Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как проводят отпуск игроки «Зенита»

Дзюба в метро, Юсупов в бане, а Тимощук в Петербурге. «Советский спорт» изучил социальные сети футболистов «Зенита» и их родственников.



Аксель Витсель не только вел активные переговоры с китайцами, но и не забывал веселиться c друзьями, женой и ребенком.

😚❤ #2017 #happynewyear Фото опубликовано Axel Witsel (@axelwitsel28) Дек 31 2016 в 2:12 PST

2016-й по признанию Александра Кержакова получился удачным.

В принципе, форвард прав: вернулся в родной клуб, а еще супруга Милана ждет ребенка, можно и посплетничать.

Чем вообще можно заняться вечером 1-го января - мы,например,сплетничаем и едим конфеты 😂🍭🎄 Фото опубликовано Kerzhakova Milana💍👼🏻 (@milana_kerzhakova) Янв 2 2017 в 3:17 PST

В семье Новосельцевых детей пока нет, поэтому супруги наслаждаются компанией друг друга: 2016-й они закончили поездкой в Париж.

Amour 💖 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева #Париж Видео опубликовано Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina) Дек 28 2016 в 4:08 PST

Юрий Жирков также встречал праздники в кругу семьи.

С наступающим вас 🎉🎊🎄дорогие ❤️ Фото опубликовано Инна Жиркова (@innazhirkova) Дек 29 2016 в 7:50 PST

Не отставал и Юрий Лодыгин.

С Новым Годом!!!Καλη Χρόνια!!!Happy new year!!! Фото опубликовано Yury Lodygin (@lodygin1) Дек 31 2016 в 3:28 PST

А Вукашин Йованович, у которого пока не получается закрепиться в основном составе «Зенита», отмечал с друзьями. Причем на сербской вечеринке они нашли машину времени (внимание на шарики в правом углу).

Srecna nova godina svima 😘😘😘🔴⚪️🔴⚪️🔴 Фото опубликовано Vukasin Jovanovic (@vukasinjovanovic30) Дек 31 2016 в 4:04 PST

Вечеринка была и у Доменико Кришито, но исключительно семейная.

Family!!!! Фото опубликовано Domenico criscito (@domenico8691) Дек 30 2016 в 11:30 PST

Артем Дзюба никакими праздничными фотографиями не порадовал, зато прокатился в московском метро.

Продолжаем ...... следующие фавориты - "метро" парни - вы лучшие 👌👍 🎅🏽🎅🏽🎅🏽🎅🏽 #Дзюбавметро #новогоднийДзюба Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Дек 28 2016 в 11:08 PST

Хави Гарсия шапку Деда Мороза не надевал, но успел с ним сфотографироваться.

Ho ho ho!!!! Llegó en barco, pero llegó!! 😍😍😍 #navidad # Фото опубликовано Javi Garcia (@javigarcia_6) Дек 25 2016 в 4:38 PST

Роберт Мак оказался вдали от праздничной суеты, уехав со своей женой в Италию на горнолыжный курорт.

Happy new year #bestholiday #dolomites🏔 Фото опубликовано Saint-Petersburg/Bratislava (@zuzkamak) Янв 1 2017 в 4:51 PST

А Артур Юсупов выбрал не холод, а жару. По старой советской традиции он с друзьями пошел в баню.

Не изменяем традициям 🍃☘🌲всех с наступающим 🎄🎄🎄 #летимвпитернаулицустроителей Фото опубликовано Артур Юсупов (@jusup8) Дек 31 2016 в 6:00 PST

Тепло не только в бане, но и на Мальдивах, куда отправился вместе с семьей Мигель Данни. Скорее всего, это последняя путешествие семьи в нынешнем составе: супруга Мигеля ждет еще одного ребенка.

Our princess 👸🏼 is growing 😘😍❤️👨‍👩‍👦‍👦👸🏼 Фото опубликовано Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Янв 2 2017 в 12:36 PST

А дети Мигеля приняли участие в турнире по бадминтону и даже заняли второе место.

Second place,well done guys congratulations 🏅🏸🏆 Фото опубликовано Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Дек 25 2016 в 3:32 PST

Александр Кокорин в бадминтон не играл, да и в Монако не был, а всего лишь в Сингапуре. Хотя на Новый год без шампанского не обошлось.

С Наступающим😘🙏🏼❤🎄🎉🎅🏽🎁🎊#сновымгодом #2017 Фото опубликовано Daria Valitova (@dariavalitova) Дек 31 2016 в 11:03 PST

Привыкает к хорошей жизни и новичок «Зенита» Андрей Лунев, который вместе с супругой улетел в Дубаи.

✨Поздравляем всех с Новым годом от нашей семьи с самого сердца Дубая!🎉✨❤ Счастья, здоровья, мира и любви в ваши дома😌 Фото опубликовано Diana Luneva ☪ (Safarova) (@diana_safari) Янв 1 2017 в 6:44 PST

Футболисты «Зенита» уезжают из Петербурга, а бывшие игроки в него возвращаются.

👆🏾👆🏾 Фото опубликовано Ramil Sheydaev (@ramaa15) Янв 1 2017 в 10:41 PST

Рамиль Шейдаев, у которого не задалось в Турции, в Петербурге поужинал с Анатолием Тимощуком. Похоже, бывший игрок «Кайрата» праздновал Новый год в Петербурге, что только добавляет слухов о его возможном возвращении в «Зенит» в качестве одного из тренеров.