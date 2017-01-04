«Хочу шаг вперед, перейти в топ-клуб». Как Витсель обманывал нас целый год

Бельгиец убеждал, что собирается в Англию или Италию – оказалось, китайские деньги важнее.

29 декабря 2015-го

– Конечно, я готов к новому вызову на более высоком уровне, чем в России. Не имеет значения, где. Но это правда, что я люблю Италию. (полная версия)

24 марта 2016-го

– Мне понравился российский чемпионат. Но как профессионал я мечтаю играть в более сильном европейском чемпионате. Настал момент эту мечту осуществить. (полная версия)

15 июня 2016-го

– В следующем сезоне я бы хотел играть в английской премьер-лиге или серии А. Хочу попробовать себя в другом чемпионате, мне нужно новое испытание. Хочу сделать шаг вперед и перейти в европейский топ-клуб. Возможно, свяжу свое будущее с Англией или Италией. Непринципиально, куда именно, главное, чтобы в большой клуб. (полная версия)

20 июня 2016-го

– Россия – увлекательное приключение, но для настало время перемен. Не знаю, где продолжу карьеру - в английской премьер-лиге или серии А. Итальянский футбол привлекает меня, и переехать туда в 27 лет было бы правильным решением. (полная версия)

3 сентября 2016-го

– Я уже прошел медосмотр и чувствовал себя игроком «Ювентуса», уже выбрал 28-й игровой номер. Жаль, что «Зенит» принял решение отклонить предложение в 25 млн евро, тем более что у этого могут быть свои негативные последствия. Могу только поблагодарить туринский клуб за то, что так старался подписать меня. Я чувствовал, что моя судьба там. (полная версия)

14 ноября 2016-го

– Пока не могу сказать, когда болельщики увидят меня в футболке «Ювентуса». Возможно в январе, а может быть и летом следующего года. (полная версия)

3 января 2017-го

«Зенит» подтвердил переход Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

– После 4,5 лет в России для меня пришло время двигаться дальше. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новой команде, встретиться с новыми товарищами и начать мой новый этап в Китае. (полная версия)

Дон Фабио, ученик Луческу и два часа до Халка. На что Витсель променял «Ювентус»