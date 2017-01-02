Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»
Вместо лучшей команды Италии – новичок китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзань», с которым за недолгую историю уже случилось много любопытного.
Каннаваро вывел в Суперлигу за полгода
Главный, кого заполучил «Тяньцзинь» до Витселя – главный
тренер Фабио Каннаваро. У итальянца уже было полгода китайского опыта в «Гуанчжоу
Эвергранд»: он работал с ноября 2015-го по июнь 2015-го до Луиса Фелипе Сколари.
Из Саудовской Аравии обратно в Китай Фабио позвали в следующем
июне: Вандерлей Люшембургу не мог выиграть семь матчей подряд, команда плелась на
восьмом месте второго по силе дивизиона. А Каннаваро в итоге победил в лиге и
вывел «Тяньцзинь» в Суперлигу – зимой от этой команды столько трансферного
шума, потому что новичок элиты. В первой лиге три команды набрали одинаковое
количество очков, но за счет личных встреч «Тяньцзинь» стал первым.
У самого Каннаваро контракт еще на два сезона, но, как говорят, с особым пунктом: «Тяньцзинь» не станет удерживать молодого Дона Фабио, если его позовут тренировать сборную Италии.
Будет зажигать парень, которого открыл Луческу
Главной звездой «Тяньцзинь» перед Витселем был
бразилец Жадсон – парень, которого 11 лет назад из Южной Америки в Донецк привез
Мирча Луческу. Летом 2011-го он был близок к лондонскому «Арсеналу», но в итоге
вернулся в Бразилию, а в январе 2016-го вспорхнул и перелетел на выгодное
предложение из Китая – когда тебе 32 года, а карьера вот-вот зачахнет, такой
поворот вполне логичен. В первой лиге он успел сыграть всего пять матчей – но
забил в них шесть раз. Настоящий звездный график.
Победный сезон первой лиги за «Тяньцзинь» провел Луис Фабиано – он еще старше, ему 36. Но 22 мяча за год неплохо молодят его в глазах любого. Правда, к Суперлиге Каннаваро готовится без него: контракт закончился, новый подписывать не стали. У Жадсона остался бразильский друг Жеуванио – но это вариант гораздо скромнее: в Европе никогда не играл, за прошлый сезон забил всего 9.
Луис Фабиано и Жадсон на тренировке «Тяньцзинь Цюаньцзань». Фото 90min.com
Живут на деньги медицинского гиганта
С лета 2015-го в «Тяньцзинь» вкладывает Quanjian Natural Medicine – обширная
медицинская группа компаний. В корпорацию входят исследовательские институты, госпиталь,
производство природных медпрепаратов и косметики плюс многое другое. Quanjian –
«Цюаньцзянь» если кириллицей – с того момента вторая часть названия команды. Гугл-переводчик
именует ее «Право на здоровье» как раз из-за прямого перевода имени
медицинского спонсора.
Управлял клубом главный форвард Китая
До больших денег крупной корпорации «Тяньцзинем» рулил
лучший нападающий в истории китайского футбола Хао Хайдун. Он забил под 80
мячей за самую крутую команду начала 2000-х «Далянь», еще 30 с лишним за
сборную Китая. С ним китайцы вышли на свой единственный чемпионат мира – в Японию
и Южную Корею. В 2004-м Хайдун стал играющим тренером «Даляня» – правда, потом продолжил
игровую карьеру. В 2007-м он стал генменеджером в «Тяньцзинь» и работал, пока команду
не накрыло денежным потоком.
Самый дорогой китаец в нынешнем составе – полузащитник
Сун Ке, он периодически забивает даже за сборную. Правда, стоит смешные по
мировым меркам 375 тысяч евро.
Кстати, за «Тяньцзинь» до Витселя уже играли двое с российским прошлым: эстонец Таави Ряхн уехал туда из калининградской «Балтики» в 2011-м. Алушпа Брева из Сьерра-Леоне попал в этот китайский клуб в то же время, а в нашей первой лиге он мелькнул в сезоне-2006 за пятигорский «Машук-КМВ».
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Удобно ездить в гости к Халку в Шанхай
В городе Тяньцзинь две большие футбольные команды –
почти Турин. Но Витсель перешел в ту, что пока скромнее. «Тяньцзинь Тэда» за 50
лет только три сезона провел вне высшего дивизиона и два раза побеждал. «Тяньцзинь
Цюаньцзянь» образовали только в 2006-м, и это первый выход команды в элиту. В
первой лиге на 30-тысячном стадионе новая команда Витселя собирала 12, в Суперлиге
должна быть серьезная прибавка.
В Тяньцзине живет больше 15 миллионов человек, это
четвертый по численности город Китая. До лидера – Шанхая, куда летом переселился
Халк – 9 миллионов. Между Халком и Витселем будет четыре часа по скоростной железной
дороге или два – на самолете. В гости друг к другу ездить вполне удобно.
Переплатили в 26 раз и приготовили 80 миллионов для «Челси»
«Тяньцзинь Цюаньцзянь», кроме Витселя уже купил
корейца Квон Кен-вона – он будет азиатским легионером. За Квона заплатили 10,5
миллионов евро: судя по Transfermarkt,
заплатили в 26 раз больше его трансферной стоимости.
Но сумма не такая уж внушительная, если «Тяньцзинь» и правда собирается тратить 80 миллионов евро на Диего Косту. Этой зимой «Фиорентина» уже отказалась продавать им форварда Николу Калинича за 40 миллионов. А еще, говорят, новой команде Витселя был интересен Эвер Банега за 15 – но после прихода Витселя он скорее всего не понадобится.