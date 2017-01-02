Евгений Ловчев: Когда уходят такие люди, как Царев, мир становится другим
Обозреватель «Советского
спорта» вспоминает легендарного советского футболиста Виктора Царева, ушедшего
из жизни на 86-м году.
– Что я могу сказать… Это легенда, и я счастлив, что мне довелось быть с ним
знакомым. Царев был из того великого поколения, не только динамовцев, но и
других, которые ковали славу нашему футболу, сделали его большой и заметной
силой на международной арене – он, Ильин, Исаев, Бубукин, Симонян. Они выиграли
Олимпиаду-1956, Кубок Европы-1960, были вторыми в Европе в 1964 году, заняли четвертое место на чемпионате мира в 1966-м. Пусть в каких-то из этих турниров Царев
и не играл, но это его время, его эпоха.
Все
помнят, как он играл в матче с Бразилией и не давал развернуться их звездным
нападающим. Потрясающий был защитник, цепкий персональщик.
Закончив
играть, он все равно приносил пользу футболу. Царев был директором школы
«Динамо», и при нем она давала много классных мастеров. Маховиков, Новиков,
Никулин – это все его воспитанники.
И
при всем при этом он был невероятно скромным человеком. От него исходила
какая-то удивительная аура. В Цареве не было ни капли зазнайства.
Чувствовалось, что это такой же простой футбольный человек. Я знал, что в
последние годы он болел, но при этом никак и никогда этого не выказывал. Был
строг, подтянут, но от него исходило тепло.
Когда
уходят такие люди, как Царев, у меня ощущение, что мир меняется, становится
другим. Знаете, сейчас на Новый год плюсовая температура, а раньше всегда был
мороз. Как меняется погода, так и меняется и мир…
И
еще, Царев – великий динамовец. И ему было очень больно наблюдать за тем, что
стало с его родным клубом, в каком он сейчас находится плачевном состоянии.
Возможно, это тоже сказалось…
А вот что
говорили о Цареве, когда он справлял 80-летний юбилей, люди, хорошо его
знавшие:
Виктор
ПОНЕДЕЛЬНИК, бывший нападающий сборной СССР:
– Царев – в высшей степени надежный защитник. Это первая
ассоциация, что приходит на ум, когда слышу фамилию Царев. Не случайно он был в
обойме того великолепного московского «Динамо», которым руководил Якушин. Он мог сыграть на любом месте,
был универсалом, который обогнал свое время. Цепкий, быстрый, техничный игрок.
Жесткий, но не грубый.
И очень простой в общении. В сборной вокруг Царева, Яшина, Валентина Иванова, Бубукина всегда группировалась
молодежь. Они были нашими наставниками. При этом никто из них никогда себя не
выпячивал. К примеру, Лев Яшин всегда обижался, когда ребята к нему обращались
по имени-отчеству. «Ты и на поле меня будешь так называть? Пока скажешь Лев Иванович,
и у тебя, и у меня мяч уведут из-под носа!». Поэтому мы звали его Лев или Лева.
А Царева между собой звали Витей, а чаще просто Царь. Так просто короче. «Царь,
смотри! Царь, дай пас!»
Он и на поле был настоящим царем,
неспроста ему доверили капитанскую повязку. Виктор придавал особый шарм и без
того потрясающей динамовской команде.
Никита СИМОНЯН, бывший нападающий сборной СССР:
– С Царевым у меня связаны две
истории. Во-первых, он поспособствовал тому, что я завершил свои выступления за
ветеранов. Произошло это, кажется, в тот день, когда Виктор отмечал свое
70-летие. В семь часов вечера в Петровском парке должна была состояться игра
чемпионата между «Динамо» и «Спартаком», а в девять встречались уже ветераны
команд. Царев и меня позвал сыграть. Куда мне, говорю, я же старше тебя на пять
лет! Ничего, отвечает, отыграешь минут 10, потом заменят тебя. Вышел на поле.
Двух минут не прошло, а кто-то с трибун кричит: «Симонян, бегать надо!». Да
если бы я мог бегать, я бы в семь часов играл, а не в девять! После этого я
прекратил выступать за ветеранов.
Вторая история связана с Пеле. Когда
он приезжал в Москву, чтобы рекламировать свой кофе, мы встретились в
посольстве Бразилии. Меня представили, а Пеле лукаво так улыбается: мол, я хочу
извиниться, что мы вас обыграли в 58-м году на чемпионате мира (Бразилия
победила СССР со счетом 2:0. – Прим.
ред.). Потом спрашивает: «Скажите, а кто у вас играл под пятым номером?».
Под пятым у нас играл Царев, который
в том матче персонально опекал Пеле и не дал ему забить. Хоть это и был первый
выход Пеле за сборную Бразилии, во всех остальных матчах чемпионата он сумел
отличиться. Царев – выдающийся защитник.