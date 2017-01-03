Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Теннис  Касаткина3:2Мугуруса
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Теннис  Кузнецов- : -Тсонга
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джон Дэвид Джексон: Ковалев может прибавить к реваншу. Уорд – нет

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джон Дэвид Джексон и Сергей Ковалев
Джон Дэвид Джексон и Сергей Ковалев

Джон Дэвид Джексон, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о возможном реванше против американца Андре Уорда и еще раз подвел итоги первого боя.

Напомним, Ковалев и Уорд провели поединок в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Отметим, что в контракте на первый поединок было оговорено право россиянина на реванш в случае поражения.

– По мнению судей, Сергей Ковалев не победил Андре Уорда, хотя большинство людей считают иначе. Как вы справляетесь с разочарованием от такого поражения?
– Таков бокс. Нужно двигаться дальше. Я думал, что Сергей выиграл бой по раундам 9-3 или 8-4 в худшем случае. Я был уверен, что он взял восемь раундов, если не девять. Я не могу винить в этом Уорда. Он – хороший боец. Судья видел, какую борьбу он навязывал, и разрешал это делать. Решение было плохим, но мы надеемся на реванш, который должен состояться между апрелем и июнем.

– Не считаете, что Уорду удалось переломить ход боя? Во второй половине он выглядел значительно лучше.
– В первой половине Сергей все сделал очень хорошо. Во второй части Уорд вернулся в бой. Я бы оценил вторую половину счетом 3-3. Проблема была в том, что в нашем углу был русский парень, который всю вторую часть боя делал подсказки Ковалеву. Я был ограничен по времени. Но это угол Сергея. Я не знаю, почему он позволил тому парню говорить, но это его право. Я не стал вмешиваться. Не знаю о чем шел разговор, но в первой части боя Сергей доминировал.

В первой половине боя у меня был счет 5-1 или 6-0. Вторая половина закончилась со счетом 3-3. Сергей замедлился, поэтому все что я мог сделать – немного разгрузить его в перерывах, чтобы он не выдохся.

– Многие считают, что во втором поединке Уорд будет выглядеть лучше. И они не признают заслуг Ковалева и не верят в его возможности. Что думаете?
– Вы уже ответили за меня. Задайтесь вопросом, что может сделать Уорд, чтобы реально провести более качественный второй поединок? Он не может бить сильнее. Он не может двигаться быстрее. Ему же придется тогда бегать. Ему остается только стоять и сражаться. Он упал от не самого сильного удара. Что же с ним произойдет, если он действительно примет бой?

В первом поединке он мало дрался и много бегал. Каким образом он будет лучше выглядеть в реванше? Откроет в себе талант нокаутера? Будет наносить больше ударов? Это возможно. Но это сделает его более уязвимым для атак Сергея. С другой стороны Ковалев может улучшить свою выносливость, расчетливее наносить удары и отрезать углы ринга. Сергею есть в чем прибавить, а Уорду прибавить не в чем.

Все эти так называемые эксперты должно быть сошли с ума, если считают, что Андре реально прибавит еще. Он не сможет в чем-либо серьезно прибавить. Он не будет стоять и драться, он не будет больше двигаться, это уже бег. Что же он может улучшить? Он может только принять бой. Отлично. Он будет более уязвим для ударов.

– Насколько вероятно, что именно реванш будет следующим боем?
– Это решать Уорду. Мир бокса был бы рад если реванш состоялся как можно быстрее. Произойдет ли это? Мяч находится на стороне Андре. Слово за ним.

– Когда Сергей сможет выйти на ринг?         
– Не позднее апреля, а может и раньше.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 годуКовалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году«Советский спорт» составил рейтинг сильнейших российских боксеров, ориентируясь на их результаты в прошедшем году.Сергей Ковалев: Когда придет время подняться в следующий вес, я буду готов к этомуЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о том, может ли он в ближайшее время перейти в следующую категорию.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.Сергей Ковалев: Победа Уорда? Трус всегда рад тому, что ему дарятБывший чемпион мира по версия WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев высказался об итогах боя против американского боксера Андре Уорда.Сергей Ковалев: Даже дети рисуют нокаут Уорда в бою со мной. Выходи на ринг, сопляк!Российский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок за три чемпионских пояса.Тренер Ковалева: Уорд не сможет стать лучше в реванше с СергеемДжон Дэвид Джексон, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о возможном реванше против американца Андре Уорда.Маурисио Сулейман: Ковалев может провести бой за титул WBCЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям россиянин Сергей Ковалев вошел в обновленный рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк пожелал удачи Александру Поветкину в его непростом деле.Промоутер Ковалева: Реванш с Уордом может пройти в РоссииПромоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, когда должен состояться бой-реванш с американцем Андре Уордом.Эхо вердикта IBU, унижение «Пингвинов» в Коламбусе и новый рекорд Ягра. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Сергей Ковалев: «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись, и выйди на реваншРоссийский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок.Ковалев занял второе место в рейтинге WBC в полутяжелом весеКак сообщает официальный сайт WBC, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев занял второе место в рейтинге организации.Андре Уорд: Ковалев был разбит морально и физически, он просто сломалсяЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд – о поединке против российского боксера Сергея Ковалева.Эгис Климас: Если Уорд считает себя лучшим боксером мира, он должен выйти на реванш с КовалевымМенеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Эгис Климас рассказал о том, как идут переговоры об организации повторного поединка с Андре Уордом.Допинг-тест Ковалева после боя с Уордом оказался отрицательнымРоссийский полутяжеловес Сергей Ковалев успешно прошел допинг-тест после ноябрьского поединка с американцем Андре Уордом.Ковалев поздравил Усика с успешной защитой чемпионского титулаБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил украинского боксера Александра Усика с успешной защитой чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).Сергей Ковалев: Как можно потерять 400 миллионов?Сергей Ковалев: Как можно потерять 400 миллионов?Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев подвел для себя итоги года и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина.Сергей Ковалев рассказал о деятельности своего благотворительного фондаБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своем благотворительном фонде.Сергей Ковалев: США – страна возможностейБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сравнил Россию и США.Николай Хромов отказался стать тренером Сергея КовалеваИзвестный российский специалист Николай Хромов рассказал, почему отказался стать тренером бывшего чемпион мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева
Главные новости
Футбол
Аршавина признали лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году
Футбол
Константин Сарсания: «Спартак» активно покупает, но все эти трансферы для обоймы
Волейбол
«Белогорье» дозаявило Обмочаева
Футбол
«Марсель» отказался покупать Оздоева
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона
Футбол
Кокорин встретился с Рибери (фото)
Футбол
Полузащитник «Боруссии» Д завершил карьеру, перенеся 8 операций за 10 дней (фото)
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Футбол
Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
все новости
Джон Дэвид Джексон
Джон Дэвид Джексонвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Андре Уорд
Андре Уордвсе новости