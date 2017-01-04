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Овечкин повторил великий рекорд НХЛ, догнав Ягра! Как это было (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкин повторил великий рекорд НХЛ, догнав Ягра! Как это было (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Вашингтон» прервал победную серию «Торонто», а в овертайме забил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.


Да, «Торонто» неплохо разогнался – пять побед подряд. И теперь «листья» оказались всего в трех очках от зоны wild card, имея при этом два матча в запасе.

А в этой зоне wild card как раз находится «Вашингтон». Вот почему эта битва была такой важной. Проиграешь несколько матчей, и как говорится, старый ястреб выпадет из гнезда.

Главным героем встречи мы признаем Евгения Кузнецова. Если он так будет играть и дальше, то о плохом сезоне можно забыть. Кузя набрал сразу 4 (1+3) очка!

Посмотрите, как здорово Женя бросил в одно касание:


Да, это его лишь четвертый гол в сезоне. Но зато 19 передач.

Отлично себя проявил и Дмитрий Орлов. Сначала он нанес щелчок, и шайба влетела в сетку рикошетом от конька Джастина Уильямса. Тут Уильямс должен сказать большое спасибо за то, что ему записали гол. А потом Орлов выстрелил с правого фланга, и шайба чисто влетела в сетку.


Вообще «Торонто» оказался крепким орешком. Гости вели 2:1, потом 4:2, потом было 5:4 в середине третьего периода. «Листья» реализовали два большинства, и если бы они победили, этому мало бы кто удивился.

Но вот защитник Джон Карлсон сравнял счет с передачи того же Кузнецова. А в овертайме Кузнецов и Карлсон сделали все, чтобы забил Овечкин.


Вообще Саша очень хитро там нарисовался на левой штанге. Игра «3 на 3», что вы хотите? Всех закрыть невозможно. Бросок – и гол.

А вы знаете, что благодаря этой шайбе Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по голам в овертайме? Их у него 19, как и у Яромира Ягра. Еще один рывок, и Александр Великий единолично станет царем горы. Кстати, великий Уэйн Гретцки, как нам говорит официальный сайт НХЛ, забил только один гол в овертайме за карьеру. Знатоки – подскажите, когда это было? Ведь раньше в лиге спокойно фиксировались ничьи.

«Счет 6:5 – конечно, было весело смотреть такой матч, - сказал Овечкин. – Здорово, что мы в третьем периоде не просели, забили важный гол. Мы знали, что если будем давить, то добьемся результата».

Интересно, что следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Коламбуса», который одержал уже 16 побед подряд! Вот какую серию было бы интересно прервать! Если же победят «мундиры», то они тоже повторят великий рекорд НХЛ. 17 раз подряд выигрывал только «Питтсбург» в сезоне-1992/93.

Матч

Вашингтон - Торонто - 6:5 О.Т. (2:3, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы:

Уильямс (Кузнецов, Орлов), 1:14 (1:0). Кадри (ван Римсдайк, Марнер), 6:39 (1:1). Браун (Мэттьюз, Хьюман), 11:44 (1:2). Оши (Уильямс), 16:00 (2:2). Готье (Кэррик), 18:06 (2:3). Комаров (Мэттьюз, Нюландер), 33:33 (2:4). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 42:20 (3:4). Орлов (Нисканен, Эллер), 43:39 (4:4). Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 51:08 (4:5). Карлсон (Уильямс, Кузнецов), 53:55 (5:5). Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 60:22 (6:5).

Место и дата

04 января 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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