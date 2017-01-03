10 худших трансферов в истории РФПЛ
«Советский
спорт», предостерегая российские клубы, вспоминает самые неудачные трансферы в истории РФПЛ.
Манише, «Динамо», 16 млн евро
13
матчей, 2 гола
В 2005 году российский
бизнесмен Федорычев одним из первых в РФПЛ открыл Америку. Планомерное развитие
клуба оставьте чудикам, а мы, - кажется, так решили тогда в «Динамо», - с ходу
подогнем под себя изменчивый мир. Кто там нынче чемпион? Говорите, «Порту» Лигу
чемпионов взял, а Португалия только чудом не взяла Евро? Так это же легче
легкого – берем португальцев, оптом.
Главным из того десанта
был Манише. В России ждали приезда игрока с волшебным ударом и столь же
чудесным послужным списком (в «Порту» Жозе Моуринью он выиграл абсолютно все).
Вместо этого «Динамо» получило капризного футболиста, потолком мечтаний
которого в России были до блеска начищенные бутсы и регулярные смс-оповещения о
пришедшей зарплате. Когда этого стало мало, оказалось, что Манише не нравится
все - страна, ее климат, ее чемпионат. И португалец отбыл сначала в аренду в «Челси»,
а потом на контракт – в «Атлетико». Что ж, имел право. Сотрудничество,
построенное исключительно на финансовой составляющей, имеет свойство
заканчиваться именно так.
То время все же принесло
«Динамо» пользу. Во-первых, вместе с звездными Манише и Коштиньей в России
приехал молодой Данни. А, во-вторых, даже для команды Федорычева дошло, что
никому неизвестный бразилец Иво Вортманн – слабый тренер.
Коштинья, «Динамо», 15 млн евро
10
матчей
Еще один игрок из
великого «Порту» Жозе Моуринью и серебряный призер Евро-2004. Играл португалец
настолько неохотно, что и писать о нем так же лениво. К тому же история
Коштиньи полностью повторяет путь Манише. За тем исключением, что второй хотя
бы отметился красивым голом в ворота «Амкара». Коштинья же запомнится только скверным
характером.
Себастьян Пюигренье, «Зенит», 6 млн евро
13
матчей, 1 гол
Вот вам водные данные: есть
26-летний французский защитник из середняка чемпионата Франции «Нанси», ни разу
не вызывавшийся в сборную страны. Он провел один неплохой сезон, когда его
команда забралась на четвертое место, а сам игрок попал в символическую команду
лиги. На этом все. И теперь вопрос: купите ли вы такого игрока?
«Зенит» ответил
утвердительно. А для пущей убедительности присыпал сверху еще 6 млн евро. Закончилось
все быстро: в первом же матче – с «Рубином» - жесткий француз, выйдя на поле на
64-й минуте матча, на 76-й отправился в раздевалку. О пребывании игрока в
Казани напоминало только численное
меньшинство «Зенита».
Дальше как обычно:
скитания по арендам с нежеланием идти на понижение зарплаты. Виртуозную точку в
истории Себастьяна Пюигренье в «Зените» поставил, что символично, «Нанси», куда
защитник ушел за ноль евро.
Рамон, ЦСКА, 5.7 млн евро
35
матчей, 2 гола
Рамон приехал из «Коринтианса»
в ЦСКА во времена, когда перед матчами армейцев впору было включать бразильский
гимн. На тот момент в России уже здорово себя проявили Вагнер, Жо, Карвалью,
Дуду. От человека, попадавшего в шорт-листы «Арсенала», «Милана», который был
еще топ, ждали не меньшего. Но что-то пошло не так: после яркого дебюта (голы «Спартаку»,
«Локомотиву») Рамон начал пропадать с радаров. За полгода аренды в «Крыльях» он
провел на поле лишь одну минуту, начал стремительно набирать вес. Попробовал
возродиться, вернувшись на Родину – в «Фламенго». Но по словам Гинера было
понятно, что камбэк вряд ли возможен: «Рамон, думаю, закончил с футболом. Его
приоритеты оказались иными. Талантливый футболист. Но, как и многие
талантливые, такие заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где они и как
играли. Он выбрал такой путь, это его право».
Сейчас 28-летний Рамон
играет в одном из низших дивизионов Бразилии.
Фернандо Кавенаги, «Спартак», 8.6 млн евро
63
матча, 17 голов
О приезде 21-летнего
аргентинца в России знали даже те, у кого футбол ассоциируется с бессмысленной беготней.
Сумасшедшие на 2004 год траты на нападающего «Ривер Плейт» должны были
окупиться: в России приехал лучший нападающий лучшей команды Аргентины. И,
казалось, Кавенаги уже сложившийся игрок, а значит - проблем с адаптацией быть
не должно. Выходи и делай то, что умеешь.
Однако, первого гола
Кавенаги пришлось ждать два месяца. Затем дела пошли лучше, но скорострельность
аргентинца удручала. Завышенные ожидания подгоняли и Кавенаги и
его работодателей, что привело к отъезду аргентинца во французский «Бордо». Там
форвард стал чемпионом Франции. За последующие годы Кавенаги выиграл еще полдюжины
трофеев разного уровня: от Кубка Либертадорес до чемпионата Кипра.
Последним клубом аргентинца был кипрский
АПОЭЛ – притом играл за него форвард блестяще, забив 19 голов за 18 матчей.
Сейчас Кавенаги без клуба – восстанавливается от травмы и с футбол заканчивать
не намерен.
Иван Соловьев, «Зенит», 750 тысяч евро
2
матча
Если когда-то будет
написана книга «Как убивали российский футбол», то история Ивана Соловьева
будет одной из центральных в ней. Как символ эпохи.
20-летний полузащитник
ворвался в РФПЛ в 2013 году – при Петреску в «Динамо». Играл здорово. Для
20-летнего, не более того. И тут появился «Зенит» с ощутимо большими
контрактными условиями и обещаниями того, что все мечты обязательно сбудутся.
Соловьев может винить
кого угодно в том, что случилось: Боаша, функционеров «Динамо», которые в те
годы разве что вилкой мимо рта не промахивались, а в остальном – для подсчета попаданий
и верных решений в их послужном списке хватить и одного пальца. Не скажу
какого.
Да, винить Соловьев
может кого угодно, но итог от этого не изменится: те годы, в которые нужно
неустанно прогрессировать, он провел у телевизора, смотря матчи «Зенита».
Сейчас Соловьев
пытается реанимировать свою карьеру в воронежском «Факеле».
Альберто Сапатер, «Локомотив», 7,5 млн евро
27
матчей, 1 гол
Возможно, это самый
худший трансфер из всех тех, которые когда-либо были в мировом футболе. Он
провален абсолютно по всем пунктам.
Во-первых, цена. 7,5
млн евро за какого-то ноунейма, поигравшего за «Сарагосу» и попылившего по
одному сезону в «Дженоа» и «Спортинге»? А ведь на момент перехода в «Локо» из
португальского клуба ему было уже 26 лет! То есть, скорее всего, названные выше
клубы были его потолком.
Во-вторых, Сапатер,
проведя в России пять лет, не отработал даже млн евро. Это если судить
футбольными категориями.
В-третьих, он не только
не помог клубу, он и доил «Локо» на протяжении пяти лет со страстью сумасшедшей
доярки. Сапатер экономил на всем – от дорогих ресторанов до бензина, катаясь на
метро, при этом ездил в клуб для тренировок и восстановления от травм, получая
за это около 2 млн евро в год. Испанец отказывался ехать в аренды в «Торпедо»
и «Томь» - там нужно будет играть, да и платить будут меньше. В общем, делал бизнес.
Заработав на старость,
Сапатер вернулся в «Сарагосу».
Карлос Эдуардо, «Рубин», 20 млн евро
46
матчей, 6 гола
Игрок Эдуардо неплохой –
это очевидно. За год до прихода в «Рубин» из «Хоффенхайма» он начал
привлекаться в сборную Бразилии, проведя за два года шесть матчей.
Но ценник вынуждает
применять к нему особенные требования, ни одному из которых бразилец, конечно
же, не соответствует. Талантливый в общем-то игрок в России в основном лечился,
хандрил и изредка играл в футбол.
Бруну Алвеш, «Зенит», 22 млн евро
72
матча, 1 гол
22. Миллиона. Евро.
Именно столько стоила
подготовка почвы для одного из самых мощных мемов российского футбола – про «Твенте»
и трешку.
29-летний Алвеша брали из
«Порту» для Лиги чемпионов, но у того не заладилось и в Лиге Европы. Не знаю,
как выглядел португалец на момент трансфера, но после - Алвеш начал стареть просто на глазах, что
вылилось в полно отсутствие скорости.
Любое действие
защитника воспринималось через эти самые 22 млн евро. Поэтому довольно скоро
Спаллетти стал искать Алвешу замену, натаскивая Губочана на позицию
центрального защитника.
В «Фенербахче», похоже,
селекционеры мало интересуется футболом, смотря в основном только крупные
форумы раз в два годы, поэтому с радостью купили у «Зенита» Алвеша за 5,5 млн
евро. Сегодня Алвеш потихоньку привозит уже в «Кальяри».
Байе Джиби Фалль, «Локомотив», 4,7 млн евро
11 матчей, 0 голов
Еще один герой
народного фольклора. На момент перехода в «Локо», когда форварду было уже 24
года, в его послужном списке гордо значилась цифра 32 – столько голов он забил
за два сезона в чемпионате Дании. «Конечно, берем!» - воскликнули селекционеры «Локо».
Об уровне чемпионата Дании можно было судить уже по первым матчам Фалля в РФПЛ. На фоне сенегальского
форварда защитники РФПЛ обретали уверенность Мальдини, а Дмитрий Сычев вновь начинал верить в возвращение 2002-го года.
Тогдашний президент «Локо»
Ольга Смородская утверждала, что Фалль на самом деле годный нападающий. Но ни
его карьера в России, ни последующий его путь этого не подтвердили. Сейчас
31-летний Фалль играет в казахстанском «Иртыше».