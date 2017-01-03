Владимир Тарасенко: Наш матч с «Чикаго» - это будто ЦСКА – «Спартак» в России!

Владимир Тарасенко стал первой звездой игрового дня НХЛ, а после матча с «Чикаго» (4:1) с ним поговорил корреспондент «Советского спорта».

Это была первая «Зимняя классика» для Владимира Тарасенко, и он показал себя молодцом.

Матч в Сент-Луисе на Busch Stadium собрал аудиторию в 46 556 человек. Не рекорд, конечно, но очень круто.

Счет открыл «Чикаго» - отличился бывший защитник «Авангарда» Михал Кепмни, а помог ему Артемий Панарин. Но дальше забивали только «блюзмены». Счет сравнял Патрик Берглунд, а в третьем периоде за дело взялся Владимир Тарасенко. Дубль он сделал за 113 секунд.

Сейчас Тарасенко (18 голов) – лучший российский снайпер, обгоняющий даже Александра Овечкина (17). Но до Сидни Кросби (26) пока далековато. Капитан «Питтсбурга» - явный фаворит в борьбе за «Морис Ришар Трофи», приз лучшему снайперу НХЛ.





- Как вам игралось в этом матче под открытым небом? – спросили у Тарасенко журналисты, среди которых был корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе.

- Условия были не очень! – улыбнулся Владимир. – Мы начали матч, и шел дождь. Первые смены получились странными. Но хорошо, что ливень прекратился. Иначе пришлось бы снимать визоры (прозрачный козырек над шлемом). Вытирали их постоянно, но все бесполезно. Но потом погода позволила нам провести нормальный матч.

- Какой момент стал переломным? Когда вы забили второй гол?

- Я думаю, переломный момент наступил намного раньше. В этом сезоне так получалось, что мы часто проваливали вторую половину матча. А тут второй период очень хорошо провели, много моментов было. В начале третьего периода – тоже. Мы хорошо выполняли установку на игру. К тому же удавалось забивать. Гол получился не очень красивым. Но хорошо, что довели матч до победы.

- У вас же с «Чикаго» принципиальное противостояние. Приятно было сыграть на улице?

- Этот матч – как у нас ЦСКА – «Спартак». Здесь то же самое. И настрой был таким же. Тем более сейчас «Чикаго» идет на первом месте в конференции и дивизионе. Очень важно было победить. И правильно говорят, что может, в жизни такая возможность выпадает лишь однажды – сыграть на таком стадионе под открытым небом.

- Вы когда последний раз выступали в таких условиях?

- Со сборной России, когда мы в Хельсинки проводили матч Евротура на олимпийском стадионе против Финляндии. Но нельзя сравнить атмосферу с той, которая сейчас была здесь.

- Можно ли сказать, что такие матчи – это возвращение в детство?

- Мы играли на улице, ворота лепили из снежков. Тяжело сравнить, когда ты тут выходишь, и сидят 50 тысяч человек, смотрят на тебя. Но есть атмосфера праздника. И все вспомнили, с чего начинали свой путь в хоккее. А главное – мы победили, хорошо сделали свою работу. И теперь можем провести время с семьей, немного отпраздновать.

- Да, у вас два дня без матчей. А по поводу третьего периода – бросилось в глаза, что у «Сент-Луиса» был какой-то отчаянный настрой.

- Мы просто старались выполнять установку. Долго готовились к этой игре.

- Расскажите, как вы провели Новый год.

- Встретил праздник с семьей. Послушали Владимира Владимировича, послушали гимн стоя. Как положено, посидели по всем русским обычаям.

- Что пожелаете болельщикам?

- Поменьше писать плохих комментариев! Хотя все равно мы, хоккеисты, их не читаем. Но наши родственники иногда читают. Это я шучу!

На самом деле просто желаю всем самого лучшего. Здоровья, и чтобы каждый следующий год был лучше предыдущего.