Дневник «Дакара». Пыль, которая грозит стать грязью

Второй этап «Дакара» станет дне только одним из самых длинных, но и, возможно, самым легким во всей гонке, если не считать старта и финиша.

Если первый этап подарил пилотам «КАМАЗ-мастер» легкую разминку – самый короткий спецучасток и самый короткий перегон в гонке, то на следующий день их ждет настоящее испытание – самая протяженная дорога от старта до финиша. 3 января пилотам предстоит преодолеть 812 километров – из Резистенции до города Сан-Мигель-де-Ту куман. «Боевыми», правда, на пути у пилотов КАМАЗа будут лишь 284 километра – один из самых коротких участков. Все остальное – длинные лиазоны. И вновь – без бездорожья, которое так любят в российской команде. Все примерно, как и на предыдущем этапе.

«Трасса была очень извилистая. Местами было так называемое WRC – быстрые, скоростные дороги, а также переходящие в кочки ямы-трамплины. На протяжении всех 39 километров приходилось бороться и с автомобилем, который подскакивал, прыгал, так и с этими раллийными тропами, которые в прошлом году были более протяженными. Пока их, правда, мало», - поделился своим мнением после первого этапа, завершивший его с лучшим временем из российских гонщиков, Эдуард Николаев.

Не обошлось и без подвоха от организаторов. Его можно было бы назвать досадной нелепостью, если бы на не повлияла на время, которое пилоты показали на финише.

«Иногда приходилось не очень доверять словам штурмана. Не ему самому, а тому, что он читает – информации от организаторов. Трамплины и ямы не совсем соответствовали заявленным. Если было написано, что трамплин – один знак, то на подъезде я видел, что он тянет на два знака. В первый раз я попытался ходом пройти препятствие, но увидел перед собой целые канавы. Дальше мне приходилось сбрасываться, перестраховывать ся – не было доверия легенде. С этим, возможно, тоже связана небольшая потеря времени», - объяснил гонщик.

Организаторы не скрывают, что следующий этап, который будет проходить по земле под названием Чако, вряд ли будет изобиловать сложными участками. Самое страшное, что может ожидать КАМАЗ на пути к финишу – пыль или грязь – в зависимости от погоды.

«Завсегдатаи считают, что они знают Аргентину, но им еще предстоит столкнуться с Чако! Этот меловой регион помнит много ралли в своей истории. Взять хотя бы «Трансчако». Раллийные знатоки понимают, что для удачного прохождения этой трассы необходимо терпение и холодная голова, ведь речь идет о пыли. Если, конечно, она не превратится в грязь», - пишут организаторы «Дакара» о предстоящем испытании.

Но грязи не будет. По прогнозу 3 января на пути гонки будет солнечно – плюс 37 градусов выше нуля. Дожди зарядят через два дня. Но к тому времени гонка будет уже далеко за пределами не только Чако, но и всей Аргентины.