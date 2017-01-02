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Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ВИТСЕЛЬ ВСЕ-ТАКИ ПОКИДАЕТ «ЗЕНИТ»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель наконец-таки сделал свой выбор. Футболист продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации итальянских СМИ, в ближайшее время бельгиец подпишет личный четырехлетний и будет получать 18 миллионов евро в год.

– Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться, – признался Витсель в интервью Tuttosport.

«СПАРТАК» ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА БРАЗИЛЬСКОГО ЗАЩИТНИКА

Московский «Спартак» намерен усилить свою защитную линию, и заинтересован в покупке бразильского защитника Роберто Мойзеса. Об этом сообщает Yahoo Esportes Brasil.

21-летний футболист принадлежит «Коринтиансу», но прошлый сезон провел во втором бразильском чемпионате.

РОМУЛО ГОТОВ ПОКИНУТЬ РОССИЮ

Другой бразилец – полузащитник Ромуло так хочет уйти из «Спартака», что готов отказаться от денег, которые полагаются ему по контракту. Напомним, что его соглашение с красно-белыми действует до лета 2017 года.

Как сообщает Coluna do Flamengo, Ромуло уже практически договорился о контракте с «Фламенго», осталось лишь решить проблему с суммой трансфера. «Спартак» не готов отпустить бразильца бесплатно.

ДЖАМАЛУТДИНОВ УШЕЛ ИЗ «АНЖИ»

Воспитанник «Анжи» Тамирлан Джамалутдинов покидает клуб из Махачкалы. У 20-летнего футболиста закончился контракт, а новый он решил не подписывать. Видимо, юный игрок хочет просто-напросто играть, а в клубе из Дагестана шанс ему никто не предоставил. Джамалутдинов провел за основу всего лишь один матч.

ДЕВИЧ БОЛЬШЕ НЕ ИГРОК «РУБИНА»

Украинский нападающий Марко Девич покинул «Рубин» из-за окончания контракта. Футболиста уже отзаявили и, скорее всего, он продолжит карьеру в «Олимпике» из Донецка. За казанский клуб форвард выступал с 2014 года, провел 43 матча и забил 14 голов.

«РОСТОВ» ОТЗАЯВИЛ ЭЗАТОЛАХИ

«Ростов» исключил из своей заявки полузащитника Саида Эзатолахи. У 20-летнего иранца завершился контракта, а новый он пока что не подписал и взял время на раздумье. По информации «Советского спорта», на услуги талантливого опорника претендует ряд европейских клубов.

ЯНБАЕВ И ШИШКИН МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В «КРАСНОДАРЕ»

«Быки» могут усилиться футболистами московского «Локомотива». Как сообщает «Матч ТВ», «Краснодар» интересуется защитниками «железнодорожников» Ренатом Янбаевым и Романом Шишкиным. 

Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ

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