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10 худших трансферов в истории РФПЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Манише (слева) в матче за "Динамо"
Манише (слева) в матче за "Динамо"Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт», предостерегая российские клубы, вспоминает самые неудачные трансферы в истории РФПЛ.

Манише, «Динамо», 16 млн евро

13 матчей, 2 гола

В 2005 году российский бизнесмен Федорычев одним из первых в РФПЛ открыл Америку. Планомерное развитие клуба оставьте чудикам, а мы, - кажется, так решили тогда в «Динамо», - с ходу подогнем под себя изменчивый мир. Кто там нынче чемпион? Говорите, «Порту» Лигу чемпионов взял, а Португалия только чудом не взяла Евро? Так это же легче легкого – берем португальцев, оптом.

Главным из того десанта был Манише. В России ждали приезда игрока с волшебным ударом и столь же чудесным послужным списком (в «Порту» Жозе Моуринью он выиграл абсолютно все). Вместо этого «Динамо» получило капризного футболиста, потолком мечтаний которого в России были до блеска начищенные бутсы и регулярные смс-оповещения о пришедшей зарплате. Когда этого стало мало, оказалось, что Манише не нравится все - страна, ее климат, ее чемпионат. И португалец отбыл сначала в аренду в «Челси», а потом на контракт – в «Атлетико». Что ж, имел право. Сотрудничество, построенное исключительно на финансовой составляющей, имеет свойство заканчиваться именно так.

То время все же принесло «Динамо» пользу. Во-первых, вместе с звездными Манише и Коштиньей в России приехал молодой Данни. А, во-вторых, даже для команды Федорычева дошло, что никому неизвестный бразилец Иво Вортманн – слабый тренер.

Коштинья, «Динамо», 15 млн евро

10 матчей

Еще один игрок из великого «Порту» Жозе Моуринью и серебряный призер Евро-2004. Играл португалец настолько неохотно, что и писать о нем так же лениво. К тому же история Коштиньи полностью повторяет путь Манише. За тем исключением, что второй хотя бы отметился красивым голом в ворота «Амкара». Коштинья же запомнится только скверным характером.

Себастьян Пюигренье, «Зенит», 6 млн евро

13 матчей, 1 гол

Вот вам водные данные: есть 26-летний французский защитник из середняка чемпионата Франции «Нанси», ни разу не вызывавшийся в сборную страны. Он провел один неплохой сезон, когда его команда забралась на четвертое место, а сам игрок попал в символическую команду лиги. На этом все. И теперь вопрос: купите ли вы такого игрока?

«Зенит» ответил утвердительно. А для пущей убедительности присыпал сверху еще 6 млн евро. Закончилось все быстро: в первом же матче – с «Рубином» - жесткий француз, выйдя на поле на 64-й минуте матча, на 76-й отправился в раздевалку. О пребывании игрока в Казани напоминало только численное меньшинство «Зенита».

Дальше как обычно: скитания по арендам с нежеланием идти на понижение зарплаты. Виртуозную точку в истории Себастьяна Пюигренье в «Зените» поставил, что символично, «Нанси», куда защитник ушел за ноль евро.

Рамон, ЦСКА, 5.7 млн евро

35 матчей, 2 гола

Рамон приехал из «Коринтианса» в ЦСКА во времена, когда перед матчами армейцев впору было включать бразильский гимн. На тот момент в России уже здорово себя проявили Вагнер, Жо, Карвалью, Дуду. От человека, попадавшего в шорт-листы «Арсенала», «Милана», который был еще топ, ждали не меньшего. Но что-то пошло не так: после яркого дебюта (голы «Спартаку», «Локомотиву») Рамон начал пропадать с радаров. За полгода аренды в «Крыльях» он провел на поле лишь одну минуту, начал стремительно набирать вес. Попробовал возродиться, вернувшись на Родину – в «Фламенго». Но по словам Гинера было понятно, что камбэк вряд ли возможен: «Рамон, думаю, закончил с футболом. Его приоритеты оказались иными. Талантливый футболист. Но, как и многие талантливые, такие заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где они и как играли. Он выбрал такой путь, это его право».

Сейчас 28-летний Рамон играет в одном из низших дивизионов Бразилии.

Фернандо Кавенаги, «Спартак», 8.6 млн евро

63 матча, 17 голов

О приезде 21-летнего аргентинца в России знали даже те, у кого футбол ассоциируется с бессмысленной беготней. Сумасшедшие на 2004 год траты на нападающего «Ривер Плейт» должны были окупиться: в России приехал лучший нападающий лучшей команды Аргентины. И, казалось, Кавенаги уже сложившийся игрок, а значит - проблем с адаптацией быть не должно. Выходи и делай то, что умеешь.

Однако, первого гола Кавенаги пришлось ждать два месяца. Затем дела пошли лучше, но скорострельность аргентинца удручала. Завышенные ожидания подгоняли и Кавенаги и его работодателей, что привело к отъезду аргентинца во французский «Бордо». Там форвард стал чемпионом Франции. За последующие годы Кавенаги выиграл еще полдюжины трофеев разного уровня: от Кубка Либертадорес до чемпионата Кипра. Последним клубом аргентинца был кипрский АПОЭЛ – притом играл за него форвард блестяще, забив 19 голов за 18 матчей. Сейчас Кавенаги без клуба – восстанавливается от травмы и с футбол заканчивать не намерен.

Иван Соловьев, «Зенит», 750 тысяч евро

2 матча

Если когда-то будет написана книга «Как убивали российский футбол», то история Ивана Соловьева будет одной из центральных в ней. Как символ эпохи.

20-летний полузащитник ворвался в РФПЛ в 2013 году – при Петреску в «Динамо». Играл здорово. Для 20-летнего, не более того. И тут появился «Зенит» с ощутимо большими контрактными условиями и обещаниями того, что все мечты обязательно сбудутся.

Соловьев может винить кого угодно в том, что случилось: Боаша, функционеров «Динамо», которые в те годы разве что вилкой мимо рта не промахивались, а в остальном – для подсчета попаданий и верных решений в их послужном списке хватить и одного пальца. Не скажу какого.

Да, винить Соловьев может кого угодно, но итог от этого не изменится: те годы, в которые нужно неустанно прогрессировать, он провел у телевизора, смотря матчи «Зенита».

Сейчас Соловьев пытается реанимировать свою карьеру в воронежском «Факеле».

Альберто Сапатер, «Локомотив», 7,5 млн евро

27 матчей, 1 гол

Возможно, это самый худший трансфер из всех тех, которые когда-либо были в мировом футболе. Он провален абсолютно по всем пунктам.

Во-первых, цена. 7,5 млн евро за какого-то ноунейма, поигравшего за «Сарагосу» и попылившего по одному сезону в «Дженоа» и «Спортинге»? А ведь на момент перехода в «Локо» из португальского клуба ему было уже 26 лет! То есть, скорее всего, названные выше клубы были его потолком.

Во-вторых, Сапатер, проведя в России пять лет, не отработал даже млн евро. Это если судить футбольными категориями.

В-третьих, он не только не помог клубу, он и доил «Локо» на протяжении пяти лет со страстью сумасшедшей доярки. Сапатер экономил на всем – от дорогих ресторанов до бензина, катаясь на метро, при этом ездил в клуб для тренировок и восстановления от травм, получая за это около 2 млн евро в год. Испанец отказывался ехать в аренды в «Торпедо» и «Томь» - там нужно будет играть, да и платить будут меньше. В общем, делал бизнес.

Заработав на старость, Сапатер вернулся в «Сарагосу».

Карлос Эдуардо, «Рубин», 20 млн евро

46 матчей, 6 гола

Игрок Эдуардо неплохой – это очевидно. За год до прихода в «Рубин» из «Хоффенхайма» он начал привлекаться в сборную Бразилии, проведя за два года шесть матчей.

Но ценник вынуждает применять к нему особенные требования, ни одному из которых бразилец, конечно же, не соответствует. Талантливый в общем-то игрок в России в основном лечился, хандрил и изредка играл в футбол.

Бруну Алвеш, «Зенит», 22 млн евро

72 матча, 1 гол

22. Миллиона. Евро.

Именно столько стоила подготовка почвы для одного из самых мощных мемов российского футбола – про «Твенте» и трешку.

29-летний Алвеша брали из «Порту» для Лиги чемпионов, но у того не заладилось и в Лиге Европы. Не знаю, как выглядел португалец на момент трансфера, но после  - Алвеш начал стареть просто на глазах, что вылилось в полно отсутствие скорости.

Любое действие защитника воспринималось через эти самые 22 млн евро. Поэтому довольно скоро Спаллетти стал искать Алвешу замену, натаскивая Губочана на позицию центрального защитника.

В «Фенербахче», похоже, селекционеры мало интересуется футболом, смотря в основном только крупные форумы раз в два годы, поэтому с радостью купили у «Зенита» Алвеша за 5,5 млн евро. Сегодня Алвеш потихоньку привозит уже в «Кальяри».

Байе Джиби Фалль, «Локомотив», 4,7 млн евро

11 матчей, 0 голов

Еще один герой народного фольклора. На момент перехода в «Локо», когда форварду было уже 24 года, в его послужном списке гордо значилась цифра 32 – столько голов он забил за два сезона в чемпионате Дании. «Конечно, берем!» - воскликнули селекционеры «Локо».

Об уровне чемпионата Дании можно было судить уже по первым матчам Фалля в РФПЛ. На фоне сенегальского форварда защитники РФПЛ обретали уверенность Мальдини, а Дмитрий Сычев вновь начинал верить в возвращение 2002-го года.

Тогдашний президент «Локо» Ольга Смородская утверждала, что Фалль на самом деле годный нападающий. Но ни его карьера в России, ни последующий его путь этого не подтвердили. Сейчас 31-летний Фалль играет в казахстанском «Иртыше».

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