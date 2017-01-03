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Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денег

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денег
Источник: Associated Press

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о главных трансферных событиях последних дней.

«Спартаку» везет»

- Как оцените работу «Спартака» на трансферном рынке?

- Пока никак, - говорит Червиченко. – Насчет Селихова я уже высказывался в положительном ключе. Джикия? Мне лично он запомнился одним эпизодом. Когда вышел на замену и похоронил «Амкар» в одном из матчей со «Спартаком». Не помню, карточку ли получил или пенальти привез, но до его выхода «Амкар» выигрывал и был лучше. Больше ничем Джикия мне не запомнился. Поэтому не очень понимаю, почему селекционеры «Спартака» остановили выбор именно на нем. Не могу сказать, что это удачный трансфер – время покажет.

- Луис Адриано – это удачный трансфер?

- В «Спартаке» есть такая тенденция: кто сумеет загрузить хозяев клуба своими фонтанирующими идеями, тот и, скажем так, молодец. Получается, что выигрывает не клуб, а тот, кто лучше расскажет красивую сказку Федуну про очередную спорную кандидатуру. Я посмотрел статистику Адриано и не был впечатлен. И то, что «Милан» хочет избавиться от него за любые деньги – лишь бы отпихнуть игрока, намекает нам о том, что это не очень удачная покупка. Тем более, тогда, когда нужно будет выходить и сразу делать результат. И еще момент: Адриано же играл у Луческу в «Шахтере». Если бы он на самом деле был хорошим игроком, то не думаю, что Луческу бы его упустил. И будь Адриано конкурентоспособен на рынке, представляя в своем нынешнем виде серьезного футболиста, то у «Зенита» был бы приоритет в этом трансфере.

- Какие еще позиции требуется усилить «Спартаку»?

- Помимо вратарской – все. Не думаю, что Джикия - это усиление. Во второй команде есть ребята, которые вполне бы могли конкурировать с ним. Им тоже надо давать шанс, чтобы они прогрессировали. Адриано – не менее спорный вариант. Возможно, в «Спартаке» этот трансфер считают знаковой покупкой, но, думаю, - это пустая трата денег.

- В своем нынешнем составе «Спартак» сможет продолжить борьбу за золото?

- Давайте говорить объективно: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению. Можно легко вспомнить четыре-пять матчей, где красно-белым просто повезло. Игры, в которых «Спартак» набирал очки, хотя должен был играть вничью или даже проигрывать. А это уже восемь-десять лишних баллов. Но нужно признать, что в отличие от остальных команд у «Спартака» больше желания, запала. «Зенит» в первой части сезона таскал за собой дохлого по полю, ЦСКА находится в некоторой яме – и первые, и вторые гораздо меньше заслуживают быть первыми, чем «Спартак». Думаю, многое станет ясно после первого матча с «Краснодаром». Если вдруг «Спартак» проиграет, то от пяти очков останется два, а это не отрыв. И ситуация перевернется.

Аксель Витсель покинул «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

«Витсель поступил правильно»

- «Зенит» и ЦСКА по потенциалу состава выше «Спартака»?

- По потенциалу - да. По желанию, отдаче, игре – нет. Но «Спартак» играет на пределе, порой даже выжимая больше из себя, чем может. А ЦСКА и «Зенит» и на две трети от своих возможностей не играют.

- Как оцените отъезд Витселя в Китай?

- В таких ситуациях я всегда говорю, что футболист не нужно заморачиваться над тем, как его выбор выглядит со стороны, а выбирать лучшее предложение. Витсель будет играть в хороший футбол еще года три-четыре, и такого предложения, как из Китая, у него в жизни больше не будет. Поэтому он все правильно делает. Итальянцы собирались платить ему раза в три меньше. Да, «Ювентус» - это престижно и почетно, но от этого выступления останутся красивые кадры, может быть, футболка - и все, а от Китая – в три раза больше денег. После завершения карьеры 80-90 процентов футболистов остаются никому ненужными людьми. И в такой ситуации деньги – самое важное, что у них может остаться от карьеры. Дальше встает вопрос: насколько редко они били головой по мячу, чтобы она могла работать и в другом направлении.

- Витсель – серьезная потеря для «Зенита»?

- Вокруг него всегда было много разговоров, но я никогда не считал его ключевой фигурой. Халк, да, был ключевым игроком. А без Витселя команда играла и не сказать, что хуже. Поэтому не скажу, что без него нельзя играть – «Зенит» найдет замену. Сложнее ситуация в защите. Нету – ни о чем, Ломбертс – уже неубедительно, Новосельцев пока не вписался. Плюс на это накладывается трудности с вратарем. В общем, подгорает в оборонительной части.

«Наш футбол напоминает мне сценку из мутьфильма»

- Перемены в «Анжи» свидетельствует о том, что российский футбол ждут трудные времена, более скромная и экономная жизнь?

- Мне то, что происходит с российским футболом, напоминает моменты из мультфильмов. Помните, когда герой завис над пропастью, падает, но кончиками пальцев каким-то невероятным образом продолжается цепляться? Наш футбол уже давно над пропастью, но по непонятным причинам пока не летит в тартарары. Реально жизнеспособных клубов у нас около десятка. Все остальное – это потуги местных руководителей и вообще полная финансовая несуразица. Непонятно, с тем, как платят, кому, за что. Думаю, наш футбол должен пережить некий коллапс, чтобы после этого началась выстраиваться нормальная жизнеспособная система.

- В сложившейся ситуации появление Карпина в «Анжи», о чем сообщают некоторые СМИ, реально?

- Уверен, что ему нелегко будет жить в Махачкале. Человек, конечно, может попробовать, но это будет означать, что руководители «Анжи» решили загнать клуб мимо ФНЛ сразу во вторую лигу. «Анжи» - нужно им отдать должное – открыто говорит о своих сложностях, пытается действовать. Ведь сколько мы знаем команд, которые в подобных ситуациях тупо бросали играть, распродавая матчи. Вспомните ту же «Мордовию», которая в концовке прошлого сезона в одних матчах с лидерами билась, а в других услужливо уступала дорогу. Такие команды и с такими проблемами РФПЛ не нужны.

- Появляются и другие примеры в экономическом плане: «Уфа» и «Амкар» в последние несколько трасферных окно неплохо заработали на продаже игроков.

- Ребята молодцы, что стали понимать такую вещь: если есть предложение, надо им пользоваться. Помню, в мою бытность президентом «Спартака» я вел с «Амкаром» переговоры, по-моему, по Волкову. И нам такие цифры назвали, что просто несерьезно. В итоге они его никуда не продали, а через два года он вообще закончил с футболом. Наверное, теперь пришло понимание, что много предложений не бывает. И продавать игрока нужно тогда, когда он находится на пике. Ведь никто не знает, что с ним может случиться через сезон, а то и через месяц. Клубы подстраиваются под нынешние реалии. Но есть и те, кто находится каком-то забытье, надеясь, что появится царь и за ухо приведет спонсора.

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