Могучий Майк. Кто стал первым чемпионом мира в году
Голландец
Майкл ван Гервен просто с самого Рождества каждый день ходил в бар – и стал чемпионом
мира по дартсу.
Куча спонсоров и у турнира, и у топовых игроков. Больше
полутора миллионов фунтов призового фонда. Три тысячи зрителей в зале, который
стилизован под обычный бар с длинными столами для выпивки. Чемпионат мира по
дартсу – масштабное событие. Например, на сайте Guardian вечером
2 января это главная тема.
Тут и вполне футбольные происшествия случаются: в предпоследнем
сете на площадку вдруг выбежал болельщик. Он схватил кубок – правда, его тут же
скрутили, трофей вернули. А в телетрансляции почти не показали – как принято,
чтоб желаемой славы не получил.
LOOOOL WHAT JUST HAPPENED AT THE #Darts 😂😂 pic.twitter.com/kvKTb3dvh3— Liam Edwards (@LiamPLEdwards) 2 января 2017 г.
Пока турнир разгонялся, сыграть на главной мировой
площадке успел, например, Фрэнк Лэмпард.
Вообще-то за 23 года чемпионатов мира по дартсу организации PDC только
пять раз его выигрывали не британцы. Дважды это был канадец Джон Пат, все
остальные титулы – голландские: в 2007-м победу зацепил Раймонд ван Барневельд,
а в 2014-м и сейчас – ван Гервен. Финала без британцев не было вообще никогда,
на этот раз вторым стал шотландец Гэри Андерсон, предыдущий чемпион мира.
Ван Гервену 27, идеальной спортивной фигуры в нем нет и близко: встретишь такого на улице – легко можно принять за парня с фейс-контроля. Еще принимается сравнение со шреком.
Новый чемпион мира Майкл ван Гервен. Фото PDC
В основном турнире 64 игрока, с предварительным
раундом, который играют там же в Лондоне, 72. Среди них был, кстати, и
россиянин Борис Кольцов. Конкуренция нехилая, но в финал вышли первые номера
посева. Еще и выиграл главный фаворит, лидер мирового рейтинга ван Гервен.
Удивительно, но выигравший два предыдущих чемпионата
мира Андерсон проиграл крупно: со счетом 3:7 по сетам.
У лучших дартсменов есть собственные логотипы, фирменные цвета и утвержденные прозвища. Майкл «Могучий Майк» ван Гервен стал двукратным чемпионом мира и получил 350 тысяч фунтов.
Michael van Gerwen is the 2017 William Hill World Darts Champion 🏆🏆#WHDarts pic.twitter.com/Ww22wiB5Qq— PDC Darts (@OfficialPDC) 2 января 2017 г.
А чтобы не возникало ложного ощущения, что дартс –
простой вид спорта для пузатых мужиков, опровергающее видео. Вот что нужно
делать, чтобы быть на уровне лучших в мире.
Gary Anderson looks like he doesn't know what's hit him as MvG takes out 125 to go up by 5 sets to 2!#WHDarts pic.twitter.com/0sd1xDnVnR— PDC Darts (@OfficialPDC) 2 января 2017 г.