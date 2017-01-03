Взгляд из Канады: «Это худшая сборная России на МЧМ за последние годы». Что-о?!

Такую заметку о сборной России после четвертьфинала с Данией (4:0) написал ведущий автор канадского издания The Hockey News Кен Кэмпбелл.

Приводим ее полностью и думаем, что это хорошая мотивационная штучка для наших ребят перед матчами с североамериканцами – полуфиналом с США и возможным финалом с Канадой. На такие заметки нужно отвечать на льду – голами и победами.



Заголовок такой: «Крошечный Капризов тащит на себе Россию на чемпионате мира среди молодежи».

«Капитан Кирилл Капризов – «наше все» для сборной России. И на этом турнире он делает себе громкое имя, - пишет Кэмпбелл.

Когда вы имеете дело с российскими игроками, которые не владеют английским, то не можете быть уверенными, что их слова правильно переводят. Вот почему трудно понять, что говорит капитан сборной России и лучший снайпер чемпионата мира Кирилл Капризов. Мы видим, что на его лице легко появляется улыбка и это не закрытый парень. Но когда его ответы переводят на английский, они кажутся мутными как помои. Может быть, Капризов просто готовит себя к НХЛ, где обычно принято давать обезличенные интервью?

Но как не беспокоить вопросами Капризова, если он постоянно на виду? Теперь вот сделал дубль в ворота Дании, лидирует на турнире с семью голами. «Миннесота» выбрала этого парня в пятом раунде, и он действительно – одинокий луч света в атаке российской команды, которую один скаут описал так: «Это худшая сборная России, которую я видел на турнире за последние годы».

Вероятно, не будь у русских Капризова и вратаря Ильи Самсонова, они бы не вышли в полуфинал. Но теперь сборная России пробилась на эту стадию в седьмой раз подряд. Может быть, теперь Капризов откроется?

Потому что общение с ним выглядит так. Вот типичный разговор, который переводит директор сборной России по связям с общественностью.

- Он должен быть доволен своей игрой на этом чемпионате.

- Мы все делаем как команда. И неважно, кто из нас – лучший снайпер.

- Но кто-то должен забивать голы, и он делает это отлично.

- Да. Он этому рад. Все были бы рады идти на первом месте среди снайперов на таком большом турнире.

- Он хорош в важные моменты. Где он этому учился?

- Он не знает. Он просто делает все возможное. Усердно работает на тренировках, и вот вы видите результат.

- У него были какие-нибудь контакты с «Миннесотой»?

- Все вопросы об НХЛ – после турнира.

- Но у него есть еще один год контракта в КХЛ, правильно?

- Он сказал, что об этом написано на сайте КХЛ. Дата, когда истекает контракт. Проверьте. Вам нужно быть более подготовленным к интервью. Это мое замечание».

Петя, это ты что ли канадца построил? Обращаюсь к Петру Терещенкову – автору «Советского спорта» и главному по прессе в сборной России. Но продолжим чтение.

«А у российской команды мы не видим изобилия голов, - замечает Кэмпбелл. – Если учесть четвертьфинал с Данией, то русские забросили всего 20 шайб в пяти матчах, причем больше трети – на счету Капризова. Страшно подумать, где были бы русские без него. А ведь поначалу ходили разговоры, что этот игрок может быть недоступен для молодежного чемпионата мира.

«Он должен стать ключевым игроком нашей команды, - говорил тренер Валерий Брагин. – Не только на льду, но и в раздевалке, где он создает правильную атмосферу».

Как мы заметили, Капризов хорошо усваивает уроки НХЛ, и «Миннесота» должна быть счастлива видеть такого игрока в своей системе. 19-летний форвард набрал 30 (15+15) очков в 37 матчах за «Салават Юлаев». Неслыханная статистика для подростка!

И со своими габаритами (178 см / 87 кг) он не какой-нибудь паинька, а нахватал уже 62 минуты штрафа. Генменеджер «Уайлд» Чак Флэтчер обычно русских на драфте не берет. Но на седьмой год в этом клубе он сделал исключение.

«Да, мы сторонились русских на драфте, потому что есть фактор КХЛ – ты никогда не знаешь, приедет ли к тебе хоккеист, - говорит Флэтчер. – Но такое мастерство трудно найти. Мы играем в дивизионе с «Чикаго», «Сент-Луисом», «Далласом», и нам тоже нужны мастеровитые игроки, чтобы побеждать эти команды».

На драфте-2015 Капризов был выбран под номером 135. А еще «дикари» через год взяли под номером 196 форварда Дмитрия Соколова, который в прошлом сезоне забил 30 голов за юниорский клуб «Садбери Вулфс», а в этом сезоне наколотил 24 гола в 37 матчах.

Флэтчер рассказывал, что его помощники оценивали Капризова как игрока уровня седьмого раунда. Но его взяли выше. «Это умный игрок с очень хорошими руками. Он силен в большинстве, - говорит Флэтчер. – Мастерство такого рода трудно найти. Думаю, драфт-2015 мы запомним как один из самых сильных для нас. Вот почему Капризов в пятом раунде был еще свободен».

Ну а теперь «Миннесота» позволяет Капризову развиваться по крепкой хоккейной программе в КХЛ, где он проведет и следующий сезон в Уфе. Но как только контракт этого парня истечет, «дикари» сделают все, чтобы его заполучить.

«Я смотрел много его матчей на видео, - говорит Флэтчер. – Мне нравится, как упорно он работает. Он проводит много смен и учится, как играть без шайбы»…»