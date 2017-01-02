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Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как проводят отпуск игроки «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Дзюба в метро, Юсупов в бане, а Тимощук в Петербурге. «Советский спорт» изучил социальные сети футболистов «Зенита» и их родственников.

Аксель Витсель не только вел активные переговоры с китайцами, но и не забывал веселиться c друзьями, женой и ребенком.

😚❤ #2017 #happynewyear

Фото опубликовано Axel Witsel (@axelwitsel28)

2016-й по признанию Александра Кержакова получился удачным.

В принципе, форвард прав: вернулся в родной клуб, а еще супруга Милана ждет ребенка, можно и посплетничать. 

В семье Новосельцевых детей пока нет, поэтому супруги наслаждаются компанией друг друга: 2016-й они закончили поездкой в Париж.

Amour 💖 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева #Париж

Видео опубликовано Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina)

Юрий Жирков также встречал праздники в кругу семьи.

С наступающим вас 🎉🎊🎄дорогие ❤️

Фото опубликовано Инна Жиркова (@innazhirkova)

Не отставал и Юрий Лодыгин.

С Новым Годом!!!Καλη Χρόνια!!!Happy new year!!!

Фото опубликовано Yury Lodygin (@lodygin1)

А Вукашин Йованович, у которого пока не получается закрепиться в основном составе «Зенита», отмечал с друзьями. Причем на сербской вечеринке они нашли машину времени (внимание на шарики в правом углу).

Srecna nova godina svima 😘😘😘🔴⚪️🔴⚪️🔴

Фото опубликовано Vukasin Jovanovic (@vukasinjovanovic30)

Вечеринка была и у Доменико Кришито, но исключительно семейная.

Family!!!!

Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691)

Артем Дзюба никакими праздничными фотографиями не порадовал, зато прокатился в московском метро.

Хави Гарсия шапку Деда Мороза не надевал, но успел с ним сфотографироваться.

Ho ho ho!!!! Llegó en barco, pero llegó!! 😍😍😍 #navidad #

Фото опубликовано Javi Garcia (@javigarcia_6)

Роберт Мак оказался вдали от праздничной суеты, уехав со своей женой в Италию на горнолыжный курорт.

Happy new year #bestholiday #dolomites🏔

Фото опубликовано Saint-Petersburg/Bratislava (@zuzkamak)

А Артур Юсупов выбрал не холод, а жару. По старой советской традиции он с друзьями пошел в баню. 

Тепло не только в бане, но и на Мальдивах, куда отправился вместе с семьей Мигель Данни. Скорее всего, это последняя путешествие семьи в нынешнем составе: супруга Мигеля ждет еще одного ребенка. 

Our princess 👸🏼 is growing 😘😍❤️👨‍👩‍👦‍👦👸🏼

Фото опубликовано Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

А дети Мигеля приняли участие в турнире по бадминтону и даже заняли второе место. 

Second place,well done guys congratulations 🏅🏸🏆

Фото опубликовано Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

Александр Кокорин в бадминтон не играл, да и в Монако не был, а всего лишь в Сингапуре. Хотя на Новый год без шампанского не обошлось. 

С Наступающим😘🙏🏼❤🎄🎉🎅🏽🎁🎊#сновымгодом #2017

Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova)

Привыкает к хорошей жизни и новичок «Зенита» Андрей Лунев, который вместе с супругой улетел в Дубаи.

Футболисты «Зенита» уезжают из Петербурга, а бывшие игроки в него возвращаются.

👆🏾👆🏾

Фото опубликовано Ramil Sheydaev (@ramaa15)

Рамиль Шейдаев, у которого не задалось в Турции, в Петербурге поужинал с Анатолием Тимощуком. Похоже, бывший игрок «Кайрата» праздновал Новый год в Петербурге, что только добавляет слухов о его возможном возвращении в «Зенит» в качестве одного из тренеров. 

🎅🌲⛄️ З Новим роком! С Новым годом! Happy New Year! #timostyle #HNY2017

Фото опубликовано Anatoliy Tymoshchuk (@power4timo)

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