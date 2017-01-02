«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день

Сегодня стартует ралли-рейд «Дакар-2017». Поломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой команды

Не успела закончиться официальная церемония представления команд в столице Парагвае, городе Асунсьон, , как в отеле Exelsior, ставшем на несколько дней штабом для команды «КАМАЗ-мастер», Владимир Чагин открывал последнее собрание перед стартом гонки.

Особенность первого этапа «Дакара-2017» в том, что он пройдет по территории двух стран. Хоть Парагвай официально и принимает ралли-рейд, на деле в этой стране пройдет лишь старт и один короткий спецучасток. Финиш первого этапа и бивуак будут располагаться на территории Аргентины, в городке Ресистенсия, что на русский язык переводится как «сопротивление».

«Сервисные автомобили уедут в сторону бивуака намного раньше «боевых» экипажей. К тому моменту, когда все начнется, они уже пересекут границу. Если что-то произойдет, возвращаться придется на общих основаниях – с прохождением границы и всеми формальностями. Поэтому, как вы понимаете, машины ломать нельзя!» - предупредил Владимир Геннадьевич на общем собрании.

Дело в том, что участники ралли-рейда достаточно своеобразно проходят процедуру пересечения границы. Чтобы во время гонки не задерживать ее участников, все штампы в паспортах ставятся заранее – на день раньше того момента, когда человек действительно пересекает границу. Вот и получается, что команда «КАМАЗ-мастер» в полном составе находится на территории Парагвая, тогда как по бумагам они уже давно пересекли границу с Аргентиной.

Проблем, правда, от первого этапа никто не ждет. Ожидается. Что это будет далеко не самый сложный бросок на 454 километра с самым коротким за всю гонку спецучастком, когда автомобили будут передвигаться не по дорогам общественного пользования – всего 39 километров. Так что к нему можно относиться больше, как к разминке перед боем, которая должна слегка сбить предстартовое волнение.

Настраиваются гонщики, правда, на этот участок, как на любой другой – профессиональная привычка. Да и, как мы уже поняли, ошибка на этих 39-ти километрах может стоить итогового подиума, если сервисная бригада не успеет вовремя оказать помощь своему экипажу.