Как канадцы чуть не уронили флаг США. Комедия на чемпионате мира (видео)

Интересная сценка произошла после матча США – Канада на молодежном чемпионате мира.

Вообще это произошло еще 31 декабря, но попало на самый Новый год в России, когда все сидели за столом и на такие моменты не обращали внимания. А теперь можно и вспомнить, тем более команда Валерия Брагина сыграет против США в полуфинале чемпионата мира.

Итак, сцена. Торонто, последний матч в группе. Американцы выиграли на этом турнире все матчи и вот теперь они обыграли сборную Канады (3:1). Победить хозяев на их площадке – это очень круто.

После матча, как и должно быть, исполняют гимн в честь страны-победительницы. Но что это?

Флаг США уже пополз вверх, под своды стадиона. Но один конец не закрепили, и сейчас на глазах у своего мира произойдет катастрофа.



Нужно отдать должное канадским организаторам. Они вовремя сориентировались и попытались спасти ситуацию. Но выглядело это, как в лучших комедиях Бенни Хилла или Лесли Нильсена. В итоге флаг США решили не поднимать, его просто растянули четыре волонтера. Хоккеисты в этот момент слушали гимн. Они поглядывали на смешных людей, но сами старались никак не реагировать.

Эта тема вызвала бурное обсуждение в блоге «Puck Daddy» - журналист Грэг Вышински как раз и поделился этой историей. «Пожалуйста, только не рассказывайте об этом Трампу!» - написал он.

«Ну конечно, как автор Yahoo мог обойтись без упоминания Дональда Трампа в этом рассказе?»

«Автор что, только из детского сада вышел?»

«По крайней мере, они не повесили флаг, перевернув его наоборот, как американцы несколько лет назад сделали с канадским стягом».

«Ну а заголовок ты дал, Грэг! «Канадцы не смогли поднять флаг США после победы американцев». Он же соберет тучу кликов!»

«Надо сказать, что американцы на этом чемпионате мира играют лучше, чем канадцы. Умно и просто. А в НХЛ на первых ролях сейчас выступает тоже полно американцев – тот же Патрик Кейн. Об этом даже Уэйн Гретцки говорил».

«Нет флага? Подумаешь! Все эти ритуалы с исполнением гимна и поднятием флага должны остаться в прошлом веке».

Ну и все в таком же духе. Надо напомнить, что полуфиналы молодежного чемпионата мира пройдут в Монреале – 4 января.

Сначала в 23.00 по московскому времени Россия сыграет с США.

А потом в 3.30 ночи, это будет уже 5 января, Швеция сразится с Канадой.

Стоит напомнить, что Россия не проигрывала американцам на молодежных чемпионатах мира аж 9 лет. Первое поражение случилось только на этом турнире, в группе. После полуфинала тоже будет исполняться гимн. Мы верим, что канадцам придется поднимать российский, а не американский флаг.