Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»

Вместо лучшей команды Италии – новичок китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзань», с которым за недолгую историю уже случилось много любопытного.

Каннаваро вывел в Суперлигу за полгода

Главный, кого заполучил «Тяньцзинь» до Витселя – главный тренер Фабио Каннаваро. У итальянца уже было полгода китайского опыта в «Гуанчжоу Эвергранд»: он работал с ноября 2015-го по июнь 2015-го до Луиса Фелипе Сколари.

Из Саудовской Аравии обратно в Китай Фабио позвали в следующем июне: Вандерлей Люшембургу не мог выиграть семь матчей подряд, команда плелась на восьмом месте второго по силе дивизиона. А Каннаваро в итоге победил в лиге и вывел «Тяньцзинь» в Суперлигу – зимой от этой команды столько трансферного шума, потому что новичок элиты. В первой лиге три команды набрали одинаковое количество очков, но за счет личных встреч «Тяньцзинь» стал первым.

У самого Каннаваро контракт еще на два сезона, но, как говорят, с особым пунктом: «Тяньцзинь» не станет удерживать молодого Дона Фабио, если его позовут тренировать сборную Италии.

Фото ФК «Тяньцзинь Цюаньцзань»

Будет зажигать парень, которого открыл Луческу

Главной звездой «Тяньцзинь» перед Витселем был бразилец Жадсон – парень, которого 11 лет назад из Южной Америки в Донецк привез Мирча Луческу. Летом 2011-го он был близок к лондонскому «Арсеналу», но в итоге вернулся в Бразилию, а в январе 2016-го вспорхнул и перелетел на выгодное предложение из Китая – когда тебе 32 года, а карьера вот-вот зачахнет, такой поворот вполне логичен. В первой лиге он успел сыграть всего пять матчей – но забил в них шесть раз. Настоящий звездный график.

Победный сезон первой лиги за «Тяньцзинь» провел Луис Фабиано – он еще старше, ему 36. Но 22 мяча за год неплохо молодят его в глазах любого. Правда, к Суперлиге Каннаваро готовится без него: контракт закончился, новый подписывать не стали. У Жадсона остался бразильский друг Жеуванио – но это вариант гораздо скромнее: в Европе никогда не играл, за прошлый сезон забил всего 9.



Луис Фабиано и Жадсон на тренировке «Тяньцзинь Цюаньцзань». Фото 90min.com

Живут на деньги медицинского гиганта

С лета 2015-го в «Тяньцзинь» вкладывает Quanjian Natural Medicine – обширная медицинская группа компаний. В корпорацию входят исследовательские институты, госпиталь, производство природных медпрепаратов и косметики плюс многое другое. Quanjian – «Цюаньцзянь» если кириллицей – с того момента вторая часть названия команды. Гугл-переводчик именует ее «Право на здоровье» как раз из-за прямого перевода имени медицинского спонсора.

Управлял клубом главный форвард Китая

До больших денег крупной корпорации «Тяньцзинем» рулил лучший нападающий в истории китайского футбола Хао Хайдун. Он забил под 80 мячей за самую крутую команду начала 2000-х «Далянь», еще 30 с лишним за сборную Китая. С ним китайцы вышли на свой единственный чемпионат мира – в Японию и Южную Корею. В 2004-м Хайдун стал играющим тренером «Даляня» – правда, потом продолжил игровую карьеру. В 2007-м он стал генменеджером в «Тяньцзинь» и работал, пока команду не накрыло денежным потоком.

Самый дорогой китаец в нынешнем составе – полузащитник Сун Ке, он периодически забивает даже за сборную. Правда, стоит смешные по мировым меркам 375 тысяч евро.

Кстати, за «Тяньцзинь» до Витселя уже играли двое с российским прошлым: эстонец Таави Ряхн уехал туда из калининградской «Балтики» в 2011-м. Алушпа Брева из Сьерра-Леоне попал в этот китайский клуб в то же время, а в нашей первой лиге он мелькнул в сезоне-2006 за пятигорский «Машук-КМВ».

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Удобно ездить в гости к Халку в Шанхай

В городе Тяньцзинь две большие футбольные команды – почти Турин. Но Витсель перешел в ту, что пока скромнее. «Тяньцзинь Тэда» за 50 лет только три сезона провел вне высшего дивизиона и два раза побеждал. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» образовали только в 2006-м, и это первый выход команды в элиту. В первой лиге на 30-тысячном стадионе новая команда Витселя собирала 12, в Суперлиге должна быть серьезная прибавка.

В Тяньцзине живет больше 15 миллионов человек, это четвертый по численности город Китая. До лидера – Шанхая, куда летом переселился Халк – 9 миллионов. Между Халком и Витселем будет четыре часа по скоростной железной дороге или два – на самолете. В гости друг к другу ездить вполне удобно.

Переплатили в 26 раз и приготовили 80 миллионов для «Челси»

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», кроме Витселя уже купил корейца Квон Кен-вона – он будет азиатским легионером. За Квона заплатили 10,5 миллионов евро: судя по Transfermarkt, заплатили в 26 раз больше его трансферной стоимости.

Но сумма не такая уж внушительная, если «Тяньцзинь» и правда собирается тратить 80 миллионов евро на Диего Косту. Этой зимой «Фиорентина» уже отказалась продавать им форварда Николу Калинича за 40 миллионов. А еще, говорят, новой команде Витселя был интересен Эвер Банега за 15 – но после прихода Витселя он скорее всего не понадобится.

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