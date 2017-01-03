Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…

«Поедешь в автобусе», - примерно это я услышал, когда наступил черед определять, каким именно образом журналист будет путешествовать с командой «КАМАЗ-мастер» по этапам 39-го в истории ралли-рейда «Дакар».

«Пусть будет автобус», - подумал я, успокаивая себя тем, что из его широких окон будут лучше видны красоты Парагвая, плавно перетекающего в Аргентину, стоит только пересечь одноименную речку – Парагвай. Одного я только не мог припомнить – командного КАМАЗовского автобуса.

Его, как оказалось, не существовало в природе. «Автобусом» в команде называют «тюнингованный» КАМАЗ, приспособленный специально для перевозки людей между этапами, пока «боевые» КАМАЗы врываются в землю и взлетают на трамплинах бездорожья.

Внутри «автобус» очень напоминает привычный нам железнодорожный вагон, только купе не десять, а всего три. В каждом из них – по четыре кровати, но вмещают такие купе лишь по три человека – лежать на верхней дальней от водителя полке запрещено – малейшее торможение на скорости 90 километров в час и ты уже летишь вниз.

Днем здесь отдыхает команда, которой потом предстоит работать чуть ли не всю ночь – ремонтировать вернувшиеся с очередного этапа машины. Вечером «автобус» вновь трансформируется – в «гостиницу». Кузов раздвигается, становясь шире почти в два раза. Теперь здесь будут отдыхать пилоты, штурманы и «боевые» механики: принимать душ, дремать, делать массаж, просто расслабляться.

С дороги «боевые» экипажи возвращаются часов 19-20 по местному времени. Во всяком случае, так было после первого этапа. К этому времени лагерь уже разбит: «гостиница» готова к приему посетителей, «технички» ждут приезда автомобилей для ремонта, ужин кипит на огне, а «ночные механики» накормлены и рвутся в бой.

Сегодня пилотов потчевали салатом из свежей капусты, густым супом с картофелем и мясом, ржаным печеньем и чаем – на сладкое. Меню на несколько дней вперед повар согласует лично с руководителем команды, семикратным победителем «Дакара» Владимиром Чагиным. Важно, чтобы ужин был разнообразным, даже в таких полевых условиях.

Первым с этапа вернулся КАМАЗ Айрата Мардеева, который тут же встал на помывку, чтобы над ним могли начинать колдовать механики. Но на финиш спецучастка быстрее остальных приехал не он, а Эдуард Николаев и его экипаж. Спецучасток диной в 39 километров, самый короткий в гонке, КАМАЗ преодолел за 30 минут 50 секунд – шестой результат с отставанием от лидера в 50 секунд.

«Ехали быстро, пытались сразу с первого же этапа ухватиться за лидерство. Но, к сожалению, на спецучастке мы не получаем информации, о том, как едем. Какой-то запас я все-равно придерживал. Это лишь первый этап. На нем можно потерять больше, чем выиграть. На финише нас от первого места отделяет каких-то несколько десятков секунд. Гонка только началась, и все еще впереди. Главное, что мы поняли, что машины в нормальном состоянии и мы в хорошей физической форме», - сказал на финише Эдуард.

Быстрее всех, ровно за 30 минут, с трассой справился чешский пилот «Татры» Мартин Коломы. Вторым финишировал голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко». Третий – Мартин ван ден Бринк на «Рено».

Остальные экипажи КАМАЗа расположились на 10, 14 и 15 местах: Дмитрий Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов соответственно. Максимальное отставание – 1 минута 45 секунд.

«Отрывы небольшие – это лишь начало гонки», - считает Айрат Мардеев. «Наши соперники известны тем, что едут на полную мощь с первого же этапа. Но в любом случае, все понимают, что это лишь старт гонки. Основная борьба должна развернуться в середине – на высокогорных этапах в Боливии».