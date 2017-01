Могучий Майк. Кто стал первым чемпионом мира в году

Голландец Майкл ван Гервен просто с самого Рождества каждый день ходил в бар – и стал чемпионом мира по дартсу.

Куча спонсоров и у турнира, и у топовых игроков. Больше полутора миллионов фунтов призового фонда. Три тысячи зрителей в зале, который стилизован под обычный бар с длинными столами для выпивки. Чемпионат мира по дартсу – масштабное событие. Например, на сайте Guardian вечером 2 января это главная тема.

Тут и вполне футбольные происшествия случаются: в предпоследнем сете на площадку вдруг выбежал болельщик. Он схватил кубок – правда, его тут же скрутили, трофей вернули. А в телетрансляции почти не показали – как принято, чтоб желаемой славы не получил.

LOOOOL WHAT JUST HAPPENED AT THE #Darts 😂😂 pic.twitter.com/kvKTb3dvh3

Пока турнир разгонялся, сыграть на главной мировой площадке успел, например, Фрэнк Лэмпард.

Вообще-то за 23 года чемпионатов мира по дартсу организации PDC только пять раз его выигрывали не британцы. Дважды это был канадец Джон Пат, все остальные титулы – голландские: в 2007-м победу зацепил Раймонд ван Барневельд, а в 2014-м и сейчас – ван Гервен. Финала без британцев не было вообще никогда, на этот раз вторым стал шотландец Гэри Андерсон, предыдущий чемпион мира.

Ван Гервену 27, идеальной спортивной фигуры в нем нет и близко: встретишь такого на улице – легко можно принять за парня с фейс-контроля. Еще принимается сравнение со шреком.



Новый чемпион мира Майкл ван Гервен. Фото PDC

В основном турнире 64 игрока, с предварительным раундом, который играют там же в Лондоне, 72. Среди них был, кстати, и россиянин Борис Кольцов. Конкуренция нехилая, но в финал вышли первые номера посева. Еще и выиграл главный фаворит, лидер мирового рейтинга ван Гервен.

Удивительно, но выигравший два предыдущих чемпионата мира Андерсон проиграл крупно: со счетом 3:7 по сетам.

У лучших дартсменов есть собственные логотипы, фирменные цвета и утвержденные прозвища. Майкл «Могучий Майк» ван Гервен стал двукратным чемпионом мира и получил 350 тысяч фунтов.

А чтобы не возникало ложного ощущения, что дартс – простой вид спорта для пузатых мужиков, опровергающее видео. Вот что нужно делать, чтобы быть на уровне лучших в мире.

Gary Anderson looks like he doesn't know what's hit him as MvG takes out 125 to go up by 5 sets to 2!#WHDarts pic.twitter.com/0sd1xDnVnR