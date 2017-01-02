Самые жесткие и зрелищные драки КХЛ сезона 2016/17 (видео)

На время короткого перерыва в КХЛ «Советский спорт» представляет видеоподборку самых зрелищных кулачных поединков регулярного чемпионата с августа по декабрь.

Самые красивые шайбы КХЛ первой части сезона

Забавные и курьезные моменты КХЛ первой части сезона

10. Александр Матерухин («Динамо» Мн) vs Виталий Меньшиков («Сибирь»)

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин грубо сфолил на одном из лидеров «Сибири» Сергее Шумакове. За что и был мгновенно наказан защитником сибиряков Виталием Меньшиковым.





9. Евгений Тимкин («Металлург» Мг) vs Максим Тальбо («Локомотив»)

В матче между магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом» сначала отношения на льду попытались выяснить форвард «Магнитки» Ян Коварж и защитник ярославцев Михаил Пашнин. Затем в бой вступили нападающие Оскар Осала («Металлург») и Александр Кадейкин («Локомотив»). Кулачный поединок между форвардами Максимом Тальбо («Локомотив») и Евгением Тимкиным («Металлург») был третьим за вечер и оказался самым зрелищным.





8. Михаил Григорьев («Адмирал») vs Роб Клинкхаммер («Динамо» Мн)

Защитник Михаил Григорьев подрался в первом же матче за «Адмирал». Его соперником стал канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер.





7. Артем Чмыхов/Геннадий Столяров (ЦСКА) vs Горан Безина/Эдвин Хедберг («Медвешчак»)

Бой два на два: московские армейцы Артем Чмыхов и Геннадий Столяров не выдержали натиска своих оппонентов из хорватского «Медвешчака» Горана Безина и Эдвина Хедберга.





6. Найджел Доус («Барыс») vs Алексей Васильченко («Металлург» Нк)

Отличный обмен ударами в исполнении нападающего «Барыса» Найджела Доуса и защитника «Кузни» Алексея Васильченко.





5. Дмитрий Шуленин («Торпедо») vs Лукас Лессио («Медвешчак»)

Вряд ли защитник «Торпедо» Дмитрий Шуленин готовился к такому яростному напору канадского форварда «Медвешчака» Лукаса Лессио.





4. Евгений Артюхин («Сибирь») vs Валерий Ничушкин (ЦСКА)

Самый габаритный нападающий КХЛ Евгений Артюхин схватился с форвардом московских армейцев Валерия Ничушкина. Нападающий ЦСКА поначалу держался молодцом и даже повел было по очкам. Но опыт бойца позволил капитану сибиряков быстро перехватить инициативу. Несколько мощнейших ударов, с каждым разом все более точных… И победа нокаутом, в которой мало кто сомневался с самого начала боя.





3. Яков Рылов («Динамо» Мск) vs Грег Скотт (ЦСКА)

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА произошла драка между канадским форвардом армейцев Грегом Скоттом и защитником динамовцев Яковом Рыловым.





2. Тим Сестито («Динамо» Р) vs Максим Кондратьев («Амур»)

В Риге американский нападающий местного «Динамо» не оставил надежд на победу защитнику хабаровского «Амура» Максиму Кондратьеву.





1. Евгений Виксна («Металлург» Нк) vs Роман Савченко («Барыс»)

Защитники Виксна и Савченко устроили обмен колкостями, а затем решили перейти к более активным действиям и сошлись в рукопашной. Но успели обменяться лишь несколькими мощными ударами, после чего, по воле судей, отправились отдыхать на скамейку штрафников.