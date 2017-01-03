Тренируйся как главный индеец СССР. Как поддерживал форму актер Гойко Митич

Гойко Митичу 76 лет, и он по-прежнему играет индейцев. В 2016 году вышла телеверсия легендарной картины о Виннету, где Митич вновь сыграл вождя апачей.

«Главный советский индеец», как называла его пресса, Митич стал известен в СССР, благодаря своим ролям в «истернах» - фильмах о хороших краснокожих и плохих белых ковбоях, которые снимали в ГДР. «Индейская» серия сделала Митича эталоном физической формы для советских подростков. Мускулистый и подтянутый, он выглядел как культурист еще до того, как в СССР узнали о культуризме.

Как тренировался Гойко Митич - он же Чингачгук, Виннету, Вождь Белое Перо, Оцеола и Текумзе, разбирался «Советский Спорт».

ПУТЬ ИНДЕЙЦА

В 1969 году журнал «Спортивная жизнь России» спросил Митича: «С какой целью вы занимаетесь атлетизмом?». «Занимаюсь, чтобы зритель мне верил, - ответил актер. - Хилому герою, который на экране творит чудеса ловкости, веры нет».

Митич попал в «индейскую серию» в 1966 году. Молодого каскадера, выходца из Югославии, заметил в массовке режиссер Йозеф Мах. Мах работал на «DEFA», главную киностудию в ГДР. Серия фильмов о благородных индейцах была козырем DEFA – ответом Восточного Блока Голливуду.

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Голливуд героизировал ковбоев, представлял их бесстрашными покорителями диких земель. В этой трактовке индейцы были дикарями - алчными, подлыми, некрасивыми. В версии DEFA роли поменялись. И теперь уже индейцы стали образцом героизма - прото-коммуниста ми, борцами за равенство, свободу и землю. В свою очередь, белые ковбои олицетворяли зло – капитализм и его пороки.



Новый жанр назвали «истерн» - в противовес западному «вестерну». Дело пошло весело.

СЫН БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ

Митич дебютировал в картине «Сыновья Большой Медведицы». В этом фильме индейцы сопротивляются переселению в резервации: белые капиталисты хотят отнять у них землю и развернуть здесь золотодобычу. Митичу досталась главная роль – молодого вождя Токеи-Ито, лидера сопротивленцев.



В Восточном Берлине организовали закрытый показ для верхушки СЕПГ (Социалистическая Единая Партия Германии, правила до падения Берлинской стены в ноябре 1989 года), пригласили членов советского посольства. Когда пошли финальные титры, руководство СЕПГ аплодировало стоя.

В одном ГДР картину посмотрели более 10 миллионов человек. Фильм повезли в Югославию, Чехословакию, Венгрию и, наконец, в СССР. Здесь случился настоящий фуррор: люди ходили смотреть «Сыновей Медведицы» десятки раз, зрелище было невиданное.

Успех фильма решил судьбу Гойко Митича. В следующие десять лет DEFA выпускала по одному «истерну» с ним в главной роли. Интересно, что партнерами Митича в этой серии в разное время становились Барбара Брыльска и Дин Рид, американский певец, получивший гражданство ГДР.

«Индейскую серию» с перерывами продолжали вплоть до 1983 года. Финальной точкой стал фильм «Вождь Белое Перо». Эта была все та же старая добрая история о протесте индейцев против переселения в резервации. Картину снимали в Монголии.

В промежутках между ролями вождей Митич играл Спартака, Робина Гуда и советских разведчиков.

ТРЕНИНГ ВОЖДЯ

Все трюки в индейских фильмах Гойко Митич выполнял сам. Он хорошо скакал на лошади, стрелял из лука, бегал и лазал по горам – одним из его хобби был альпинизм. Он говорил, что поддержка хорошей физической формы была прописана в его контракте с DEFA.



«Самым сложным в съемках для меня было курение трубки мира, - признавался актер. – Я не выношу табака».

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На экране Митич выглядел настоящим атлетом. Его мускулы заставили тысячи советских граждан взяться за гантели. В 1969 году через журнал «Спортивная жизнь России» актер познакомил советских читателей со своей системой тренинга.

По его словам, он уделял силовой тренировке три дня в неделю – каждый раз по часу или чуть более. Митич занимался по самой простой базовой программе. На каждой тренировке он выполнял подтягивания широким хватом за голову, подтягивания узким хватом к груди, подъемы гантелей на бицепс, жимы и разводки гантелей на плечи, подъемы ног к перекладине на пресс. Иногда тренировку актера дополняли отжимания на брусьях и жимы гантелей лежа.

Каждое упражнение Митич выполнял в 3-4 подходах по 6-8 повторений. Он тренировался чаще всего дома. К силовым тренировкам актер добавлял ежедневную 15-минутную зарядку с гантелями. Он делал подъемы, махи, различные повороты и легкие приседания.

ПИТАНИЕ ВОЖДЯ

#гойкомитич 75. Приветствуем тебя, Чингачгук!!!! Фото опубликовано Дмитрий Вишнивецкий (@dmitriyvishnivetskiy) Окт 29 2015 в 12:20 PDT

Во время съемок Митич отдавал предпочтение белковым продуктам – яйцам, молоку и мясу. Они позволяли набирать мышцы. Для того, чтобы оставаться подтянутым, он избегал мучного. Заменял выпечку и сладости фруктами и фруктовыми соками. Он также ел много овощей.

Мышцы «главного индейца СССР» - результат диеты, подвижного образа жизни и силовых занятий. Гойко Митич не употреблял фармпрепараты и спортивное питание, которое тогда только начало появляться на рынке. При этом он признавался, что мог бы нарастить и больше мускулов, но это «помешает его легкости». «Я понимаю, что с точки зрения атлетических канонов до совершенства мне далеко», - признавался актер.

НАСТОЯЩЕЕ ВОЖДЯ

Гойко Митич живет в Берлине. Он продолжает сниматься и играть на театральной сцене. В декабре 2016 годк немецкое ТВ показало новую версию фильма о вожде апачей Виннету – Митич вновь сыграл одну из главных ролей. Он исполнял также роль индейца в театральной постановке «Полет над гнездом кукушки».

Митич по-прежнему ведет активный образ жизни: он занимается греблей, бегом, ныряет с аквалангом. Из вредных привычек, по его словам, он имеет лишь одну: иногда позволяет выпить себе хорошего красного вина.

Актер рассказывает: в период холодной войны в США «истерны» получили метку «не рекомендованных к просмотру». Однако несколько фильмов с его участием все же попали в Америку. После этого актера пригласили в свою резервацию индейцы-дакота. Они назвали его «своим по духу». Митич уехал из США, глубоко потрясенный жизнью современных краснокожих: «Они бедны, многие страдают алкоголизмом. При этом они не теряют своей философии. Белый человек использует ресурсы земли как захватчик, говорят индейцы. Он качает нефть и воду так, словно других поколений на земле уже не будет».