Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на
трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
ВИТСЕЛЬ ВСЕ-ТАКИ ПОКИДАЕТ «ЗЕНИТ»
Полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель наконец-таки сделал свой выбор. Футболист продолжит карьеру в
китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации итальянских СМИ, в
ближайшее время бельгиец подпишет личный четырехлетний и будет получать 18
миллионов евро в год.
– Это был трудный выбор,
потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как
«Ювентус», но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог
отказаться, – признался Витсель в интервью Tuttosport.
«СПАРТАК» ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА БРАЗИЛЬСКОГО ЗАЩИТНИКА
Московский «Спартак»
намерен усилить свою защитную линию, и заинтересован в покупке бразильского
защитника Роберто Мойзеса. Об этом сообщает Yahoo Esportes Brasil.
21-летний футболист
принадлежит «Коринтиансу», но прошлый сезон провел во втором бразильском
чемпионате.
РОМУЛО ГОТОВ ПОКИНУТЬ РОССИЮ
Другой бразилец –
полузащитник Ромуло так хочет уйти из «Спартака», что готов отказаться от
денег, которые полагаются ему по контракту. Напомним, что его соглашение с
красно-белыми действует до лета 2017 года.
Как сообщает Coluna do Flamengo,
Ромуло уже практически договорился о контракте с «Фламенго», осталось лишь
решить проблему с суммой трансфера. «Спартак» не готов отпустить бразильца
бесплатно.
ДЖАМАЛУТДИНОВ УШЕЛ ИЗ «АНЖИ»
Воспитанник «Анжи»
Тамирлан Джамалутдинов покидает клуб из Махачкалы. У 20-летнего футболиста
закончился контракт, а новый он решил не подписывать. Видимо, юный игрок хочет
просто-напросто играть, а в клубе из Дагестана шанс ему никто не предоставил.
Джамалутдинов провел за основу всего лишь один матч.
ДЕВИЧ БОЛЬШЕ НЕ ИГРОК «РУБИНА»
Украинский нападающий
Марко Девич покинул «Рубин» из-за окончания контракта. Футболиста уже отзаявили
и, скорее всего, он продолжит карьеру в «Олимпике» из Донецка. За казанский
клуб форвард выступал с 2014 года, провел 43 матча и забил 14 голов.
«РОСТОВ» ОТЗАЯВИЛ ЭЗАТОЛАХИ
«Ростов» исключил из
своей заявки полузащитника Саида Эзатолахи. У 20-летнего иранца завершился
контракта, а новый он пока что не подписал и взял время на раздумье. По
информации «Советского спорта», на услуги талантливого опорника претендует ряд
европейских клубов.
ЯНБАЕВ И ШИШКИН МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В «КРАСНОДАРЕ»
«Быки» могут усилиться футболистами московского «Локомотива». Как сообщает «Матч ТВ», «Краснодар» интересуется защитниками «железнодорожников» Ренатом Янбаевым и Романом Шишкиным.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ