«О датском вратаре еще Губерниев говорил!» Россия в полуфинале сыграет с США

На молодежном чемпионате мира прошли четвертьфиналы. Россия победила Данию и в полуфинале сыграет со сборной США.

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Если вам неохота читать отчет, как Россия победила Данию, то вот резюме по матчу в двух словах от одного из моих читателей в фейсбуке: «Наши сыграли грамотно, дисциплинированно. Очень внимательно в обороне, не оставляя датчанам свободных зон. Немного повезло с первым голом, ну а дальше понемногу наращивали преимущество, тем более, что датчане не очень понимали, как пройти нашу оборону».

Если вы хотите почитать отчет, то он здесь:

Там стоит посмотреть на гол Александра Полунина с центра площадки, конечно. Очень лихо он вогнал шайбу, что Данию надломило.

Ну, про датского вратаря нам еще в 2011 году все объяснил Дмитрий Губерниев: «Я не знаю. Я говорил про вратаря сборной Дании, что в воротах будет стоять какое-то г##но. Там разве что-то было про вратаря «Зенита»? Ему еще надо место в основе завоевать».

Ну, вы помните ту историю.

А вот что после игры сказал наш главный тренер Валерий Брагин:

Порадовало, как он вспомнил гол Антон Худобина от своих ворот на молодежном чемпионате мира. Я вот этот эпизод не помню вообще. Когда это было?

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В целом на турнире не произошло громких сенсаций. В полуфиналы вышли те, кто там и должен быть. Четыре главных фаворита, каждый из которых способен взять золото.

Швеция разгромила Словакию со счетом 8:3. Что можно сказать о команде, которая уступила 18-50 по броскам? Словаки не оказали сопротивления, и уже после первого периода были 3:0 на табло. Интересно, они и тут сказали бы, что Швеция и Латвия – команды примерно одного уровня?

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Канада натужно победила Чехию (5:3), уступая 0:1 после первого периода. Да, преимущество по броскам было ощутимым (41-19), но пока «кленовые листья» не выглядят грозной силой. Они – одни из равных, и если полуфинал выиграет Швеция, этому удивляться не стоит вообще. Посмотрим, как сложится этот матч в Монреале.

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Наконец, сборная США получила сопротивление от швейцарцев (3:2). Там вообще игра получилась странной и очень закрытой (17-21 по броскам в пользу Швейцарии). Уже к 11-й минуте американцы реализовали большинство и забили еще один гол. Но на 31-й минуте Швейцария тоже разыграла лишнего, а на 47-й забила еще раз в большинстве.

Показалось, что игра катится к овертайму. Но уже через 18 секунд большинство забили Штаты. Вообще швейцарцы схватили 18 минут штрафа, а однажды у них был удален игрок за толчок соперника на борт. То есть тут мы могли увидеть сенсацию, если бы Швейцарию не подвела дисциплина.

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Итак, полуфиналы в Монреале. Они пройдут 4 января.

Сначала в 23.00 по московскому времени Россия сыграет с США.

А потом в 3.30 ночи, это будет уже 5 января, Швеция сразится с Канадой.

Стоит напомнить, что Россия не проигрывала американцам на молодежных чемпионатах мира аж 9 лет. Первое поражение случилось только на этом турнире, в группе. И если оценить только четвертьфиналы, то сборная России в заочном споре выглядела увереннее американцев.

То есть все в наших руках. Показывай свой хоккей – и ты в финале. Не надо ничего выдумывать.