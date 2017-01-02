Смолов отметил Новый год у Абрамовича – на самой элитной вечеринке мира

История не о деньгах Федора Смолова, а про стремление лучшего российского форварда к элите во всем.

Как и у Жени Лукашина, у Романа Абрамовича есть новогодняя традиция. Только миллиардер и владелец «Челси» не ходит с друзьями в баню, а устраивает крутую вечеринку на собственном острове Сен-Барт в Карибском море. Сюда традиционно приезжают самые богатые и известные люди мира, о ней пишут в топовых деловых изданиях. Например, попасть на Сен-Барт можно только на яхте или на частном самолете.

2017-й бизнесмены и звезды встречали под музыку группы The Killers. А для тех, кто постарше, на сцену вышел еще и Пол Маккартни. Вместе с солистом Killers Брэндоном Флауэрсом он спел песню «Битлз» Helter Skelter.

McCartney And The Killers Bringing it all in!! Epic Night! 🤘🏻⚡️ #2017 #Abromovich #PaulMcCartney #TheKillers Видео опубликовано Morris Mishan (@mish1101) Янв 1 2017 в 5:56 PST

Приватный концерт слушали, например, успешный бизнесмен и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев, миллиардеры Леонард Блаватник и Фархад Ахмедов, экс-президент «Сибнефти» Евгений Швидлер, член совета директоров РЖД Василий Сидоров. Присутствовали и звезды шоу-бизнеса: модель Изабель Гулар, актер Джек Джилленхол, актриса Джанет Монтгомери, дизайнер Марк Джекобс. В очередной раз на остров приехал внук Бориса Ельцина – тоже Борис Ельцин. Концертный зал небольшой, но полный успешных и известных людей.

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Среди гостей довольно неожиданно оказался футболист сборной России Федор Смолов: в своем инстаграме он выложил фотографию на фоне солиста The Killers. Можно было бы и пройти мимо – мало ли, где выступает известная американская группа. Но только вот их концерты сейчас проходят действительно редко.

Феденька и The Killers желают всем классного 2017🔝👏🏼🇷🇺#mrbrightside2016 Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 31 2016 в 10:18 PST

Федор отдыхает на Карибском море с другом Александром Карамушко – они играли вместе еще в школе «Мастер-Сатурн». На следующий день после Нового года Федор Смолов все еще на Сен-Барте: упражняется в прыжках в воду со скалы.

Лёгкий dive,как вы любите!) #сновымгодом#fuckingloveit#бимбатакая Видео опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 2 2017 в 3:19 PST

«Как встретишь, так и проведешь» – вполне может быть, Смолов решил именно так. Федор тянется к лучшей компании, к элите во всем: не только на поле, но и в жизни. С таким подходом этот парень точно не поедет в Китай.

Верим, что в 2017-м у Смолова получится войти и в топовую футбольную тусовку.

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