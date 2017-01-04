Кто такой Дриусси?
По сообщениям СМИ, «Спартак»
проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси,
имеющему итало-аргентинск
В Аргентине его называют вторым Икарди. Характеристики действительно похожи. Оба не слишком высокого роста, но прекрасно играют на втором этаже: Дриусси из 13 мячей в нынешнем сезоне 4 забил головой. И Мауро, и Себастьян заблистали в 20 лет. И у обоих кроме аргентинского гражданства имеется итальянское.
Дриусси давно под присмотром скаутов, и не только спартаковских. Причина - прекрасные выступления на различных молодежных первенствах в составе сборной Аргентины. Например, в 2013 году за U-17 он выиграл Южноамериканский кубок. Не сказать, что его команда была самой лучшей: аргентинцы победили только благодаря разнице забитых и пропущенных мячей, опередив ровесников из Бразилии и Венесуэлы. Однако Себастьян, если считать отборочный турнир, насобирал пять голов.
В том же году его команда принимала участие в чемпионате
мира в ОАЭ, где дошла до полуфинала, уступив на этой стадии мексиканцам 0:3, а
в матче за 3-е место шведам - 1:4. Дриусси отметился на турнире дважды и сделал
голевой пас. Лучшим в той сборной Аргентины стал Хоакин Ибаньес с четырьмя
мячами и двумя передачами, но где он? Полирует лавку в «Лос-Андесе» из третьей
аргентинской лиги.
Из того состава, только пять футболистов играют на высоком уровне. Двое в Европе. Дриусси может стать третьим. В целом, похоже на Россию: из сборной Дмитрия Хомухи постоянно играют только Головин и Зуев - в РФПЛ, Митрюшкин в Швейцарии, да Ходжаниязов в Дании.
Однако, вернемся к Дриусси. В 2015 году он пробился уже в сборную Аргентины U-20, повысив свой статус в «Ривер Плейте» до игрока ротации и забив первые мячи за родной клуб. В процессе Себастьян подхватил менингит, благо, легкую форму, и юношеский чемпионат мира в Новой Зеландии пропустил. Аргентина провалилась. Вряд ли из-за отсутствия Дриусси, но факт есть факт.
Зато на Южноамериканском кубке-2015 эта сборная не оставила шансов конкурентам и легко выиграла турнир. Себастьян не был лучшим, отличившись лишь раз: роль лидеров в ту пору взяли на себя Анхель Корреа из мадридского «Атлетико» и Джованни Симеоне (сын Диего Симеоне) из «Дженоа», забившие на двоих 13 голов.
Сезон-2015/16 для молодого футболиста не задался. Он почти
не забивал, зато закрутил роман с моделью Аной
Ди Бьязи. А с нынешнего сезона действительно стал оправдывать прозвище «второй
Икарди». Для начала он назабивал за «Ривер Плейт» 13 мячей в 22 матчах и
застолбил место в основе. Возможно, благода
Но сходство с Мауро Икарди, к огромному сожалению, не заканчивается только футбольными параллелями. В свои двадцать лет Друисси имеет имидж скандалиста и сердцееда. В ноябре этого года журналисты застукали Себастьяна в обнимку с моделью Камилой Фик.
Этот факт не мог пройти мимо Аны, которая выложила фото на своей страничке в соцсети. Начались склоки. Все чаще Друисси стал появляться в передачах, никак не связанных с футболом. Себастьяну, похоже, вся эта шумиха симпатична, и он не против того, что почти все домохозяйки страны считают его плохим парнем. Недавно юный талант объявил, что добивается сердца еще одной модели - Барби Велес. Хотя его несостоявшаяся невеста Ди Бьязи до сих пор не хочет отказываться от возлюбленного.
К тому же Велес - бывшая девушка его экс-партнера по «Ривер
Плейту», а ныне форварда «Вест Хэма» Мануэля Лансини, который опечален
поведением бывшего одноклубника: «Дриусси был хорошим парнем, но как только
стал знаменит, сильно изменился. Его поступок - как выстрел в спину».
Лансини употребил в отношении
Себастьяна слово cholulo, что значит сноб, гламурный тип или человек, который ищет
популярности. Довольно четкое определение, если учесть характеристику
аргентинских газет, назвавших такое поведение «Икардиограммой»
А не так давно обиженная Ди Бьязи заявила в беседе с журналистом: мол, Дриусси ухлестывал не только за перечисленными особами, но и за светскими львицами Мэйпи Дельгадо и Виргинией Гальярдо. Эти фамилии мало что говорят российскому обывателю, но посмотрите на фото и становится понятно: имя – не главное.
Пока Себастьян ничто не опровергает. Он заявляет, что свободен, и будет делать, что считает нужным. Каждый имеет право на свой выбор, однако в Аргентине парень многих разозлил. Можно упиваться негативом, как это делает Икарди, но нужно ли это Дриусси? Пока события не касаются футбола, но важно помнить: отношения с болельщиками портятся быстрее, чем с очередной пассией. Хочет ли этого Себастьян? И что он знает, кстати, о русских девушках?
(Обращение к Икарди: Ты не человек… ты не наш капитан… ты
просто трусливое…)
С футбольной точки зрения, покупка
«Спартаком» Себастьяна Дриусси великолепный шаг, можно даже сказать, стартап.
Есть шанс поймать потенциальную звезду на взлете. Вопрос в другом: не помешает
ли плохая икардиограмма спартаковским футболистам? Вроде только наладилась
обстановка. Появились, как говорит Каррера, семейные отношения. Вдруг придет
молодой пижон и начнет гнуть свою линию. Конечно, исправить можно кого угодно,
но стоит ли улучшать икардиограмму, когда именно в таком состоянии она приносит
результат. В «Интере» руководство смирилось с выходками Мауро, а вот болельщики
– не до конца. Как оно будет в «Спартаке» у Себастьяна?