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Дневник «Дакара». День 2. Как в бане

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». День 2. Как в бане

В Аргентине прошел первый серьезный этап ралли-рейда «Дакар-2017».

Второй этап ралли-рейда «Дакар-2017» получился жарким во всех смыслах этого слова. По пути от Резистенции до города под названием Тукуман температура воздуха в кабине «автобуса», в котором я продолжаю свое путешествие, поднималась до 42 градусов. Внутри, в купе, конечно, было холоднее. Часто приходилось останавливаться – машина грелась и продолжать движение было просто опасно для техники.

Страшно даже было представить, что происходит с пилотами, которые проходили спецучасток в обещанной организаторами пыли.

«У нас на старте спецучастка термометр показывал 48 градусов. По ходу гонки я уже не смотрел, но говорили, что было за 50. Жарко очень, тяжело. Особенно сложно было прийти в себя после ремонта – по жаре вокруг машины бегали, чинили, собирались. Очень много сил отдаешь. После такого проходит очень большой промежуток, перед тем, как удается отдышаться, прийти в свой темп. Воздух горячий – как в бане. Но это не неожиданность. Южная Америка всегда этим и отличалась – жарой. Всегда были такие сложные спецучастки. В Африке попрохладнее. Здесь еще и влажность очень высокая – это убивает. Сухой жар – совсем другое. Завтра на высоте будет холоднее. Надеюсь, будет полегче и нам и машинам. Машинам тоже непросто – нагревается все», - рассказал уже в бивуаке Айрат Мардеев.

Фото дня. КАМАЗы прошли первое боевое крещение, приехав на бивуак с длинным списком поломок. Причиной некоторых стали недоработки во время подготовки машин к гонке. Механики получили за это небольшой втык. Теперь за ночь им предстоит не только устранять неисправности, но и проверить все узлы на четырех боевых автомобилях.

Поломка, которую упомянул гонщик, откинула его экипаж на 21 место. В общем зачете экс-чемпион «Дакара» опустился на 18-ю строчку. И все – из-за плохо закрепленной трубки.

«Все было нормально, пока километров за 100 у нас не лопнул шланг на гуре, вытекло масло и все – руль нереально повернуть. Ехать стало опасно. Была мысль дотянуть до финиша. Но это было бы возможно километров за 10-20 до финиша – сбросить скорость и так доехать. Но не за 100. Ни в один поворот не попадаешь. Пришлось остановиться. Так потеряли 12 минут. Поехали дальше. Начались медленные джипы, которые сильно пылили. Потеряли время, обгоняя их. Обидно было, что стояли. Поломка откинула далеко назад. Завтра придется выбираться стартуем аж 18-ми», - объяснил Мардеев.

Случилась на втором этапе и первая серьезная авария – грузовик голландца Паскаля де Баара уже почти на финише ударил удин из джипов. Паскалю это происшествие стоило порядка 5-6 минут, а джип возможно уже не сможет продолжить гонку. Когда мимо него проезжал последний из КАМАЗов, он лежал перевернутым. Главное – обошлось без пострадавших.

Семикратный чемпион ралли-рейда «Дакар» Владимир Чагин держит совет у автомобиля Эдуарда Николаева

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