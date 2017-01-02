Гол с центра поля шокировал Данию! Как Россия победила в четвертьфинале (видео)

Россия в четвертьфинале МЧМ победила датчан (4:0), которых надломил гол Александра Полунина, забитый с центра площадки.

Девятая минута матча. Кажется, что Дания в четвертьфинале снова станет для нас крепким орешком.

Но что это?

Александр Полунин наносит бросок от борта, от самой красной линии. Шайба летит себе и летит, вратарь Лассе Петерсен должен ее спокойно брать. Но вместо этого он ловит только воздух!

Вот это ляп… За 11 секунд до конца первого периода Кирилл Капризов реализует большинство. Россия уже ведет 2:0, и классная сборная такое преимущество отпускать не должна.

В перерыве главный тренер датчан меняет Лассе Петерсена на Каспера Крога. Но как вытащить такой матч, тем более если Дания хватает три малых штрафа подряд?



…Перед игрой я почитал датские газеты. Там хоккею уделяли не так много внимания. Больше интерес вызывал настольный теннис, гандбол или вот поведение норвежца Магнуса Карлсена, который убежал от Сергея Карякина на церемонии награждения. Карякин завоевал золото чемпионата мира по шахматам в блице, и это отметили даже в Дании.

А что сказать о хоккее? Датчане уже были в восторге от того, что третий год подряд вышли в четвертьфинал. «Это говорит о классе нашего хоккея и о том, что у нас подросла талантливая молодежь!» – писали они.

Год назад в четвертьфинале как раз Дания играла против России – и едва не одержала победу. Вела 3:2, но за 44 секунды до конца третьего периода Владислав Каменев сравнял счет. Он же забил в овертайме. Как писали в свое время об Остапе Бендере, «попал под лошадь, но отделался легким испугом».

У наших болельщиков же испуг был серьезным, а я сравнивал в отчете наш сборную с «Выжившим» – был тогда такой нашумевший фильм.

Если копнуть еще глубже, но на молодежном чемпионате мира-2015 сборная России победила Данию в группе только по буллитам (3:2 бул.) – тогда решающий бросок нанес Сергей Толчинский. А в четвертьфинале датчане попали под Канаду (0:8).

…По ходу матча мы потеряли Германа Рубцова, которому рассекли лицо клюшкой. Очень обидно, и это не первая травма в сборной России. Но посмотрите, как наши парни после двух периодов надежно играли в обороне: 24-7 по броскам! Мы почти не подпускали датчан к своим воротам. Как говорят в борьбе, это напоминало стальной зажим.

Перед чемпионатом мира я приезжал в Новогорск и брал интервью у Брагина.

– Валерий Николаевич, чем эта молодежная сборная России отличается от тех, что были раньше?

– Так трудно сравнивать. У одной команды была слабее атака, сильнее – оборона. У другой – наоборот. Тут ведь как? Важно найти правильную системную игру. Над этим и будем работать две недели. Но молодежь всегда была в России неплохая. Ее надо правильно организовать. Озадачить каждого игрока.

…Не боясь сглазить, оценивая только на сегодняшний день, эта сборная Брагина очень хорошо действует в обороне. Последний раз Илья Самсонов пропускал на 32-й минуте матча с США (2:3). С тех пор прошло почти 148 минут. Вот бы эта сухая серия не прервалась и в полуфинале.

И что же вы, Брагина решили датчанами удивить? Он ведь пять лет, с 1989 по 1994, выступал за местный клуб «Редовре». Стал чемпионом Дании как играющий тренер, лучший хоккеист чемпионата этой страны в 1990 году. Да он их как облупленных знает!

В третьем периоде шайба попала в перекладину ворот Крога. А потом в зону датчан отлично ворвался Денис Гурьянов. Шайба сошла с крюка, но ее добил Павел Карнаухов.

Вскоре сделал дубль наш капитан Кирилл Капризов, продолжая лидировать среди лучших бомбардиров турнира. Пас же отдавал Александр Полунин, злой гений датчан.

И еще интересно, после прошлого матча со словаками (2:0) тренеру Брагину задавали вопрос: «Почему не отличилось первое звено?»



Потому что оно берегло голы на плей-офф. И теперь организовало три шайбы.

4:0. Мы в полуфинале, который состоится уже не в Торонто, а в Монреале.

А там сборная России встретится с победителем пары США – Швейцария. Матч стартует в 01:30 ночи по московскому времени.