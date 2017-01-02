Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как проводят отпуск игроки «Зенита»
Дзюба в метро, Юсупов в бане, а Тимощук в Петербурге. «Советский спорт» изучил социальные сети футболистов «Зенита» и их родственников.
Аксель Витсель не только вел активные переговоры с китайцами, но и не забывал веселиться c друзьями, женой и ребенком.
2016-й по признанию Александра Кержакова получился удачным.
Вот и заканчивается этот непростой,но очень плодотворный год. Хотя для меня его,в общем и целом,можно назвать удачным. Хочу пожелать каждому счастья - семейного,профессионального,душевного - важно ко всему прийти вовремя. Спасибо за вашу поддержку в этом и,надеюсь,в Новом Году. Всех с праздником! #АК11 #новыйгод #праздник #поздравления #happynewyear #2017
В принципе, форвард прав: вернулся в родной клуб, а еще супруга Милана ждет ребенка, можно и посплетничать.
В семье Новосельцевых детей пока нет, поэтому супруги наслаждаются компанией друг друга: 2016-й они закончили поездкой в Париж.
Юрий Жирков также встречал праздники в кругу семьи.
Не отставал и Юрий Лодыгин.
А Вукашин Йованович, у которого пока не получается закрепиться в основном составе «Зенита», отмечал с друзьями. Причем на сербской вечеринке они нашли машину времени (внимание на шарики в правом углу).
Вечеринка была и у Доменико Кришито, но исключительно семейная.
Артем Дзюба никакими праздничными фотографиями не порадовал, зато прокатился в московском метро.
Хави Гарсия шапку Деда Мороза не надевал, но успел с ним сфотографироваться.
Роберт Мак оказался вдали от праздничной суеты, уехав со своей женой в Италию на горнолыжный курорт.
А Артур Юсупов выбрал не холод, а жару. По старой советской традиции он с друзьями пошел в баню.
Тепло не только в бане, но и на Мальдивах, куда отправился вместе с семьей Мигель Данни. Скорее всего, это последняя путешествие семьи в нынешнем составе: супруга Мигеля ждет еще одного ребенка.
А дети Мигеля приняли участие в турнире по бадминтону и даже заняли второе место.
Александр Кокорин в бадминтон не играл, да и в Монако не был, а всего лишь в Сингапуре. Хотя на Новый год без шампанского не обошлось.
Привыкает к хорошей жизни и новичок «Зенита» Андрей Лунев, который вместе с супругой улетел в Дубаи.
Футболисты «Зенита» уезжают из Петербурга, а бывшие игроки в него возвращаются.
Рамиль Шейдаев, у которого не задалось в Турции, в Петербурге поужинал с Анатолием Тимощуком. Похоже, бывший игрок «Кайрата» праздновал Новый год в Петербурге, что только добавляет слухов о его возможном возвращении в «Зенит» в качестве одного из тренеров.