Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил!
После матча Дания – Россия (0:4) наш главный тренер Валерий Брагин выступил перед журналистами.
- Вы довольны тем, как ваша команда выполнила задание?
- Да. Чуть-чуть отдельными отрезками возникали какие-то мелочи. Но если в целом брать, то ребята показали именно тот хоккей, который мы от них хотим видеть и даже требуем.
- Нетипично для молодежной сборной России, что мы два матча подряд играем на ноль, причем даже в четвертьфинале.
- Вот это и радует! Самое главное, что ребята понимают – если это приносит результат, то они все делают правильно. И в дальнейшем эту игру нужно улучшать.
- А ведь мы привыкли, что ваши команды постоянно треплют нервы болельщикам.
- Повторю, я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к этому матчу. Мы правильно разложили, как датчане играют. И у них возникло полтора шанса только, что-то в большинстве, и то не очень опасно. С угла какие-то броски. В плане тактики мы показали ответственный и правильный хоккей.
- Что с Германом Рубцовым?
- У него травма. Ударили клюшкой. Посмотрим, что будет дальше. Что скажу о Германе на этом турнире? Он в эту сборную попал, потому что здорово выступил в суперсерии. А здесь – не знаю. Хотя последнюю игру со словаками он провел неплохо. Но у него вся хоккейная жизнь впереди. Талант определенный есть, Развивать физически себя надо. Жалко, конечно, это потеря. И так народу немного…
- То есть Рубцов может не сыграть?
- Ничего не могу сказать. Сейчас его смотрят доктора.
- Дания провоцировала?
- Особо нет. В случае с Рубцовым был удар клюшкой в лицо. Ему попали под маску. Все там разворотили. А так – нет. Только в конце датчане хотели что-то там попрыгать при счете 0:4. Но все было ясно.
- Есть новости по травмированным?
- Да, кое-то обнадеживает. Может, кто-то завтра на тренировке появится. Врачи дарят надежду.
- Гол Полунина от красной линии – самое удивительное, что вы видели на молодежных чемпионатах мира?
Полунин! 1-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/apyd4aclz6— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
- Нет, что вы. Самое удивительное – у меня голкипер Антон Худобин забил в пустые ворота. Молодец, хорошо бросил. А здесь… Когда есть бросковая агрессия, то все равно где-то повезет. В той игре со Словакией у нас было четыре штанги. А вот с датчанами видите, как все повернулось? Фартануло.
- Вы сильно волновались перед матчем с Данией?
- Да вы что? Это определяющая игра всего турнира. Четвертьфинал – это все. Или ты поехал домой, или играешь за медали. Да, было волнительно. Но в первых же сменах я увидел, что ребята настроены играть правильно и с полной самоотдачей.
- Сборная России в седьмой раз подряд вышла в полуфинал.
- А там самое главное – зацепиться за эту правильную игру. И продолжает ее улучшать.
Хватит ли ее на американцев или швейцарцев? Сложно сказать. Конечно, там все быстрее будет. Значит, нам надо еще организованнее играть. Еще правильнее.
Мы с американцами делали недопустимые ошибки. В таких матчах их делать нельзя. Но сейчас идет улучшение с каждым днем, и это радует.
- Денис Гурьянов добавляет.
- Мы увеличили игровое время, и ему это пошло на пользу. Он себя увереннее почувствовал, молодец.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция