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Удавка Брагина. Как сборная России пробьет себе дорогу в финал «антихоккеем»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Удавка Брагина. Как сборная России пробьет себе дорогу в финал «антихоккеем»

Дмитрий Пономаренко – о тактике Валерия Брагина на молодежном чемпионате мира, которая, похоже, вновь приведет россиян к успеху.

Вам понравилось, как наши играли в четвертьфинале с датчанами? Я вот не буду лукавить – мне не очень. За время этого поединка мне на ум не раз приходил такой термин, как «антихоккей».

В нем, кстати, нет абсолютно ничего оскорбительного. Это просто тактика такая. Когда действия команды направлены в первую очередь и в основном на разрушение попыток соперника создать что-то в атаке. При минимуме созидания у чужих ворот.

Наши в этом матче явно не торопились. Не пытались брать на себя инициативу. Не хотели взвинчивать темп. Датчане предложили нам невысокие скорости. И мы ответили «Ок, начинайте, мы подстроимся».

«Красной машинкой», хоть комментаторы порой робко и пытались сборную России так называть, наша команда не была. Ей мы были только однажды на этом турнире – в поединке против Латвии. Потому что там это было позволительно. А в других встречах – нет.

И я аплодирую сейчас железной выдержке и мудрости Брагина. Потому что…

Повторюсь, мне не понравилось, как наши играли с датчанами. Но при этом мне очень понравился результат сборной России в двух последних очень ответственных матчах.

2:0 со Словакией. 4:0 с Данией.

Ошибки в обороне еще были. Парочку грубейших ляпов в своей зоне я и в четвертьфинале отметил. Но их намного меньше и фатальными они поэтому уже не стали. Вот удалений по-прежнему много. И это плохо. Но то, что игровую дисциплину Брагин тоже подтянул – несомненно.

Смешно на первый взгляд, но мы с датчанами сыграли от обороны. Вторым номером. Отдали инициативу с первых минут. А когда в середине первого периода забросили в ворота соперников «дурака» с центра поля, и вовсе спокойненько начали ждать их ошибок, да и затягивать потихоньку «удавочку» на юношеских шеях скандинавов.

Хочется, не скрою, налететь на Брагина с воплями: «Ну как же так?! Что ж мы уже словаков и датчан смять не можем, задавить своей атакой?!»

Но я отвечу сам себе же за тренера: «А зачем? А какой, товарищ журналист, в этом смысл? Куда я дальше-то с этой атакой, с одним звеном полезу в полуфинале против американцев? А потом – против канадцев или шведов?».

Нет, Брагин все правильно делает репетирую игру от обороны для решающих матчей. Потому что именно стойкая и вышколенная, уверенная в себе защита – наш единственный шанс одолеть североамериканцев.

Идти с ними, как говорят в боксе, в открытый размен? Это понравится зрителям. Но может закончиться для россиян нокаутом, которые у нас не забывают подобно канадцам, а которыми наоборот еще десять лет потом в глаза будут тыкать.

А вот если выстоим в своей зоне, сдержим их первый натиск, заставим атаку соперника захлебнуться… Тогда есть у нас и Капризов – которому дай шайбу в чужой зоне и еще хотя бы пару десятых секунды на подготовку, и будет гол. Есть Полунин, у которого очень приличное мастерство сочетается с каким-то нереальным фартом. Есть Квартальнов с неплохой скоростью, который может один на один убежать, удивив всех и в первую очередь соперника.

Короче, есть игроки, который могут решить судьбу матча в одиночку. Если, повторюсь, нам удастся сдержать в защите атаку американцев, которая сильнее нашей в целом.

Вы заметили, какими беспомощными оказались датчане в третьем периоде, когда «удавка» Брагина им окончательно кислород перекрыла? Беспомощными и обреченными. Потому что в молодежном хоккее такая тактика сильно бьет еще и по психике.

Скажете, не выигрывают чемпионаты мира одним звеном? Не бывает так? А я отвечу – бывает. Финны свой МЧМ-2016 точно так и выиграли год назад. А что представляет их команда без этого ударного звена – показал нынешний чемпионат мира.

Так что Брагин, на мой взгляд, все пока делает очень правильно. И в полуфинале я жду от его команды сюрприза.

На которые он в рамках молодежных чемпионатов мира, надо сказать, большой мастак. Поэтому особо даже и не удивит.

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