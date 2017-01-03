Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Теннис  Касаткина3:2Мугуруса
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Теннис  Кузнецов- : -Тсонга
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Тарасенко: Наш матч с «Чикаго» - это будто ЦСКА – «Спартак» в России!

Кирилл Кватерман
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Тарасенко
Владимир ТарасенкоИсточник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Владимир Тарасенко стал первой звездой игрового дня НХЛ, а после матча с «Чикаго» (4:1) с ним поговорил корреспондент «Советского спорта».

Это была первая «Зимняя классика» для Владимира Тарасенко, и он показал себя молодцом.

Матч в Сент-Луисе на Busch Stadium собрал аудиторию в 46 556 человек. Не рекорд, конечно, но очень круто.

Счет открыл «Чикаго» - отличился бывший защитник «Авангарда» Михал Кепмни, а помог ему Артемий Панарин. Но дальше забивали только «блюзмены». Счет сравнял Патрик Берглунд, а в третьем периоде за дело взялся Владимир Тарасенко. Дубль он сделал за 113 секунд.

Сейчас Тарасенко (18 голов) – лучший российский снайпер, обгоняющий даже Александра Овечкина (17). Но до Сидни Кросби (26) пока далековато. Капитан «Питтсбурга» - явный фаворит в борьбе за «Морис Ришар Трофи», приз лучшему снайперу НХЛ.


- Как вам игралось в этом матче под открытым небом? – спросили у Тарасенко журналисты, среди которых был корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе.
- Условия были не очень! – улыбнулся Владимир. – Мы начали матч, и шел дождь. Первые смены получились странными. Но хорошо, что ливень прекратился. Иначе пришлось бы снимать визоры (прозрачный козырек над шлемом). Вытирали их постоянно, но все бесполезно. Но потом погода позволила нам провести нормальный матч.

- Какой момент стал переломным? Когда вы забили второй гол?
- Я думаю, переломный момент наступил намного раньше. В этом сезоне так получалось, что мы часто проваливали вторую половину матча. А тут второй период очень хорошо провели, много моментов было. В начале третьего периода – тоже. Мы хорошо выполняли установку на игру. К тому же удавалось забивать. Гол получился не очень красивым. Но хорошо, что довели матч до победы.

- У вас же с «Чикаго» принципиальное противостояние. Приятно было сыграть на улице?
- Этот матч – как у нас ЦСКА – «Спартак». Здесь то же самое. И настрой был таким же. Тем более сейчас «Чикаго» идет на первом месте в конференции и дивизионе. Очень важно было победить. И правильно говорят, что может, в жизни такая возможность выпадает лишь однажды – сыграть на таком стадионе под открытым небом.

- Вы когда последний раз выступали в таких условиях?
- Со сборной России, когда мы в Хельсинки проводили матч Евротура на олимпийском стадионе против Финляндии. Но нельзя сравнить атмосферу с той, которая сейчас была здесь.

- Можно ли сказать, что такие матчи – это возвращение в детство?
- Мы играли на улице, ворота лепили из снежков. Тяжело сравнить, когда ты тут выходишь, и сидят 50 тысяч человек, смотрят на тебя. Но есть атмосфера праздника. И все вспомнили, с чего начинали свой путь в хоккее. А главное – мы победили, хорошо сделали свою работу. И теперь можем провести время с семьей, немного отпраздновать.

- Да, у вас два дня без матчей. А по поводу третьего периода – бросилось в глаза, что у «Сент-Луиса» был какой-то отчаянный настрой.
- Мы просто старались выполнять установку. Долго готовились к этой игре.

- Расскажите, как вы провели Новый год.
- Встретил праздник с семьей. Послушали Владимира Владимировича, послушали гимн стоя. Как положено, посидели по всем русским обычаям.

- Что пожелаете болельщикам?
- Поменьше писать плохих комментариев! Хотя все равно мы, хоккеисты, их не читаем. Но наши родственники иногда читают. Это я шучу!

На самом деле просто желаю всем самого лучшего. Здоровья, и чтобы каждый следующий год был лучше предыдущего.

Матч

Сент-Луис - Чикаго - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы:

Кемпны (Кит, Панарин), 1:02 (0:1). Берглунд (Баумистер, Стеен), 27:45 (1:1). Тарасенко (Фаббри), 52:05 (2:1). Тарасенко (Лехтеря, Фаббри), 53:58 (3:1). Стеен 58:46 (4:1 - п.в.).

Место и дата

02 января 21:30, Буш Стэдиум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛТарасенко признан первой звездой дня в НХЛРоссийский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче с «Чикаго» (4:1) забросил две шайбы и был признан сначала первой звездой матча, а затем и всего дня.Передача Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Чикаго», «Нью-Джерси» - «Бостон» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Гол и пас Калинина помогли «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго». Этот матч прошел в рамках «зимней классики».Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил два гола в матче «Зимней классике» с «Чикаго».Монтойя подписал двухлетний контракт с «Монреалем»Голкипер «Монреаля» Эл Монтойя продлил контракт с клубом. Новое соглашение 31-летнего американца с «Канадиенс» рассчитано на два года, а годовая зарплата вратаря, по данным TSN, составит 1,065 миллиона долларов.«Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказовФорвард Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Аризоне», которая забрала его с драфта отказов.Мэттьюз, Крайдер и Флери признаны лучшими игроками недели в НХЛФорвард «Торонто» Остон Мэттьюз назван лучшим игроком недели в НХЛ. 19-летний американец набрал 6 (4+2) очков в трех матчах, которые завершились победами «кленовых листьев». Первый номер минувшего драфта лидирует среди новичков сезона по голам (20) и очкам (32).НХЛ не стала переносить начало «Зимней классики»Сегодняшний матч «Зимней классики» между «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхокс» в Сент-Луисе на Busch Stadium начнется согласно ранее намеченному времени. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.Джонатан Тэйвс: Какие бы условия ни ждали нас – они будут одинаковыми для обеих командКапитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Чикаго» на бейсбольной арене Busch Stadium.Владимир Тарасенко: Будем надеяться, погода позволит сыграть, а то пока дождь обещаютФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от матча «Зимней классики» с «Чикаго» на бейсбольной арене Busch Stadium.Артемий Панарин: Если погода будет не хоккейной, давайте сыграем в футболФорвард «Чикаго» Артемий Панарин предложил в случае непогоды во время встречи чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса», сделать матч «Зимней классики» футбольным.Мэттьюс, Кеслер и Гибсон – звезды дня в НХЛНападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.НХЛ. «Торонто» переиграл «Детройт», «Вашингтон» одолел «Оттаву» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Артемий Панарин: «Чикаго» переживает спад, потому что Анисимов больше не забивает но три шайбы за игруФорвард «Чикаго» Артемий Панарин поделился мнением о причинах неудачной игры своей команды в последних матчах.«Анахайм» нанес поражение «Филадельфии»Хоккеисты «Анахайма» нанесли поражение «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).«Вашингтон» на своем льду обыграл «Оттаву»Хоккеисты «Вашингтона» нанесли поражение «Оттаве» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Менеджер «Каролины» по экипировке сыграл против «Тампы» на позиции вратаря (видео)37-летний Джордж Алвес, работающий в клубе НХЛ в качестве менеджера по экипировке, появился на льду в матче регулярного чемпионата против «Тампы».«Торонто» вырвал победу у «Детройта» в «Классике столетия»Хоккеисты «Торонто» нанесли поражение «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главные новости
Футбол
Аршавина признали лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году
Футбол
Константин Сарсания: «Спартак» активно покупает, но все эти трансферы для обоймы
Волейбол
«Белогорье» дозаявило Обмочаева
Футбол
«Марсель» отказался покупать Оздоева
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона
Футбол
Кокорин встретился с Рибери (фото)
Футбол
Полузащитник «Боруссии» Д завершил карьеру, перенеся 8 операций за 10 дней (фото)
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Футбол
Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости