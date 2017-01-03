Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил!

После матча Дания – Россия (0:4) наш главный тренер Валерий Брагин выступил перед журналистами.

- Вы довольны тем, как ваша команда выполнила задание?

- Да. Чуть-чуть отдельными отрезками возникали какие-то мелочи. Но если в целом брать, то ребята показали именно тот хоккей, который мы от них хотим видеть и даже требуем.

- Нетипично для молодежной сборной России, что мы два матча подряд играем на ноль, причем даже в четвертьфинале.

- Вот это и радует! Самое главное, что ребята понимают – если это приносит результат, то они все делают правильно. И в дальнейшем эту игру нужно улучшать.

- А ведь мы привыкли, что ваши команды постоянно треплют нервы болельщикам.

- Повторю, я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к этому матчу. Мы правильно разложили, как датчане играют. И у них возникло полтора шанса только, что-то в большинстве, и то не очень опасно. С угла какие-то броски. В плане тактики мы показали ответственный и правильный хоккей.

- Что с Германом Рубцовым?

- У него травма. Ударили клюшкой. Посмотрим, что будет дальше. Что скажу о Германе на этом турнире? Он в эту сборную попал, потому что здорово выступил в суперсерии. А здесь – не знаю. Хотя последнюю игру со словаками он провел неплохо. Но у него вся хоккейная жизнь впереди. Талант определенный есть, Развивать физически себя надо. Жалко, конечно, это потеря. И так народу немного…

- То есть Рубцов может не сыграть?

- Ничего не могу сказать. Сейчас его смотрят доктора.

- Дания провоцировала?

- Особо нет. В случае с Рубцовым был удар клюшкой в лицо. Ему попали под маску. Все там разворотили. А так – нет. Только в конце датчане хотели что-то там попрыгать при счете 0:4. Но все было ясно.

- Есть новости по травмированным?

- Да, кое-то обнадеживает. Может, кто-то завтра на тренировке появится. Врачи дарят надежду.

- Гол Полунина от красной линии – самое удивительное, что вы видели на молодежных чемпионатах мира?

- Нет, что вы. Самое удивительное – у меня голкипер Антон Худобин забил в пустые ворота. Молодец, хорошо бросил. А здесь… Когда есть бросковая агрессия, то все равно где-то повезет. В той игре со Словакией у нас было четыре штанги. А вот с датчанами видите, как все повернулось? Фартануло.

- Вы сильно волновались перед матчем с Данией?

- Да вы что? Это определяющая игра всего турнира. Четвертьфинал – это все. Или ты поехал домой, или играешь за медали. Да, было волнительно. Но в первых же сменах я увидел, что ребята настроены играть правильно и с полной самоотдачей.

- Сборная России в седьмой раз подряд вышла в полуфинал.

- А там самое главное – зацепиться за эту правильную игру. И продолжает ее улучшать.

Хватит ли ее на американцев или швейцарцев? Сложно сказать. Конечно, там все быстрее будет. Значит, нам надо еще организованнее играть. Еще правильнее.

Мы с американцами делали недопустимые ошибки. В таких матчах их делать нельзя. Но сейчас идет улучшение с каждым днем, и это радует.

- Денис Гурьянов добавляет.

- Мы увеличили игровое время, и ему это пошло на пользу. Он себя увереннее почувствовал, молодец.