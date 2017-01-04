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Семин опять совершил невозможное! Новый чудо-гол форварда «Магнитки» (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Семин
Александр СеминИсточник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Дмитрий Пономаренко – о самой красивой шайбе в новом году, автором которой стал нападающий «Металлурга» Александр Семин.

Форвард магнитогорского «Металлурга» Александр Семин продолжает издеваться на вратарями КХЛ. На этот раз от фокуса уральского волшебника пострадал голкипер «Лады» Эдгар Масальскис.

Семин периодически делает на площадки такие вещи, словно он не человек, а представитель более древней цивилизации, которая культивирует хоккей уже на протяжении многих тысячелетий!

Вы только посмотрите, что он устроил в первом же матче «Магнитки» в новом году.


36-я минута матча. «Лада» уверенно ведет дома 2:0 в поединке с действующим чемпионом КХЛ. И тут Семин подхватывает шайбу. Проскальзывает между двух соперников. Падает. Вскакивает на ноги. Уезжает за ворота. Вытягивает на себя защитника…

Все это время шайба на его крюке, как приклеенная. И что же следует потом? Пас на пятачок?

Нет! Да и зачем, когда у Семина в арсенале есть куда более эффектный трюк.

Следует бросок с отрицательного угла. Естественно, во вратаря, который от любопытства неаккуратно вылез за штангу – посмотреть: а куда это Александр с шайбой поехал?

Шайба ударяется Масальскису в плечо и отскакивает в сетку.

Думаете, после такого фиаско голкипер и оборона сразу придет в норму? Напрасно. Через 27 секунду в ворота «Лады» влетает вторая шайба. Так «Магнитка» сравнивает счет.

Ну а Семин?

А что Семин? Александр в третьем периоде забросит еще и победную шайбу. Но уже не феноменальную, с невозможной позиции. А просто забьет красивый и классный гол с очень острого угла. Доказав, что он и такие забрасывать тоже умеет.

Самое интересное, что партнеры по команде уже реагируют на такие чудо-голы Семина абсолютно спокойно. Похлопали по плечу да и только.

Хотя их можно понять. Ведь к таким невероятным происшествиям у ворот с Александром в главной роли постепенно начинаешь привыкать.

В декабре форвард показал такой же фокус, бросив шайбу из-за ворот в спину голкипера «Куньлуня» Томи Кархунена.

А весной отличился в матче с «Сибирью» - там он тоже забросил с острого угла. Только бросал не в спину, а в шлем вратаря. Но итог был всегда один и тот же – шайба отлетала от голкипера точно в сетку.

Наши аплодисменты. Спасибо за хоккейное волшебство, Маэстро. Ждем новых чудес…

Матч

Лада - Металлург Мг - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы:

Стрельцов В. (Стрельцов А.), 8:25 (1:0). Иванов (Комаров), 25:19 (2:0). Сёмин 35:55 (2:1). Ли (Бирюков, Коварж), 36:22 (2:2). Сёмин (Сантала, Береглазов), 42:27 (2:3). Калетник (Осала, Сёмин), 54:29 (2:4 - бол.).

Место и дата

03 января 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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