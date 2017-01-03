ВДНХ против парка Горького

Фото katok.vdnh.ru

В зимнее время года вопрос активного отдыха встает особенно остро. Как провести время на улице, чтобы не замерзнуть и получить положительные эмоции? Корреспондент «Советского спорта», задавшись этим вопросом, отправился исследовать самые популярные катки Москвы.

«Какой же холодный вечер!» - закралась мысль, когда выходил из метро на «Октябрьской». Вместо того чтобы «сидеть дома и смотреть телевизор», как советовал кот Матроскин из Простоквашина, я решил провести вечер на свежем воздухе и поэтому отправился исследовать московские катки.

Родители часто ходили в Парк культуры и отдыха имени Горького, когда были студентами, поэтому решил сначала отправиться туда. Снег кружился и падал за ворот. За билетами выстроилась длинная очередь, в которой мне было суждено замерзнуть, если бы не пара, спешащая мимо касс к мосту.

- Там касса с другой стороны есть, не мерзни, иди за мной, - сказал парень.

Я пошел, не раздумывая. Очереди, действительно, не было. В окошке грозного вида женщина спросила: «Студент?». «Нет», - рассеянно ответил я. Пришлось заплатить полную стоимость сеанса – 300 рублей.

Прокат коньков бесплатный, залог тоже не нужен, так что каток в парке Горького стал доступнее. «Все коньки же к весне вынесут!» - подумали вы, но действия с ними отмечаются в электронной карте-пропуске, поэтому кражи маловероятны – просто не получится уйти с катка.

И тут на пути вырос охранник.

- Алкоголя с собой нет?

- Нет.

Он посмотрел недоверчиво, но сумку проверять не стал. В раздевалке было как-то по-домашнему: веселая компания громко смеялась, неподалеку заботливый папа зашнуровывал коньки, возможно, будущей фигуристке, подружки в углу о чем-то перешептывались. Обувшись в выданную пару, я вышел на лед. Здесь он хорошего качества, но к концу сеанса (продолжительность – 5-6 часов) приходит в плачевное состояние из-за количества катающихся. Мне повезло, их было немного. Во время очередного круга откуда-то сбоку донеслись радостные крики и глухие удары, уже потом я узнал, что там – хоккейная коробка. Странно, что медпункт катка находится далеко от нее, ведь получить травму на хоккее легче, чем во время катания по кругу.

После езды по нескольким маршрутам становится скучно, поэтому приходить в сюда одному не лучшая идея. Душа просила перемен, и я поехал на другой московский каток – на ВДНХ.

Охранник на выходе еще раз странно посмотрел:

- Ты как-то быстро.

- Да одному скучно.

- Это все потому что «с собой» ничего не взял, – улыбнулся он.

Я посмеялся и прошел через турникет. Коньки выносить не стал.

Уже через 40 минут передо мной находился Главный каток страны. Такое название катку на ВДНХ было официально присвоено в 2014 году, когда он попал в Книгу рекордов России. Здесь пришлось отстоять очередь. Пока стоял, поучаствовал в групповой дискуссии о докладе Ричарда Макларена. Оказалось, много неравнодушных к теме допинга в спорте. Наконец, за билет и прокат коньков было заплачено (в сумме получилось в два раза дороже, чем в ЦПКиО им. Горького), и острые лезвия заскользили по льду примерно такого же качества, что и на первом катке.

Здесь не было узких дорожек, но был большой круг вокруг фонтанов «Дружба Народов» и «Каменный цветок». Сбоку хоккейная коробка с трибунами, что поразило, и неподалеку – медпункт.

На детском катке тренер обучал катанию мальчика лет шести. Я подъехал к ним.

- Как успехи?

- Добротный хоккеист будет, - смеясь, ответил инструктор, представившись Андреем.

- А давно работаете здесь?

- Второй год. А что, зарплату платят, практика хорошая, что еще надо?

- Практика?

- Ну да, я в РГУФКе учусь, на тренера, поэтому набираюсь опыта.

- Понятно, успехов. Дружище, а тебе – выиграть Олимпиаду!

- Спасибо, - сказал мальчик, смущаясь, но продолжая постигать азы катания.

На выставке людей уже было больше. Оно и понятно: многие вернулись с работы и отправились на каток отдохнуть. Некоторые заезжали в кафе, которые сделаны с расчетом на людей в коньках. Таких точек питания на ВДНХ десять, в парке Горького – чуть меньше.

Атмосфера на самых популярных катках Москвы очень приятная и семейная. Мне почему-то захотелось вернуться туда еще раз с компанией, чтобы по-настоящему проникнуться духом московских катков.

Домой я попал почти в полночь. Осторожно открылись двери метро, и люди устало выходили из вагонов. Перед выходом из метро мужчина придержал дверь и оглянулся. Это был тот самый охранник из Парка Горького! Он улыбнулся мне на прощание, поняв, что «с собой» я так ничего и не взял.