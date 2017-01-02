В тесноте и обиде. Продолжение новогоднего ретро-сериала с Сергеем Микуликом

Новогодняя байка от Геннадия Федоровича Цыгурова, ушедшего, увы, от нас в минувшем году.

– У нас в Тольятти был ведомственный дом, куда селили вперемежку хоккеистов с футболистами. И под Новый год у нас – Кубок европейских чемпионов, а у них – тяжелый выход из отпуска. И вот второго января соседи встречаются у мусоропровода – каждый выбрасывает свои бутылки, собираясь на работу. И паренек из их второй лиги моему сочувствует: что, опять второе место привезли? И премиальные снова зарезали? Ну что за порядки у вас в хоккее?! Мне столько не выпить, чтобы представить, как мы в финале Лиги чемпионов кому-нибудь проиграли! Если бы вторыми в Европе стали – у меня, бы наверное, квартира размером с этаж в нашем доме была. Да, не тот ты вид спорта выбрал. Ну, бывай, еще раз с Новым годом!..

НОЧНАЯ ТРЕНИРОВКА

Молодежная сборная СССР по хоккею проигрывает свой матч на групповом этапе чемпионата мира. ЧП – и руководство делегации собирает совещание на тему: какие изменения срочно надо внести в игру тренерам. При этом решать надо быстро: главный тренер с расстройства и запить может, нужно посрочней выдвигаться в отель с готовыми предложениями, и таким образом отвлечь его от ненужных мыслей. А пока его один из молодых сотрудников федерации на этаже караулит. Что-то придумали, приехали в расположение сборной, в «сторож» и говорит, что главный пошел на тренировку.



– Какую тренировку – ночь почти на дворе?!

– Так он в коньках и с клюшкой из номера вышел, меня увидел, сказал, что работать всем нужно больше – и в лифт. Видите, все под контролем!

– Идиот! Он же всегда, когда в запой уйти собирается, коньки шнурует и клюшку берет – чтобы привычней на ногах стоять было!

ГУБИТЕЛЬНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ

Отъезд футбольной команды на первый в году сбор. Тренер-демократ выбирает вечерний рейс – чтобы еще полвыходного людям дать. Но один из игроков все равно не успевает прийти в себя после новогодних празднований. Партнеры его с утра в баню засовывают – помогает, но не до конца, язык все-таки слегка заплетается. Советуют: ты с тренерами в аэропорту только не разговаривай, просто поздоровайся. А в самолете выспишься – и к собранию уже отойдешь. И тот вроде как все понимает.

И вот встреча тренера и футболиста.

– Доброе утро, Петрович!

– Доброе... какое, ###, Сережа, вечером тебе утро! А ну иди сюда – дыхни!..

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