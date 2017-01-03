«Это была худшая игра». Американцы «советуют» – как одолеть их в полуфинале

Завтра вечером сборная России встретится в полуфинале с командой США на МЧМ-2017. Вот несколько советов нашим от… самих соперников.

Как вы знаете, в полуфинале россияне вновь встретятся с американцами – лидерами нашей группы. Напомню, что на предварительном этапе наша команда уступила сборной США со счетом 2:3.

Однако, в плей-офф, как известно, многое меняется. И доказательством этому стали матчи четвертьфинала. В первом раунде именно североамериканские команды испытали большие проблемы в матчах вреде бы с более слабыми конкурентами.

В частности, сборная США сражалась со швейцарцами. И с огромным трудом вырвала победу в третьем периоде со счетом 3:2.

- Это была наша худшая игра на турнире, - заявил после сирены один из главных героев этого поединка, голкипер молодежной сборной США Тайлер Парсонс. -Но все же мы сделали важный шаг вперед. Хотя и испытали в этом поединке определенные проблемы. Хоть и провели до этого четыре хороших матча в группе, но чувствовали, что подобное все равно может произойти. Мое дело - выручать команду, когда это необходимо. На этом я и сосредоточился. Когда Хишир мог сравнять счет, я предполагал, что он будет бросать верхом и сумел поймать шайбу.

Итак, что же сборная России может извлечь из четвертьфинала американцев со швейцарцами?

Ну, конечно, то, что это далеко не непобедимая команда. В третьем периоде счет в матче был ничейным. Более того, швейцарцы его сравняли вытянув игру с 0:2.

Впрочем, я уверен, что россияне и так, американцев непобедимыми никогда не считали. Поэтому предлагаю сосредоточиться на более конкретных факторах, которые нашим необходимо учесть, чтобы выиграть этот полуфинал.

Первое. Это знаменитый североамериканский стартовый натиск, который сборная США переняла у канадцев. Посмотрите, две шайбы американцы забросили в дебюте поединка на 9-й и 11-й минуте.

Оружие это мощное, но хорошо известное. И есть у меня основание предполагать, что россияне в последних своих поединках именно и готовили противоядие к нему. Надеюсь, что справимся. Хотя надо помнить – скорость игры у американцев куда выше, чем у словаков и датчан.

Второе. Игра в неравных составах. Американцы не любят играть в меньшинстве. Обе свои шайбы швейцарцы в четвертьфинале забросили, реализуя лишнего. Причем, очень быстро – за 13 и 35 секунд.

Вот ахиллесова пята американской команды. И наш шанс с учетом того, что розыгрыш большинства у россиян один из лучших на этом турнире.

Однако, американцы в четвертьфинале напомнили нам и о том, что они сами очень хорошо реализуют большинство.

Ведь из-за чего швейцарцы в итоге проиграли? Из-за невысокой игровой дисциплины. Схлопотали свое первое удаление за нарушение численного состава на смене – соперник открыл счет.

А когда сравняли его в третьем периоде, тут же сами удалились. И равновесие в итоге продержалось всего 18 секунд.

Кстати, именно вот такие невынужденные удаления остаются главной проблемой россиян.

Я вспоминаю, как в матче с датчанами наш игрок выбросил шайбу на трибуну в третьем периоде при игре «4 на 5». Причем, сделал это (со стороны казалось) чуть ли не намеренно!

Счет был вроде комфортный, 3:0 в пользу наших. Но, посмотрите, какой шанс для соперника! Одну шайбу отыгрывают «5 на 3». Следом еще одну «5 на 4». И нет преимущества! Пошла бы нервотрепка до самой сирены. Вот такие ляпы Валерию Брагину надо выжечь из действий нашей команды, убрать напрочь.

Тем более, что судьи нам уж точно помогать не будут. Если в матче с датчанами пара удалений была весьма спорных что уж тут про сборную США говорить?

Да и пример Канады перед глазами. Вы посмотрите на концовку четвертьфинала хозяев турнира против чехов. «Кленовых» в нем тоже зашатало. Пришлось отыгрываться по ходу, потом пропускать, вновь выходить вперед…

Но на 47-й минуте чехи еще раз показали характер – сократили счет до минимума, 3:4. И после этого арбитры удаляли уже только их.

В общем, американцы показали в четвертьфинале – как им забивать и как от них не пропускать.

В отличие, кстати, от команды Валерия Брагина, которая в последних матчах превратилась в непроницаемого сфинкса – 6:0 по сумме двух поединков.

Два европейских героя ответить на его загадки не смогли. Настало время потрепать нервы заморским противникам.