его хранить.

- Музея вашего имени в Чите еще нет?

- Нет.

- Всю жизнь собираетесь провести в этом городе?

- Видно будет. Но он всегда будет мне родным.

- Чем вы интересуетесь кроме спорта?

- Человек я спортивный, к искусству не расположенный. Конечно, мне хотелось бы научиться играть на гитаре, на пианино. Думаю, когда появится свободное время, буду ходить на курсы иностранных языков. Стараюсь учить английский. С грамматикой у меня проблемы. Поначалу просто учила слова. Еще фильмы смотрю на английском.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Родилась 14 апреля 1996 года в селе Цаган-Челутай (Агинский Бурятский автономный округ, Россия) в семье Норпола и Жаргалмы Дашидоржиевых.



Через три года после рождения дочери родители переехали жить в Читу, где её отец, увлеченный стрельбой из лука. В Чите Туяна увлекалась танцами, гимнастикой. В 11 лет девочка была принята в спортивную школу, и стала заниматься стрельбой из лука под руководством известного тренера ЦСКА Светланы Батоевны Жигжитовой. Через два года Туяна выполнила норматив мастера спорта. В юниорскую сборную страны она попала в 13 лет, и через год уже поехала на свое первое первенство Европы. На международных соревнованиях дебютировала в 2010 году. В 2011 году на молодежном первенстве мира в Польше стала бронзовым призёром в команде, а через год выиграла серебро. В ее активе также бронза Универсиады-2015 в командном турнире. В 18 лет Туяна пробилась в основной состав сборной России.

В 2015 году на чемпионате мира в Копенгагене три россиянки Туяна Дашидоржиева (в 19 лет), Инна Степанова и Ксения Перова стали чемпионками мира в командных соревнованиях, при этом в полуфинале россиянки превзошли олимпийских чемпионок из Кореи, а в финале — представительниц Индии.

На Играх в Рио-де-Жанейро 7 августа 2016 года в центре города на Самбодроме российская команда лучниц - Дашидоржиева, Перова, Степанова - завоевала серебряную олимпийскую медаль. В четвертьфинале, где все решила дополнительная перестрелка, россиянки победили сборную Индии, в полуфинале – итальянок, а в финале уступили кореянкам.

Четыре года назад, без Дашидоржиевой, на Играх в Лондоне-2012 сборная России (Перова-Степанова-Кристина Тимофеева) заняла четвертое место в командных соревнованиях.

ПРИДАНОЕ ДЛЯ ТУЯНЫ

После Игр в Рио в правительстве Забайкальского края было принято решение о замене однокомнатной квартиры (57,3 кв. метра), принадлежавшей Туяне Дашидоржиевой, на четырехкомнатную квартиру (101 кв. м.) в центре Читы. Замена произведена без доплаты.

Белый внедорожник BMW X4 - был вручен лучнице от правительства РФ

2,7 млн руб. от правительства РФ

500 тыс руб. от правительства Забайкальского края

300 тысяч руб. от Агинского округа.

1,3 млн руб. от Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА)

ЦЕНА УСПЕХА

300 тысяч руб. – стоимость лука Туяны

20 тысяч руб. – стоимость набора из 12 стрел.

24 тысяч человек занимаются в России стрельбой из лука

500 выстрелов Туяна делает каждый день на двух тренировках во время сборов

18,5 кг – натяжение женского лука

27 кг - натяжение мужского лука