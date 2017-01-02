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Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»
Источник: ФК «Зенит»

Вместо лучшей команды Италии – новичок китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзань», с которым за недолгую историю уже случилось много любопытного.

Каннаваро вывел в Суперлигу за полгода

Главный, кого заполучил «Тяньцзинь» до Витселя – главный тренер Фабио Каннаваро. У итальянца уже было полгода китайского опыта в «Гуанчжоу Эвергранд»: он работал с ноября 2015-го по июнь 2015-го до Луиса Фелипе Сколари.

Из Саудовской Аравии обратно в Китай Фабио позвали в следующем июне: Вандерлей Люшембургу не мог выиграть семь матчей подряд, команда плелась на восьмом месте второго по силе дивизиона. А Каннаваро в итоге победил в лиге и вывел «Тяньцзинь» в Суперлигу – зимой от этой команды столько трансферного шума, потому что новичок элиты. В первой лиге три команды набрали одинаковое количество очков, но за счет личных встреч «Тяньцзинь» стал первым.

У самого Каннаваро контракт еще на два сезона, но, как говорят, с особым пунктом: «Тяньцзинь» не станет удерживать молодого Дона Фабио, если его позовут тренировать сборную Италии.

Фото ФК «Тяньцзинь Цюаньцзань»
Фото ФК «Тяньцзинь Цюаньцзань»

Будет зажигать парень, которого открыл Луческу

Главной звездой «Тяньцзинь» перед Витселем был бразилец Жадсон – парень, которого 11 лет назад из Южной Америки в Донецк привез Мирча Луческу. Летом 2011-го он был близок к лондонскому «Арсеналу», но в итоге вернулся в Бразилию, а в январе 2016-го вспорхнул и перелетел на выгодное предложение из Китая – когда тебе 32 года, а карьера вот-вот зачахнет, такой поворот вполне логичен. В первой лиге он успел сыграть всего пять матчей – но забил в них шесть раз. Настоящий звездный график.

Победный сезон первой лиги за «Тяньцзинь» провел Луис Фабиано – он еще старше, ему 36. Но 22 мяча за год неплохо молодят его в глазах любого. Правда, к Суперлиге Каннаваро готовится без него: контракт закончился, новый подписывать не стали. У Жадсона остался бразильский друг Жеуванио – но это вариант гораздо скромнее: в Европе никогда не играл, за прошлый сезон забил всего 9.


Луис Фабиано и Жадсон на тренировке «Тяньцзинь Цюаньцзань». Фото 90min.com

Живут на деньги медицинского гиганта

С лета 2015-го в «Тяньцзинь» вкладывает Quanjian Natural Medicine – обширная медицинская группа компаний. В корпорацию входят исследовательские институты, госпиталь, производство природных медпрепаратов и косметики плюс многое другое. Quanjian – «Цюаньцзянь» если кириллицей – с того момента вторая часть названия команды. Гугл-переводчик именует ее «Право на здоровье» как раз из-за прямого перевода имени медицинского спонсора.

Управлял клубом главный форвард Китая

До больших денег крупной корпорации «Тяньцзинем» рулил лучший нападающий в истории китайского футбола Хао Хайдун. Он забил под 80 мячей за самую крутую команду начала 2000-х «Далянь», еще 30 с лишним за сборную Китая. С ним китайцы вышли на свой единственный чемпионат мира – в Японию и Южную Корею. В 2004-м Хайдун стал играющим тренером «Даляня» – правда, потом продолжил игровую карьеру. В 2007-м он стал генменеджером в «Тяньцзинь» и работал, пока команду не накрыло денежным потоком.

Самый дорогой китаец в нынешнем составе – полузащитник Сун Ке, он периодически забивает даже за сборную. Правда, стоит смешные по мировым меркам 375 тысяч евро.

Кстати, за «Тяньцзинь» до Витселя уже играли двое с российским прошлым: эстонец Таави Ряхн уехал туда из калининградской «Балтики» в 2011-м. Алушпа Брева из Сьерра-Леоне попал в этот китайский клуб в то же время, а в нашей первой лиге он мелькнул в сезоне-2006 за пятигорский «Машук-КМВ».

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Удобно ездить в гости к Халку в Шанхай

В городе Тяньцзинь две большие футбольные команды – почти Турин. Но Витсель перешел в ту, что пока скромнее. «Тяньцзинь Тэда» за 50 лет только три сезона провел вне высшего дивизиона и два раза побеждал. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» образовали только в 2006-м, и это первый выход команды в элиту. В первой лиге на 30-тысячном стадионе новая команда Витселя собирала 12, в Суперлиге должна быть серьезная прибавка.

В Тяньцзине живет больше 15 миллионов человек, это четвертый по численности город Китая. До лидера – Шанхая, куда летом переселился Халк – 9 миллионов. Между Халком и Витселем будет четыре часа по скоростной железной дороге или два – на самолете. В гости друг к другу ездить вполне удобно.

Переплатили в 26 раз и приготовили 80 миллионов для «Челси»

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», кроме Витселя уже купил корейца Квон Кен-вона – он будет азиатским легионером. За Квона заплатили 10,5 миллионов евро: судя по Transfermarkt, заплатили в 26 раз больше его трансферной стоимости.

Но сумма не такая уж внушительная, если «Тяньцзинь» и правда собирается тратить 80 миллионов евро на Диего Косту. Этой зимой «Фиорентина» уже отказалась продавать им форварда Николу Калинича за 40 миллионов. А еще, говорят, новой команде Витселя был интересен Эвер Банега за 15 – но после прихода Витселя он скорее всего не понадобится.

Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из Шанхая

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