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Дневник «Дакара». Перед третьим этапом. Дождались!

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». Перед третьим этапом. Дождались!

Третий этап ралли-рейда «Дакар» подготовил гонщикам первое настоящее бездорожье и первый подъем на высоту.

Наконец-то команду «КАМАЗ-мастер» ждет настоящее бездорожье – на третьем этапе ралли-рейда «Дакар». Дорога пройдет между двумя аргентинскими городами, Тукуман и Сан-Сальвадор.

Полное название конечной точки в классическом варианте звучит как Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Но российским любителям спорта этот город более известен под другим названием, на манер испанского произношения, – Сан-Сальвадор-де-Хухуй. Популярность он получил благодаря местной команде с веселым для российского слуха названием – «Химнасия де Хухуй».

Но гонщикам 4 января 2017 года будет не до шуток и забавных названий. Им предстоит дистанция общей протяженностью в 757 километров. Джипы и мотоциклы будут преодолевать спецучасток длиной в 364 километра. Грузовикам, правда, повезло чуть больше. Их спецучасток будет почти в два раза короче – 199 километров с длинной зоной нейтрализации.

Главной в этот день, правда, будет не длина дистанции, а высота, на которую боевым экипажам предстоит подняться – порядка 4200 метров над уровнем моря. На этот момент на командном собрании накануне старта отдельно обратил внимание врач «КАМАЗ-мастер». Вся команда прошла предварительную подготовку. В рацион боевых экипажей с этого дня были добавлены специальные препараты, которые позволят предотвратить возникновение горной болезни и позволят сохранить работоспособность в условиях высокогорья.

Одно хорошо – после трех дней в сорокаградусном пекле, гонщики хоть смогут вздохнуть посвободнее.

«Высокая температура и высота будет сопровождать резкое изменение обстановки для гонщиков «Дакара». На этом этапе команды впервые окунутся в мир бездорожья. Это будет первый настоящий тест на выносливость, бдительность и концентрацию. Особенно при пересечении Риос. С другой стороны, грузовики будут избавлены от этого «удовольствия»» - обещают организаторы.

«Завтра обещают и бездорожье, и много высохших ручьев. Этап будет с нейтрализацией. После нее вроде должны быть горы, серпантин. К нему постараемся подъехать поближе, чтобы не терять время. Гонка только начинается. Пока рано делать какие-то выводы. Все будет хорошо», - поделился своими ожиданиями Айрат Мардеев, победитель «Дакара-2015».

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