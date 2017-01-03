Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -СКА
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Лас-Пальмас- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…
Источник: Associated Press
О том, как КАМАЗ стал автобусом, похожим на поезд, а тот превратился в гостиницу.

«Поедешь в автобусе», - примерно это я услышал, когда наступил черед определять, каким именно образом журналист будет путешествовать с командой «КАМАЗ-мастер» по этапам 39-го в истории ралли-рейда «Дакар».

«Пусть будет автобус», - подумал я, успокаивая себя тем, что из его широких окон будут лучше видны красоты Парагвая, плавно перетекающего в Аргентину, стоит только пересечь одноименную речку – Парагвай. Одного я только не мог припомнить – командного КАМАЗовского автобуса.

Его, как оказалось, не существовало в природе. «Автобусом» в команде называют «тюнингованный» КАМАЗ, приспособленный специально для перевозки людей между этапами, пока «боевые» КАМАЗы врываются в землю и взлетают на трамплинах бездорожья.

Внутри «автобус» очень напоминает привычный нам железнодорожный вагон, только купе не десять, а всего три. В каждом из них – по четыре кровати, но вмещают такие купе лишь по три человека – лежать на верхней дальней от водителя полке запрещено – малейшее торможение на скорости 90 километров в час и ты уже летишь вниз.

Днем здесь отдыхает команда, которой потом предстоит работать чуть ли не всю ночь – ремонтировать вернувшиеся с очередного этапа машины. Вечером «автобус» вновь трансформируется – в «гостиницу». Кузов раздвигается, становясь шире почти в два раза. Теперь здесь будут отдыхать пилоты, штурманы и «боевые» механики: принимать душ, дремать, делать массаж, просто расслабляться.

С дороги «боевые» экипажи возвращаются часов 19-20 по местному времени. Во всяком случае, так было после первого этапа. К этому времени лагерь уже разбит: «гостиница» готова к приему посетителей, «технички» ждут приезда автомобилей для ремонта, ужин кипит на огне, а «ночные механики» накормлены и рвутся в бой.

Сегодня пилотов потчевали салатом из свежей капусты, густым супом с картофелем и мясом, ржаным печеньем и чаем – на сладкое. Меню на несколько дней вперед повар согласует лично с руководителем команды, семикратным победителем «Дакара» Владимиром Чагиным. Важно, чтобы ужин был разнообразным, даже в таких полевых условиях.

Первым с этапа вернулся КАМАЗ Айрата Мардеева, который тут же встал на помывку, чтобы над ним могли начинать колдовать механики. Но на финиш спецучастка быстрее остальных приехал не он, а Эдуард Николаев и его экипаж. Спецучасток диной в 39 километров, самый короткий в гонке, КАМАЗ преодолел за 30 минут 50 секунд – шестой результат с отставанием от лидера в 50 секунд.

«Ехали быстро, пытались сразу с первого же этапа ухватиться за лидерство. Но, к сожалению, на спецучастке мы не получаем информации, о том, как едем. Какой-то запас я все-равно придерживал. Это лишь первый этап. На нем можно потерять больше, чем выиграть. На финише нас от первого места отделяет каких-то несколько десятков секунд. Гонка только началась, и все еще впереди. Главное, что мы поняли, что машины в нормальном состоянии и мы в хорошей физической форме», - сказал на финише Эдуард.

Быстрее всех, ровно за 30 минут, с трассой справился чешский пилот «Татры» Мартин Коломы. Вторым финишировал голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко». Третий – Мартин ван ден Бринк на «Рено».

Остальные экипажи КАМАЗа расположились на 10, 14 и 15 местах: Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов соответственно. Максимальное отставание – 1 минута 45 секунд.

«Отрывы небольшие – это лишь начало гонки», - считает Айрат Мардеев. «Наши соперники известны тем, что едут на полную мощь с первого же этапа. Но в любом случае, все понимают, что это лишь старт гонки. Основная борьба должна развернуться в середине – на высокогорных этапах в Боливии».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Карякин: У меня две минуты отставания, что абсолютно ни о чем не говоритРоссийский участник «Дакара»-2017 в классе квадрациклов Сергей Карякин поделился впечатлениями от первого спец-участка ралли-марафона.Чех Коломы выиграл первый этап «Дакара» в классе грузовиков, Николаев на КАМАЗе – шестойЧешский экипаж Мартина Коломы стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.Маганов занял третье место на первом этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов, победил голландец КоронелСостоялся первый этап ралли «Дакар-2017» в классе мотовездеходов. В тройку лучших попал россиянин Равиль Маганов, выступающий на Polaris.«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый деньПоломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой командыКарякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец МедейросСтартовало ралли «Дакар-2017». В зачете квадроциклов первым стал бразилец Марсело Медейрос, а россиянин Сергей Карякин занял седьмое место.Айрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростойПилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер»Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».ВИДЕО ДНЯ: парагвайцы встречают КАМАЗыКоманда «КамАЗ-Мастер» прибыла в Парагвай, где сегодня стартует легендарная гонка «Дакар».«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонкиБезопасность «Дакара-2017» обеспечат 22 000 полицейскихОрганизаторы ралли-рейда «Дакар» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в течение гонки, стартующей в столице Парагвая Асунсьоне 2 января 2017 года. Безопасность будут обеспечивать более 20 000 полицейских.Андрей Каргинов: Тренировались, проводили испытания и все ради победы в Africa Race и «Дакаре»Пилот «КАМАЗ-мастер» на Africa Eco Race Андрей Каргинов рассказал о подготовке команды к ралли-марафонам.Сергей Карякин: Надеюсь, что в 2017 году произойдет что-то действительно важноеРоссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал каково это встречать Новый год вдали от дома.Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»Российская команда «КАМАЗ-мастер» прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2017.Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругаетсяПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругаетсяПобедитель «Дакара-2015» рассказывает, почему пришлось отгонять от машины местное население, и как была раскрыта подлость Жерара де Роя.Дневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палаткеДневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палаткеМы начинаем публиковать дневники корреспондента «Советского спорта», который вылетает в Южную Америку освещать главный ралли-рейд планеты.Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017Россия будет представлена во всех пяти классах транспортных средств на ралли-рейде «Дакар», который стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне.8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017»8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017»Накануне очередного ралли «Дакар» «Советский спорт» приводит интересную инфографику предстоящего приключенияПилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесамиПилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесамиПобедитель «Дакара-2014» Андрей Каргинов рассказал, как он провел три дня в пустыне Гоби и что помогло ему выиграть главный ралли-рейд мираБрайс Менцис вынужден пропустить «Дакар-2017»Гонщик пропустит ралли-рейд «Дакар-2017» из-за неудачной попытки прыгнуть на внедорожнике.Сергей Карякин: Выиграть «Дакар» – моя цельРоссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал с какой целью отправляется на ралли-марафон.
Главные новости
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Футбол
Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
Футбол
Российские хоккеисты – в полуфинале МЧМ, дубль Тарасенко и завершение карьеры Гвардиолы. Главные новости утра
Хоккей
Гол и пас Калинина помогли «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»
Хоккей
Сборная Канады обыграла чехов в 1/4 финала МЧМ
Формула-1
День в истории. Михаэлю Шумахеру – 48 лет!
Футбол
Валерий Рейнгольд: Хотел бы видеть в «Спартаке» футболиста уровня Витселя
Хоккей
Сборная США стала соперником россиян по полуфиналу МЧМ
Хоккей
Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарь
все новости