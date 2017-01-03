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Жертва лимита. «Советский спорт» провожает в Китай Одила Ахмедова

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жертва лимита. «Советский спорт» провожает в Китай Одила Ахмедова
Источник: «Советский спорт»

Почему «Краснодар» отказался от игрока, за которым охотился несколько лет.

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов покинул «Краснодар» и уехал в «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаша. По слухам, сумма трансфера составила восемь миллионов евро, а партнерами Ахмедова стали Халк и Оскар.

Вчера Одил прибыл в Китай, где его ждала толпа болельщиков (часами ранее это прошел и Оскар, из-за чего зал прилета был переполнен). Сейчас оба присоединились к команде.

В прошлом сезоне «Шанхай СИПГ» занял третье место в чемпионате Китая. Бразилец Халк в восьми играх отметился пятью голами и результативной передачей. В следующем сезоне, как уверяет Боаш, клуб будет биться за чемпионство в самой раздутой лиге планеты.

Китайская лига – набитый денежный мешок, готовый платить тугими пачками купюр за любых игроков. Тевеса списали со счетов в Европе? Он стал самым богатым игроком в мире. Лавесси натер до блеска лавку в «ПСЖ»? Зато сейчас за каждый сезон в Китае получает около 22 миллионов евро. Примеров масса.

Поднебесная – идеальное место для сбыта футболистов. Оскар, Халк, Тевес, Лавесси, Ахмедов... Правда, Одил не такой, как многие. Он – в большей степени пахарь, чем другие китайские «игрушки». За эти качества его и ценил Сергей Галицкий, когда пытался забрать парня из «Анжи» чуть ли не два года.  И не сумел сделать это до тех пор, пока пока проект суперклуба в Махачкале не рухнул.

После перехода игрок признался: Галицкий лично хотел видеть его в «Краснодаре», из-за чего Одил отказал ЦСКА. У президента «Краснодара» нет любимых игроков, или он это скрывает. Но один все же был: Одил Ахмедов.

Он рос на глазах Галицкого в «Анжи», уживаясь в компании со звездами и даже выделяясь на их фоне. Он чем-то похож на Сергея Николаевича: Ахмедов сделал себя сам, как и президент «быков», несмотря на внешние преграды. Так почему же бизнесмен отпустил любимца, и зачем он понадобился в Китае, куда бегут все звезды?

Вероятно, с Одилом местные скауты знакомы по азиатской лиге, где Узбекистан занимает ведущие роли. Ахмедову будет легко освоиться в относительно родственной культуре. А клуб получит крутое усиление парнем, который не остался в тени звездной банды в Махачкале, имея в ней авторитет.

Что получит «Краснодар»? По слухам, восемь миллионов евро за возрастного игрока (в этом году стукнет 30). Сумма солидная. А Галицкий – бизнесмен, и отказываться от такого куша было бы глупо.

Сам игрок признался, что выбирал предложение (имея варианты в Европе), максимально выгодное для его клуба. В частности, для этого он созванивался с президентом команды.

На вырученные деньги «Краснодар», имевший обилие игроков средней линии, может усилить другие проблемные позиции. Но есть и иная версия ухода Ахмедова: его статистика в текущем сезоне.

В 14 матчах чемпионата полузащитник отметился одной передачей, проведя на поле 741 минуту. Уступив конкуренцию Газинскому (и его российскому паспорту), Одил чаще начинал матчи на скамейке запасных. Последний матч целиком он провел 18 сентября, когда «быки» обыграли «Ростов».

Ахмедов стал реже бить по воротам (1,3 против 1,7 раза за игру), делать обостряющие передачи (меньше одной за матч), и уменьшил точность передач (с 83,5 до 82,8 за встречу). У него получалось меньше отбирать мяч (0,9 против 1,5 за игру) и идти в обводку (0,6 против 0,9 за матч).

Важно отметить: это статистика чемпионата России. В Лиге Европы, где Одил появлялся в основе, показатели росли. Он чаще бил по воротам (1,8 раз за матч), обводил (1,5 раз за игру – такого не было со времен его выступления за «Анжи») и чаще терял мяч из-за желания обострить игру (2,2 раза).

В Лиге Европы Ахмедов чувствовал себя увереннее. Здесь не было давления из-за лимита, но было доверие тренера. В чемпионате России такого не наблюдалось. Чему виной не столько сам Одил, сколько  эпидемия травм, которая настигла «Краснодар». Выпали Мамаев, Подберезкин, Измайлов, имевшие нужный паспорт. Останься на поле эти россияне, среди них нашлось бы место и ему — легионеру.

Чемпионат Китая – шанс на спасение карьеры для капитана сборной Узбекистана, ставшего в Краснодаре узником лимита. В Поднебесной Одилу пенять на паспорт уже не придется. Там его успехи будут зависеть только от него.

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