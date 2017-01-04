Кто такой Дриусси?

По сообщениям СМИ, «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси, имеющему итало-аргентинск ое гражданство. «Советский спорт» собрал досье на этого футболиста.

В Аргентине его называют вторым Икарди. Характеристики действительно похожи. Оба не слишком высокого роста, но прекрасно играют на втором этаже: Дриусси из 13 мячей в нынешнем сезоне 4 забил головой. И Мауро, и Себастьян заблистали в 20 лет. И у обоих кроме аргентинского гражданства имеется итальянское.

Дриусси давно под присмотром скаутов, и не только спартаковских. Причина - прекрасные выступления на различных молодежных первенствах в составе сборной Аргентины. Например, в 2013 году за U-17 он выиграл Южноамериканский кубок. Не сказать, что его команда была самой лучшей: аргентинцы победили только благодаря разнице забитых и пропущенных мячей, опередив ровесников из Бразилии и Венесуэлы. Однако Себастьян, если считать отборочный турнир, насобирал пять голов.

В том же году его команда принимала участие в чемпионате мира в ОАЭ, где дошла до полуфинала, уступив на этой стадии мексиканцам 0:3, а в матче за 3-е место шведам - 1:4. Дриусси отметился на турнире дважды и сделал голевой пас. Лучшим в той сборной Аргентины стал Хоакин Ибаньес с четырьмя мячами и двумя передачами, но где он? Полирует лавку в «Лос-Андесе» из третьей аргентинской лиги.

Из того состава, только пять футболистов играют на высоком уровне. Двое в Европе. Дриусси может стать третьим. В целом, похоже на Россию: из сборной Дмитрия Хомухи постоянно играют только Головин и Зуев - в РФПЛ, Митрюшкин в Швейцарии, да Ходжаниязов в Дании.

Однако, вернемся к Дриусси. В 2015 году он пробился уже в сборную Аргентины U-20, повысив свой статус в «Ривер Плейте» до игрока ротации и забив первые мячи за родной клуб. В процессе Себастьян подхватил менингит, благо, легкую форму, и юношеский чемпионат мира в Новой Зеландии пропустил. Аргентина провалилась. Вряд ли из-за отсутствия Дриусси, но факт есть факт.

Зато на Южноамериканском кубке-2015 эта сборная не оставила шансов конкурентам и легко выиграла турнир. Себастьян не был лучшим, отличившись лишь раз: роль лидеров в ту пору взяли на себя Анхель Корреа из мадридского «Атлетико» и Джованни Симеоне (сын Диего Симеоне) из «Дженоа», забившие на двоих 13 голов.

Сезон-2015/16 для молодого футболиста не задался. Он почти не забивал, зато закрутил роман с моделью Аной Ди Бьязи. А с нынешнего сезона действительно стал оправдывать прозвище «второй Икарди». Для начала он назабивал за «Ривер Плейт» 13 мячей в 22 матчах и застолбил место в основе. Возможно, благода ря тому, что тренер «миллионеров» Марсело Гальярдо перешел на игру в два форварда. Но это нисколько не умаляет достижений Себастьяна. Взрывной нападающий постоянно в поисках мяча, и если не забивает сам, то освобождает пространство для партнера по атаке Лукаса Аларио.

Но сходство с Мауро Икарди, к огромному сожалению, не заканчивается только футбольными параллелями. В свои двадцать лет Друисси имеет имидж скандалиста и сердцееда. В ноябре этого года журналисты застукали Себастьяна в обнимку с моделью Камилой Фик.

Этот факт не мог пройти мимо Аны, которая выложила фото на своей страничке в соцсети. Начались склоки. Все чаще Друисси стал появляться в передачах, никак не связанных с футболом. Себастьяну, похоже, вся эта шумиха симпатична, и он не против того, что почти все домохозяйки страны считают его плохим парнем. Недавно юный талант объявил, что добивается сердца еще одной модели - Барби Велес. Хотя его несостоявшаяся невеста Ди Бьязи до сих пор не хочет отказываться от возлюбленного.

К тому же Велес - бывшая девушка его экс-партнера по «Ривер Плейту», а ныне форварда «Вест Хэма» Мануэля Лансини, который опечален поведением бывшего одноклубника: «Дриусси был хорошим парнем, но как только стал знаменит, сильно изменился. Его поступок - как выстрел в спину».

Лансини употребил в отношении Себастьяна слово cholulo, что значит сноб, гламурный тип или человек, который ищет популярности. Довольно четкое определение, если учесть характеристику аргентинских газет, назвавших такое поведение «Икардиограммой» . Аналогия понятна: в свое время Мауро Икарди увел жену у футболиста Макси Лопеса.

А не так давно обиженная Ди Бьязи заявила в беседе с журналистом: мол, Дриусси ухлестывал не только за перечисленными особами, но и за светскими львицами Мэйпи Дельгадо и Виргинией Гальярдо. Эти фамилии мало что говорят российскому обывателю, но посмотрите на фото и становится понятно: имя – не главное.

Пока Себастьян ничто не опровергает. Он заявляет, что свободен, и будет делать, что считает нужным. Каждый имеет право на свой выбор, однако в Аргентине парень многих разозлил. Можно упиваться негативом, как это делает Икарди, но нужно ли это Дриусси? Пока события не касаются футбола, но важно помнить: отношения с болельщиками портятся быстрее, чем с очередной пассией. Хочет ли этого Себастьян? И что он знает, кстати, о русских девушках?

(Обращение к Икарди: Ты не человек… ты не наш капитан… ты просто трусливое…)

С футбольной точки зрения, покупка «Спартаком» Себастьяна Дриусси великолепный шаг, можно даже сказать, стартап. Есть шанс поймать потенциальную звезду на взлете. Вопрос в другом: не помешает ли плохая икардиограмма спартаковским футболистам? Вроде только наладилась обстановка. Появились, как говорит Каррера, семейные отношения. Вдруг придет молодой пижон и начнет гнуть свою линию. Конечно, исправить можно кого угодно, но стоит ли улучшать икардиограмму, когда именно в таком состоянии она приносит результат. В «Интере» руководство смирилось с выходками Мауро, а вот болельщики – не до конца. Как оно будет в «Спартаке» у Себастьяна?